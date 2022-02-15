АУСН становится все слаще, НК опять перепишут, налоговики играют в шпионов. Обзор последних новостей для бухгалтера

Говорят, если добавлять «вопреки здравому смыслу» перед заголовком каждой новости, то психика будет значительно крепче. Попробовать точно стоит.
Подозрительно красиво
Автоматизированный рай все ближе: в новую версию законопроектов об АУСН добавили ну оччень сладкие детали. Судите сами:
- у ИП на новой упрощенке будет идти пенсионный стаж;
- а еще предпринимателей на этом режиме налоговики штрафовать не будут.
Конечно, и сама ФНС из кожи лезет, чтоб привлечь на АУСН как можно больше людей. Даниил Егоров ее направо и налево рекламирует: налогового учета, дескать не будет, налоговой отчетности тоже.
Мы выбрали самый эмоциональный комментарий читателя к этим новшествам:
«Зачем писать заведомо нереализуемые „законы“? Ну, начнут все подряд открывать предпринимательство на АУСН для получения пенсии, а реальной деятельности не будет. Закроют лавочку через год-два. Ведь это же без микроскопа видно.
А если начнут „костыли“ этому закону приделывать, то вся его суть уйдёт в песок.
Пока ПФР не начнёт деньги зарабатывать, а не взносы „администрировать“ не будет никаких пенсий!»
Даже добавить нечего.
Любопытно
Вы наверняка слышали, что новые налоги в России, согласно НК, можно вводить только с 1 января. Об этом говорит статья 5 часть 1, дословно так:
Федеральные законы, вносящие изменения в настоящий Кодекс в части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, <...> вводящие налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.
Похоже, в скором времени нас ждет сюрприз: эту статью НК хотят переписать. Ограничение по дате снимут для спецрежимов, то есть для них новые налоги смогут вводить в любое время.
Камуфляж и шпионаж, И креатив, конечно
Креатив в инспекциях на местах бесконечен. Например, ищут теневой бизнес через...3-фазные электросети.
Читатели за мытарей порадовались:
«Судя по комментам дискуссия почему то ушла в электрическую сферу, а между тем главный то посыл — налоговики уже давно подходят к своим задачам КРЕАТИВНО! Что радует»
И предположили, какой следующий шаг:
«Следующий шаг — водосчетчики! Кто много намотал — владелец подпольной прачечной!»
Впрочем, это еще не все: на днях стало известно, что для поиска доказательств нарушений инспекторы пользуются приложением Getcontact (это то, которое показывает, как ваш номер у других записан в телефоне). Дальше — больше! Даешь Тиндер!
Не болейте. Мы серьезно
Сезонные ОРВИ или омикрон, неважно — ситуация повсюду примерно такая:
Ешьте витаминов побольше и скорее выздоравливайте. А если после этого повезет обзавестись антителами, то уже с 21 февраля по результатам теста на них вам дадут QR-код на целых 12 месяцев.
Видео недели
Какие глупые вопросы вам задавали в духе «тыжбухгалтер»? Мы вот нашли на эту тему видео, смотрите:
Топ постов недели
Просто забирайте лучшее в сохраненки:
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Топ курсов недели
Не знаете, что заказать себе в подарок на 8 марта? Как насчет полезного подарка?
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