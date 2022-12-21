«Ночной бухгалтер». Россияне смогут отказаться сдавать биометрию. Отследить, кто мог ее украсть, помогут Госуслуги

Приложите пальчик
Собирать биометрические данные россиян по новому закону смогут только госучреждения и только с согласия человека – то есть добровольно. Отследить, что происходит со сбором ваших данных, можно будет через Госуслуги.
А еще вы в любой момент сможете запретить собирать свою биометрию. Заявление об этом надо будет подать в МФЦ. В госуслугах из-за этого вам не откажут.
Если согласитесь, ваши данные попадут в ЕБС. Эта прекрасная аббревиатура – сокращение от Единой биометрической системы, где будет храниться вся биометрия.
И самое главное, что запрещает новый закон, – принуждение. Правда, ответственность за это планируют ввести только в будущем. Сейчас в законе написано так:
«Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона в части обработки, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
ЕФС-1 грядет
Если вы еще не выучили это название, запоминайте, с 1 января оно будет вам сниться. Новую форму отчетности сделали из-за объединения ПФР и ФСС. Вот что по ней новенького:
- таблица, какие разделы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году;
- построчный анализ, как заполнять титульный лист новой формы.
Еще из кадрового: Минтруд утвердил новые формы выписок из электронных трудовых книжек СТД-Р и СТД-СФР. Читайте, что надо взять на заметку.
Коллеги! При переходе на ЕНП вам нужно знать:
- ...Как списать безнадежные долги?
- Не сгорит ли переплата по налогам?
- Как отчитаться и заплатить налоги за 2022 г.?
- Как отчитываться и платить налоги в 2023 г.?
- Как отчитываться по косвенным налогам?
- Взносы по травматизму платить с ЕНП или нет?
- Нужны ли уведомления по НДС и взносам?
- Почему по НДФЛ будет 13 уведомлений?
- Как отказаться от ЕНП?
Получите ответы на эти вопросы 23-24 января 2023 на семинаре «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж. Изменения в ФСБУ и НК 2023 г.»
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Оставим для ваших комментариев: границу призывного возраста надо поэтапно повысить до 21 года, а предельный возраст – до 30 лет, считает Сергей Шойгу.
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Персоны дня
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Цитаточка
«Не нужно делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты не могли бы работать»
© глава Совфеда Валентина Матвиенко про запрет удаленки из-за рубежа
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