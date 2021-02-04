Мораторий на штрафы за неоплату ЖКХ отменили. Жить стало настолько хорошо?

Про стабилизацию

В Минстрое сообщили, что на 2021 год мораторий на взыскание штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг продлеваться не будет.

И можно было бы подумать, что это просто дела в стране налаживаются, но статистика говорит об обратном. Более 615 тыс. россиян уволены за период с 11 по 25 января текущего года. За две недели — больше полумиллиона человек остались без работы. Больше полумиллиона.

Минтруд, конечно, уже подготовил плюшки для работодателей, которые будут этих людей брать на работу. Но сами знаете, как у нас такие плюшки реализуются.

Эхо событий

Вчера новостные ленты взорвало странное интервью бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который счел ИП как форму бизнеса в России «нелогичной». И вот какую реакцию оно вызвало:

Если вы всё еще не отошли от происходящего, вот вам интересная статья о том, в какой стране проще зарегистрировать ИП: сравнение и инструкция.

Лайфхаки

Но на Клерке, как известно, ни дня без пользы, поэтому держите подборку действительно важного:

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Больше контроля богу контроля

Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом древесины. Теперь за этим бизнесом будут следить гораздо пристальнее.

Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных денег корпорацией Роскосмос. Интересно, что там у нас с космонавтикой происходит.

Новенькое на Клерке

Свежий, как горячий пирожок, «Утренний бухгалтер» теперь будет ждать вас на сайте в начале дня :)

Ваша квитанцию за коммуналочку мне принеси редакция