«Ночной бухгалтер». Налоговики основательно пошли по онлайн-кассам и к вам тоже придут

Проверки ККТ налоговиками набирают обороты: своих усилий им не хватает и они призывают покупателей им помочь.

Алло, это говорит сегодня обокраденный Шпак

Налоговики затеяли масштабные проверки онлайн-касс и просят покупателей жаловаться на магазины, где им не пробивают чеки. Даже горячие линии для этого сделали в регионах:

На самом деле, в проверках ККТ ничего особо удивительного нет: ФНС объявила войну тому же общепиту без касс еще в начале года, например. А недавно на «Клерке» писали, что проверки немного изменятся со следующего года. Их, по сути, переименуют.

Ну и кроме того, в конце августа налоговики выпустили письмо с обзором судебных решений по штрафам за неприменение ККТ (письмо ФНС от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@). Так что почитайте письмо и будьте внимательны.

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