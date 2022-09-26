«Ночной бухгалтер». Никаких увольнений: трудовые договоры мобилизованных будут приостанавливать

Не увольняйте

Мобилизованным сохранят рабочие места. Для этого у работодателя должна быть копия повестки: на ее основании трудовой договор нельзя будет расторгнуть, только приостановить его действие. Вышло наконец постановление кабмина.

Что после этого нужно сделать бухгалтеру, мы рассказали в большой статье. Еще больше подробностей (в том числе о случаях, когда повестку сотруднику вручили прямо на работе) — тут.

Если коротко, то ситуация немного напоминает уход сотрудницы в декретный отпуск, механизм в трудовых отношениях похожий.

Стаж зачтется

Период прохождения военной службы войдет в стаж для пенсии мобилизованных.Трудовые льготы и гарантии власти собираются узаконить и для семей мобилизованных, рассказала вице-премьер Голикова.

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Компании по возможности пытаются выбить брони для своих сотрудников. Некоторые — например, IT — эвакуируют своих сотрудников из страны чартерными рейсами. Причем целыми семьями.

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Новые ФСБУ капитально изменили бухучет Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а количество вопросов все не уменьшается. Мы составили топ вопросов и ответов, которые часто встречаются в консультациях, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм. Разберем все болевые точки бухгалтеров по новым ФСБУ 27 сентября. Записаться

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