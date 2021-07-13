«Ночной бухгалтер». ОБЭП активизировался и стал вызывать бизнес на допросы

Под прицел ОЭБиПК, судя по всему, может попасть любая компания: люди получают вызовы на допросы и не знают, что делать. Стоит ли паниковать и жечь бумаги?

Причем тут 15 миллионов

Компании одна за другой получают вызовы на допросы в ОБЭП. Люди в шоке, но сразу паниковать не нужно, успокаивают юристы. Сначала надо проконсультироваться с адвокатом и оценить налоговые риски. Можно слегка успокоиться, если нет ущерба на 15 млн и больше.

Почему? Дело в том, что с этой отметки начинается уголовная ответственность.

Вызовы компании получают по поставщикам, а это значит, что вероятнее всего, речь о налоговых претензиях: ОБЭП использует информацию от налоговиков.

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В продолжение темы про ОБЭП вот пример истории, приведенный в Фейсбуке адвоката Вячеслава Василевского:

«...У нас такой запрос без КУСП. И копии 1С изъяли. Признаков 199 нет... вообще не понимаем, что происходит»

Порой и оперативники сами не понимают, что происходит, ответил на это адвокат. И тут уж точно не поспоришь...

На этой волне уместно привести недавнюю статистику о безопасности для бизнеса в России из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Владимиру Путину. Там говорится, что 80% предпринимателей в таковую безопасность вообще не верят.

Ого

История, в которую сложно поверить. Налоговики оштрафовали россиянина на 30 млн, а он дошел до Конституционного суда и выиграл дело.

С полей борьбы ФНС с общепитом за онлайн-кассы: столовую в Крыму оштрафовали за невыдачу чека. После этого у столовой выросла выручка в два раза.

Заработало

Про многострадальную систему прослеживаемости товаров в последнее время не слышал только глухой: сначала ее должны были запустить 1 июля, но вместо этого нужные документы власти выпустили только 8 июля. С этой даты система официально стартовала.

Да, кстати, штрафы для компаний за нарушения в прослеживаемости тоже уже придумали.

В блокнот бухгалтера

Вы, конечно, помните, что 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год.

Свежие разъяснения Минфина: расходы на выплату зарплаты за нерабочие дни из-за ковида можно учесть в базе по УСН.

До 20 апреля 2022 года обязательный реквизит кассового чека «код товара» можно не указывать, если продаете товар дистанционно — Правительство внесло изменения в свое постановление.

Срочный трудовой договор — удобная вещь для работодателя. Истек срок — увольняем работника, дополнительные основания и его желание для этого не потребуются. Но если работодатель не учел нюансы, суд признает трудовой договор бессрочным и восстановит работника. Как этого не допустить? Разберем: когда заключается СТД;

что в нем прописать;

какие есть особенности расчетов;

как уволить сотрудника или продлить договор. Руководствуйтесь нашей инструкцией, а СБИС проконтролирует правильность оформления всех кадровых документов. Оставьте заявку, чтобы узнать больше.

Идем к успеху

В Минэкономаразвития выдали оптимистичный прогноз на 2021 год: мол, рост зарплат составит 9,1% по сравнению с 2020 годом. Средняя зарплата по стране в этом году превысит 56 тысяч рублей. Ну, как говорится, и прогнозы хорошие, и расчеты интересные.

Впрочем, похоже, сами россияне тоже очень даже оптимисты, иначе вряд ли бы за полгода взяли 936 тыс. ипотек — это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка.

Инструкция дня

Найдено коллегами из «Красного уголка бухгалтера» на просторах старой доброй печатной прессы:

Про аутсорс

Устали работать «на дядю» и очень хочется наконец-то начать свое дело? Аутсорс для бухгалтера — вполне реальная затея, даже в нынешних нестабильных условиях. Об этом на «Клерке», кстати, есть классный онлайн-курс.

А тут приводим целых 10 аргументов для директора, чтобы обойтись без штатного бухгалтера.

Ваша скучающая по отпуску редакция