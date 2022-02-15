АУСН становится все слаще, НК опять перепишут, налоговики играют в шпионов. Обзор последних новостей для бухгалтера

Говорят, если добавлять «вопреки здравому смыслу» перед заголовком каждой новости, то психика будет значительно крепче. Попробовать точно стоит.

Подозрительно красиво

Автоматизированный рай все ближе: в новую версию законопроектов об АУСН добавили ну оччень сладкие детали. Судите сами:

Конечно, и сама ФНС из кожи лезет, чтоб привлечь на АУСН как можно больше людей. Даниил Егоров ее направо и налево рекламирует: налогового учета, дескать не будет, налоговой отчетности тоже.

Мы выбрали самый эмоциональный комментарий читателя к этим новшествам:

«Зачем писать заведомо нереализуемые „законы“? Ну, начнут все подряд открывать предпринимательство на АУСН для получения пенсии, а реальной деятельности не будет. Закроют лавочку через год-два. Ведь это же без микроскопа видно. А если начнут „костыли“ этому закону приделывать, то вся его суть уйдёт в песок. Пока ПФР не начнёт деньги зарабатывать, а не взносы „администрировать“ не будет никаких пенсий!»

Даже добавить нечего.

Любопытно

Вы наверняка слышали, что новые налоги в России, согласно НК, можно вводить только с 1 января. Об этом говорит статья 5 часть 1, дословно так:

Федеральные законы, вносящие изменения в настоящий Кодекс в части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, <...> вводящие налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.

Похоже, в скором времени нас ждет сюрприз: эту статью НК хотят переписать. Ограничение по дате снимут для спецрежимов, то есть для них новые налоги смогут вводить в любое время.

Камуфляж и шпионаж, И креатив, конечно

Креатив в инспекциях на местах бесконечен. Например, ищут теневой бизнес через...3-фазные электросети.

Читатели за мытарей порадовались:

«Судя по комментам дискуссия почему то ушла в электрическую сферу, а между тем главный то посыл — налоговики уже давно подходят к своим задачам КРЕАТИВНО! Что радует»

И предположили, какой следующий шаг:

«Следующий шаг — водосчетчики! Кто много намотал — владелец подпольной прачечной!»

Впрочем, это еще не все: на днях стало известно, что для поиска доказательств нарушений инспекторы пользуются приложением Getcontact (это то, которое показывает, как ваш номер у других записан в телефоне). Дальше — больше! Даешь Тиндер!

Не болейте. Мы серьезно

Сезонные ОРВИ или омикрон, неважно — ситуация повсюду примерно такая:

Ешьте витаминов побольше и скорее выздоравливайте. А если после этого повезет обзавестись антителами, то уже с 21 февраля по результатам теста на них вам дадут QR-код на целых 12 месяцев.

Видео недели

Какие глупые вопросы вам задавали в духе «тыжбухгалтер»? Мы вот нашли на эту тему видео, смотрите:

Топ постов недели

Просто забирайте лучшее в сохраненки:

Топ курсов недели

Не знаете, что заказать себе в подарок на 8 марта? Как насчет полезного подарка?

Например, одного из курсов повышения квалификации на «Клерке»: