Сегодня вы расплачиваетесь телефоном, потому что в нем есть электронная версия банковской карты — а завтра по такой же схеме мы, вполне возможно, будем предъявлять паспорт. Путин поручил начать эксперимент.

Покажите документик

Эксперимент по использованию электронных дубликатов официальных документов должен пройти в этом году до декабря, говорят в Кремле. Речь о документах, выдаваемых госорганами, которые можно будет использовать в том числе в мобильных приложениях.

Интересно, что новый этап цифровизации пройдет с участием ФСБ. Это чтобы контролировать подделку?

Важно

Собрали вам ежедневную подборочку полезных материалов (без лирики):

Что нового у ФНС

Сразу две новости вам на заметку:

Про штрафы и комиссии

Госдума вводит новые штрафы за нарушения для физлиц и НКО, являющихся иностранными агентами. Впрочем, есть для злостных нарушителей и оговорка: штрафовать будут только СМИ, а не пользователей соцсетей.

Комиссия за обнал выросла в два раза за четыре года. И вырастет еще после внедрения «светофора» от ЦБ. Что за светофор такой, мы писали здесь.

Да ладно

Оказывается, удаленка размывает границы между работой и личной жизнью (не может быть) и рабочий день становится ненормированным, следует из данных опроса ВЦИОМ.

HeadHunter тем временем определил лучшего работодателя года. И им стала госкорпорация Росатом (как удивительно).

Учиться, учиться и учиться

Ведь кому как не бухгалтеру постоянно нужно разбираться в нашем страшно ветреном и переменчивом законодательстве. И кому, как не «Клерку» это знать :)

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