«Ночной бухгалтер». Маркировку отодвинут. Банки идут на встречу и не вводят лишние комиссии

Мер поддержки бизнеса станет еще немного больше: маркировку молока, например, могут перенести. Отчаянно пытаются выжить и банки.
Что там с маркировкой
Сроки введения маркировки по молоку и воде могут сдвинуть. Полностью приостанавливать процесс не будут — это только слухи, которые Минпромторг опроверг. Но вот послабление по срокам вполне возможно: окончательное решение примут до 15 марта.
Читатели переживают: дело ведь не только в сроках.
«Маркировка и многие прочие... теперь сами себя переносят... Оборудование для этих [маркировок] было по многим позициям зарубежное и его нам уже не будут поставлять...»
Волнуются бухгалтеры и о серверах 1С Фреш: надо ли будет делать бэкап? Серверы в России, но лучше, конечно, бэкапы все равно делать. На всякий случай.
Хелп
Поддержать бизнес власти собираются и снижением штрафов за валютные нарушения (вот это действительно актуально!).
Среди других предполагаемых мер:
- мораторий на возбуждение дел о банкротстве;
- увеличение лимита по системе быстрых платежей.
Что там с банками
С утра всех взбудоражили новости от Тинькоффа: банк отменил бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц и ввел комиссию.
Читатели написали нам: у Сбера, мол, тоже перемены такого рода.
Но уже к вечеру выяснилось, что Тинькофф свои нововведенные комиссии отменяет.
Бухгалтеры тем временем разбираются с переводами за границу: говорят, платежи в евро проходят плохо, лучше в долларах.
На всякий случай
Что меняет в работе банков отключение от системы SWIFT? Разобрались и рассказываем вам в статье.
Будничное
Не забудьте, что до выходных остался еще один рабочий день — суббота. Но скоро праздники :)
И ловите полезный текст о том, как сохранить психику здоровой в это нелегкое время.
От обилия новшеств опускаются руки, а вникать в новые ФСБУ голова никак не желает?
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14 марта на «Клерке» пройдет бесплатный вебинар, где мы расскажем о последних изменениях в работе бухгалтера и разберем по полочкам:
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Ваша антикризисная редакция