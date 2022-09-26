«Ночной бухгалтер». Никаких увольнений: трудовые договоры мобилизованных будут приостанавливать

Не увольняйте
Мобилизованным сохранят рабочие места. Для этого у работодателя должна быть копия повестки: на ее основании трудовой договор нельзя будет расторгнуть, только приостановить его действие. Вышло наконец постановление кабмина.
Что после этого нужно сделать бухгалтеру, мы рассказали в большой статье. Еще больше подробностей (в том числе о случаях, когда повестку сотруднику вручили прямо на работе) — тут.
Если коротко, то ситуация немного напоминает уход сотрудницы в декретный отпуск, механизм в трудовых отношениях похожий.
Стаж зачтется
Период прохождения военной службы войдет в стаж для пенсии мобилизованных.Трудовые льготы и гарантии власти собираются узаконить и для семей мобилизованных, рассказала вице-премьер Голикова.
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Редакция «Клерка» продолжает изучать самую тяжелую тему последних дней. Все, что известно сейчас, можно почитать тут:
- Что рассказали в Минобороны про мобилизацию
- Отсрочка от мобилизации: кто может на нее рассчитывать и что известно сейчас
- Что делать бухгалтеру, если сотрудника мобилизовали
- Мобилизованных запретили увольнять: что с оформлением и отчетами
В это время
Компании по возможности пытаются выбить брони для своих сотрудников. Некоторые — например, IT — эвакуируют своих сотрудников из страны чартерными рейсами. Причем целыми семьями.
Предприниматели с микробизнесом часто задумываются о том, чтобы перейти на НПД. Но так ли это просто?
На самом деле, сейчас есть некоторые нюансы, но уже в недалеком будущем переход упростят.
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Пометки дня
Если вы тоже пытаетесь отвлечься на работу, то записывайте себе, что:
- озвучили единую предельную базу по взносам в 2023 году;
- перемены ждут классификатор основных средств;
- меняется отчетность по налогу на имущество организаций.
Новые ФСБУ капитально изменили бухучет
Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а количество вопросов все не уменьшается. Мы составили топ вопросов и ответов, которые часто встречаются в консультациях, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм.
Разберем все болевые точки бухгалтеров по новым ФСБУ 27 сентября.
Ваша стойкая редакция