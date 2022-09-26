Работодатели выбивают для своих брони. Растет число профессий, не попадающих под мобилизацию

Первыми бронь на своих сотрудников получили предприятия оборонной промышленности, IT-сферы, связи, СМИ, организации, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и финансового рынка, сообщает «Ъ».
В очередь за ними встали пилоты, авиадиспетчеры, моряки и производители электроники.
Готовятся встать в очередь и представители фармацевтических компаний.
Крупные угольные предприятия смогли оставить на работе около 1/3 сотрудников, получивших повестку из военкомата.
Напоминаем, что работодатель должен приостановить трудовой договор с сотрудником, которого призвали в рамках частичной мобилизации.
Прекращать трудовые договоры с такими сотрудниками запрещено. Подробности читайте в статье «Что делать бухгалтеру, если сотрудника мобилизовали».