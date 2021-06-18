«Ночной бухгалтер». Работа у налоговиков творческая, и они профессионалы. Так сказал Путин

На видеоконференции с главой ФНС Путин заявил, что налоговики — большие профессионалы и основные наполнители бюджета. Вот с последним мы точно не можем не согласиться. Да и профессия действительно творческая: надо же как-то способы наполнения бюджета придумывать.

Натворчествовали

Вот немного креативного (и профессионального, конечно) за последнюю неделю.

Решил один ИП-пенсионер стать самозанятым, не отказываясь от ИП, и обратился за консультацией к налоговикам по поводу освобождения от взносов. Они ему рассказали, что никакого освобождения не будет, так как он ИП и у него есть расчетный счет. (Читать законы? Не, не слышали)

Инспекторы прислали требование, где хотят увидеть движение по кредиторской задолженности компании. Логическую цепочку проследить трудно: хотят, в случае ее просрочки, чтобы компания включила ее в доходы?

Есть вопросы и из практики допросов. Как вам, например, такая подборочка:

Важные детали, которые надо знать на случай такой ситуации, мы разберем на бесплатном вебинаре «Клерка» 23 июня в 11:00. Не забудьте зарегистрироваться.

При этом налоговики о нас заботятся, потому что основа их работы — клиентоцентричность, как сообщил Даниил Егоров. Правда, может быть, инспекторы на местах это видео не смотрели?

Поигрались и хватит

Вчера на «Клерке» писали, что как оплачивать столичные «нерабочие» дни, не знает даже Роструд. И вот теперь — новость о том, что их отменили.

Правда, при этом оставили еще целый ряд ограничений. И регионы от Москвы не слишком отстают.

Социальное

Получить субсидию из ФСС работодатель теперь может при трудоустройстве не только прошлогодних безработных, но и тех, кто встал на учет в ЦЗН в 2021 году. Речь о вчерашних студентах.

На случай, если у вас такие есть: сотруднице нужно платить по 50 рублей на детей до 3 лет, но только если ребенок родился до 1 января 2020 года.

Еще больше важных деталей про социальные пособия — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». На него как раз сейчас большая скидка.

Бухгалтеры обсуждают

Сколько стоит труд бухгалтера, если речь идет только про отчетность ООО на упрощенке? Мнения коллег разделились.

А еще почти смешная история: вакансия бухгалтера-волонтера. Да, бесплатно, для души, похоже. А вы бы пошли?

Вы директор, управленец бухгалтерской компании и у вас есть ощущение того, что ваши сотрудники ничего не делают? Не знаете, какие инструменты контроля использовать? Где взять регулярный поток новых клиентов? Как увеличить средний чек? Как распределить нагрузку на бухгалтеров? Мы уверены, что вы этот список сможете дополнить. Мы знаем, с какими проблемами сталкиваются управленцы бухгалтерских компаний, ведь мы сами через все это проходили. С 22 по 24 июня проведем онлайн-марафон для директоров бухгалтерских компаний и ответим на все перечисленные вопросы. Для читателей «Клерка» он бесплатный! Зарегистрироваться можно прямо сейчас. Не упустите шанс!

Ваша пятничная редакция