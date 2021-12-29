«Ночной бухгалтер». Налоговики сами себе запретили рассылать бухгалтерам незаконные требования

Похоже, в ФНС решили поиграть в Дедушку Мороза и подарить бизнесу подарки. Вот только с выбором подарков не заладилось.

Ведите себя хорошо

ФНС внезапно обнаружила, что инспекции на местах рассылают бизнесу абсурдные (мы бы сказали, на голову не наденешь) требования. Ну решила эти самые инспекции слегка пожурить — запретить им такие требования рассылать.

Нельзя мол так, не балуйтесь, как бы сказали сверху инспекторам на местах. В общем, сами себя поругали.

Вот только несколько топовых историй на тему требований, которые мы вспомнили за последнее время:

А вам случайно прямо перед Новым годом новенького не прилетело? Не спешите хвататься за голову — ссылайтесь на Письмо ФНС от 23.12.2021 № СД-4-2/18103@.

Кстати

Истории все про то же: налоговики взялись за ипэшников, которые работают с самозанятыми. Нашли новый способ кошмарить бизнес.

Любопытная статья о том, как перейти на налоговый мониторинг — почитайте на досуге.

Впишите в чек-лист

Меняется декларация по налогу на имущество организаций, будут новые коды льгот. Заберите себе в сохраненки.

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А еще

Кого мы обманываем — вы читаете «Ночного бухгалтера» стоя в километровой очереди в магазине — или в десятибалльной пробке, верно? И голова у вас давно другим забита. Так что вот вам история отвлечься: некоторые до сих пор верят, что Налоговый кодекс отменил все налоги. Просто в НК интересная формулировка есть.

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Ваша ест мандарины тоннами редакция