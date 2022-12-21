«Ночной бухгалтер». Россияне смогут отказаться сдавать биометрию. Отследить, кто мог ее украсть, помогут Госуслуги

Приложите пальчик

Собирать биометрические данные россиян по новому закону смогут только госучреждения и только с согласия человека – то есть добровольно. Отследить, что происходит со сбором ваших данных, можно будет через Госуслуги.

А еще вы в любой момент сможете запретить собирать свою биометрию. Заявление об этом надо будет подать в МФЦ. В госуслугах из-за этого вам не откажут.

Если согласитесь, ваши данные попадут в ЕБС. Эта прекрасная аббревиатура – сокращение от Единой биометрической системы, где будет храниться вся биометрия.

И самое главное, что запрещает новый закон, – принуждение. Правда, ответственность за это планируют ввести только в будущем. Сейчас в законе написано так:

«Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона в части обработки, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ЕФС-1 грядет

Если вы еще не выучили это название, запоминайте, с 1 января оно будет вам сниться. Новую форму отчетности сделали из-за объединения ПФР и ФСС. Вот что по ней новенького:

Еще из кадрового: Минтруд утвердил новые формы выписок из электронных трудовых книжек СТД-Р и СТД-СФР. Читайте, что надо взять на заметку.

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Как отказаться от ЕНП? Получите ответы на эти вопросы 23-24 января 2023 на семинаре «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж. Изменения в ФСБУ и НК 2023 г.» Регистрируйтесь по тел.: 8 (495) 748-03-16, 601-88-32

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Персоны дня

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Цитаточка «Не нужно делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты не могли бы работать» © глава Совфеда Валентина Матвиенко про запрет удаленки из-за рубежа

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