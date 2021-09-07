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«Ночной бухгалтер». Налоговики основательно пошли по онлайн-кассам и к вам тоже придут

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Проверки ККТ налоговиками набирают обороты: своих усилий им не хватает и они призывают покупателей им помочь.

Алло, это говорит сегодня обокраденный Шпак

Налоговики затеяли масштабные проверки онлайн-касс и просят покупателей жаловаться на магазины, где им не пробивают чеки. Даже горячие линии для этого сделали в регионах:

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На самом деле, в проверках ККТ ничего особо удивительного нет: ФНС объявила войну тому же общепиту без касс еще в начале года, например. А недавно на «Клерке» писали, что проверки немного изменятся со следующего года. Их, по сути, переименуют.

Ну и кроме того, в конце августа налоговики выпустили письмо с обзором судебных решений по штрафам за неприменение ККТ (письмо ФНС от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@). Так что почитайте письмо и будьте внимательны.

О новом формате фискальных документов для применяющих ККТ у нас есть, кстати, запись классного вебинара от эксперта.

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Ой

Курьезные истории:

Эх, нескучно жить бухгалтерам! Чтобы было еще веселее, мы, как всегда, с огоньком подошли к новостям начала сентября: новый выпуск «Бухтуба» уже готов, скорее смотрите!

Да ладно

Бухгалтер в компании — человек, конечно, важный, ибо в его руках финансы. Но стоит ли это того, чтобы вести видеонаблюдение за его работой? Среди клерков разгорелась нешуточная дискуссия.

В правительстве внезапно решили, что нельзя просто так взять и отменить МРОТ. Мы бы даже мем на это сделали (тот самый), но вы же и так все поняли :)

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