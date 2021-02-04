«Утренний бухгалтер». Суд запретил налоговикам запрашивать любые документы у налогоплательщика

Всем отличного дня! С вами на связи «Утренний бухгалтер», который теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке».

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное за прошедший день.

Суд дал понять налоговикам, что им нельзя требовать любые документы у налогоплательщика. Перечень документов, которые налоговики вправе истребовать у налогоплательщика при камералке — закрытый, и требовать что-то еще сверх него незаконно.

Новая серия старого сериала. В мае в России стартует обязательная маркировка питьевой воды.

На случай, если вы тоже переживаете: как сообщает ФСС, пособия по уходу за ребенком за январь 2021 года будут перечислены до 15 февраля 2021 года.

В РСПП выступили против новой редакции закона о банкротстве, предложенной Минэкономразвития.

Опять попрошайки. Минпромторг просят уравнять владельцев ларьков, палаток и павильонов для получения господдержки.

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Новости

События

Эффективные инструменты для организации производства под заказ

Дата проведения: 9 февраля, вторник

Онлайн-кассы и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций. Изменения в чеках ККТ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 9 февраля, вторник

Закон о дистанционной работе — ожидания и реальность

Дата проведения: 9 февраля, вторник

Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году

Дата проведения: 8 февраля, понедельник

Онлайн-курс «Бухгалтерская отчетность и налоговый контроль»

Дата проведения: 8 февраля, понедельник

Заработная плата и другие расчеты с работниками в 2020 — 2021 гг. НДФЛ и страховые взносы: закрываем 2020 год и переходим в 2021 год. Лектор: Воробьева Елена Вячеславовна

Дата проведения: 8 февраля, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность за 2020 г. Все изменения в работе НКО 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 февраля, понедельник

Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот

Дата проведения: 5 февраля, пятница

NEW! Регистрация на курс «Английский для финансистов»

Дата проведения: 5 февраля, пятница

Как изменится работа с фрилансерами в 2021 году?

Дата проведения: 4 февраля, четверг

Статьи

«Ограниченная» ответственность ИП: гражданская, административная и уголовная

Для чего люди придумали юридические лица? Не вдаваясь в полемику учёных-юристов, очевидными кажутся две задачи: организация бизнеса несколькими партнёрами и ограничение персональной ответственности предпринимателя. Формально общество с ограниченной ответственностью как раз решает обе и является оптимальной организационно-правовой формой для нескольких партнеров.

Кто оплачивает больничный лист: работодатель или ФСС

С января наступившего года на прямые выплаты соцпособия из соцстраха перешли оставшиеся субъекты РФ, в частности, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край (Федеральный закон от 29.12.2020 № 478-ФЗ). После перехода на новый порядок работодатели будут оплачивать первые три дня больничного пособия, допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом, а также пособие на погребение.

Учет запасов по ФСБУ 5/2019: разбираемся, что нужно знать бухгалтеру

В 2021 году организации должны вести учет запасов в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 108н. И появилось уже довольно много публикаций, в которых их авторы делятся своим видением требований ФСБУ 5/2019.

Режем фонд оплаты труда без ущерба: как компаниям сэкономить на сотрудниках

Стандартный перечень антикризисных мер, как правило, включает поиск новых инвестиций, уход в онлайн, кооперацию с другими игроками, цифровизацию внутренних процессов и, разумеется, оптимизацию затрат. Часто ключевую роль в последней играет экономия на ФОТ. Как сократить траты на персонал грамотно, без ущерба для производительности компании?

Про налоговую реконструкцию и должную осмотрительность: обзор налоговых споров 2020

Прошедший год был продуктивен на знаковые для налогоплательщиков судебные споры, которые, вне всякого сомнения, окажут существенное влияние на дальнейшее развитие права. Круг вопросов при этом получился очень широким. Мы постарались выбрать самые важные из них.

Что в вашем партнере не понравится налоговикам и приведет к отказу в возмещении НДС

Организация заключила несколько договоров поставок товара и заявила по ним НДС к вычету. Инспекция посчитала договора фиктивными и отказала в возмещении НДС. Но суд рассмотрел все обстоятельства сделки и встал на сторону компании.

Добросовестная утеря документов налогоплательщиком: что говорит судебная практика

Рассмотрим налоговые последствия добросовестной утраты документов налогоплательщиком и судебную практику, в том числе 2021 года. Под добросовестной утратой документов я имею ввиду следующее — украли (обращение в полицию), сгорели (справка МЧС), затопило (тоже нужны документы по фиксации этой ситуации).

«Ночной бухгалтер». Титов считает нелогичным, что ИП не платит налоги при выводе денег из бизнеса. Спасибо, защитник!

Кажется, абсурдные идеи и решения — главный тренд 2021. Вот вам еще одна в копилку: ИП у нас, оказывается, нелогичная форма бизнеса.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2001 от 18.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если цена имущества после реконструкции превысила 100 тысяч, его надо амортизировать

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/1769 от 18.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Добровольные взносы в объединение работодателей нельзя принять в расходы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/778@ от 25.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Просрочка с решением по выездной проверке не делает его незаконным

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