«Ночной бухгалтер». Годовая отчетность близко. Ловите новые формы!

Сразу по нескольким видам отчетности поменялись формы. Лучше изучить их заранее, чем ломать голову потом и впопыхах наделать ошибок.

Требовали ли наши сердца перемен?

Итак, за 2021 год надо будет сдавать по новым формам:

Понятно, что новые формы — новая морока, но у этих нововведений есть основания. РСВ, например, меняется из-за перехода на систему прямых выплат пособий.

3-НДФЛ — из-за упрощенного порядка получения вычетов и ставки НДФЛ 15%. В декларации по НП изменили, в частности, штрих-коды и еще несколько важных моментов.

В общем, изучайте прямо сейчас. Ибо годовая отчетность — увы! — близко.

Кстати, о бухгалтерской отчетности. Ее со следующего года можно будет сдавать через сайт ФНС. Осталось только помолиться, чтоб не сломался.

Show must go on (опять)

Новая серия всем полюбившегося (нет) сериала. Еще вчера народ встал на уши из-за слухов о продлении нерабочих дней: масло в огонь подлила глава Роспотребнадзора.

А сегодня уже второй губернатор подряд заявил о реальном продлении нерабочих дней в своем регионе.

Компании той же Москвы тем временем продолжают веселиться с отчетами по удаленке и поднимают тему со штрафами за их несдачу.

В общем-то, вроде все уже привыкли к тому, что ничего не понятно. Или не привыкли?

Плати налоги

Занимательная статистика о том, сколько налогов доначислили бизнесу в этом году. Сразу понятно, что доблестные мытари трудились не покладая рук.

Правда, иной раз случаются и факапы. Как, например, тут.

Бизнес-омбудсмены вовсю просят власти дать едва выживающим сейчас компаниям отсрочку по уплате налогов. Впрочем, смерть, как известно, не является уважительной причиной для невыхода на работу. А уж для неуплаты налогов и подавно.

Подорожник

Даже не один, а сразу три.

Во-первых, ловите полезную статью о том, как избежать штрафов от трудовой инспекции.

Во-вторых, мы написали подробный гайд о том, что такое наша корпоративная подписка и зачем она вам нужна.

И в-третьих, ловите новый бесплатный вебинар. На этот раз — об управленческом учете. Дадим лайфхаки, как поднять вашу ценность в глазах начальства (и зарплату, конечно, тоже).

Ваша болтливая сегодня редакция