«Ночной бухгалтер». Маркировку отодвинут. Банки идут на встречу и не вводят лишние комиссии

Мер поддержки бизнеса станет еще немного больше: маркировку молока, например, могут перенести. Отчаянно пытаются выжить и банки.

Что там с маркировкой

Сроки введения маркировки по молоку и воде могут сдвинуть. Полностью приостанавливать процесс не будут — это только слухи, которые Минпромторг опроверг. Но вот послабление по срокам вполне возможно: окончательное решение примут до 15 марта.

Читатели переживают: дело ведь не только в сроках.

«Маркировка и многие прочие... теперь сами себя переносят... Оборудование для этих [маркировок] было по многим позициям зарубежное и его нам уже не будут поставлять...»

Волнуются бухгалтеры и о серверах 1С Фреш: надо ли будет делать бэкап? Серверы в России, но лучше, конечно, бэкапы все равно делать. На всякий случай.

Хелп

Поддержать бизнес власти собираются и снижением штрафов за валютные нарушения (вот это действительно актуально!).

Среди других предполагаемых мер:

мораторий на возбуждение дел о банкротстве;

увеличение лимита по системе быстрых платежей.

Что там с банками

С утра всех взбудоражили новости от Тинькоффа: банк отменил бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц и ввел комиссию.

Читатели написали нам: у Сбера, мол, тоже перемены такого рода.

Но уже к вечеру выяснилось, что Тинькофф свои нововведенные комиссии отменяет.

Бухгалтеры тем временем разбираются с переводами за границу: говорят, платежи в евро проходят плохо, лучше в долларах.

На всякий случай

Что меняет в работе банков отключение от системы SWIFT? Разобрались и рассказываем вам в статье.

Будничное

Не забудьте, что до выходных остался еще один рабочий день — суббота. Но скоро праздники :)

И ловите полезный текст о том, как сохранить психику здоровой в это нелегкое время.

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