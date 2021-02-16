Сегодня вы расплачиваетесь телефоном, потому что в нем есть электронная версия банковской карты — а завтра по такой же схеме мы, вполне возможно, будем предъявлять паспорт. Путин поручил начать эксперимент.
Покажите документик
Эксперимент по использованию электронных дубликатов официальных документов должен пройти в этом году до декабря, говорят в Кремле. Речь о документах, выдаваемых госорганами, которые можно будет использовать в том числе в мобильных приложениях.
Интересно, что новый этап цифровизации пройдет с участием ФСБ. Это чтобы контролировать подделку?
Важно
Собрали вам ежедневную подборочку полезных материалов (без лирики):
- Новая форма расчёта 6‑НДФЛ с 2021 года
- КБК в платежном поручении в 2021 году
- Налог на прибыль в 2021 году
Что нового у ФНС
Сразу две новости вам на заметку:
- Налоговая утвердила формы документов по имущественным налогам
- ФНС разрешила учитывать НДС с комиссии сервиса Booking
Про штрафы и комиссии
Госдума вводит новые штрафы за нарушения для физлиц и НКО, являющихся иностранными агентами. Впрочем, есть для злостных нарушителей и оговорка: штрафовать будут только СМИ, а не пользователей соцсетей.
Комиссия за обнал выросла в два раза за четыре года. И вырастет еще после внедрения «светофора» от ЦБ. Что за светофор такой, мы писали здесь.
Да ладно
Оказывается, удаленка размывает границы между работой и личной жизнью (не может быть) и рабочий день становится ненормированным, следует из данных опроса ВЦИОМ.
HeadHunter тем временем определил лучшего работодателя года. И им стала госкорпорация Росатом (как удивительно).
Учиться, учиться и учиться
Ведь кому как не бухгалтеру постоянно нужно разбираться в нашем страшно ветреном и переменчивом законодательстве. И кому, как не «Клерку» это знать :)
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- Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
- Инструменты для снижения риска блокировки счёта
- Как подготовиться к аудиту бухгалтерской отчетности за 2020 год
Ваша гордо шагающая в конец рабочего дня редакция