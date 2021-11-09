«Ночной бухгалтер». Плати налоги единым платежом и получи новую отчетность в подарок

К единому налоговому платежу для бизнеса будет прилагаться бонус. То есть новый отчет. Сюрприз!

Акция невиданной щедрости

Единый налоговый платеж для бизнеса могут запустить уже в середине 2022 года. Пока он будет добровольным — то есть компании смогут платить налоги и по старинке.

Если захотите стать подопытным кроликом (зачеркнуто) добровольцем, то помимо самого платежа, надо будет заморочиться и с новой отчетностью.

Суть в том, что в налоговую надо будет отправлять уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. Причем не позднее, чем за 5 дней до установленного срока уплаты этих налогов. Отчет будет касаться как компаний, так и ИП.

Бухгалтеры уже выразили свой восторг в комментариях на «Клерке»:

«Надеюсь, новый отчёт будут сдавать ВСЕ налогоплательщики? Это ж какое поле деятельности развернётся на этом!!!! перед КАЖДЫМ платежом за 5 дней отчёт!!!»

Или вот:

«Ах!! какая прелесть)) хотели как лучше — вышло как всегда. Подождем, когда звездные старцы примут законопроект и с удовольствием порассуждаем.»

В общем-то, похоже на очередную акцию невиданной щедрости. Обертка красивая — все налоги одним платежом, а внутри обертки — опять змеиное гнездо проблем.

Дискуссия о едином налоговом платеже на «Клерке» разгоралась уже не раз: почитайте мнения коллег.

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