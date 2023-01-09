«Ночной бухгалтер». СФР, ЕНП, новая отчетность и новые сроки уплаты налогов. С наступившим, бухгалтеры!

А оливье доесть можно?

Конечно, можно, и селедку под шубой тоже. Но буквально каждый бухгалтер уже сегодня начал понимать, что тонет в ворохе изменений 2023.

Так что вот вам порция только самых важных новшеств.

Про ЕНП

Итак, поехали. С 1 января заработали новые правила уплаты налогов, новые сроки для налогов и деклараций, новые формы отчетов. Регулирует Единый налоговый платеж Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Каждый бизнес получает свой единый налоговый счет, куда происходят перечисления всех налогов (за небольшим исключением).

Общий обзор про ЕНП мы писали здесь. Разобраться с новыми сроками уплаты налогов можно тут.

Неясными остаются:

правила заполнения платежек / уведомлений;

вопрос с уведомлениями на страховые взносы.

За этими нюансами следят наши эксперты, скоро обо всем напишем.

Что там с фондами

Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования больше не существует. Вместо них с 1 января заработал новый Социальный фонд России.

Вот тут полный обзор того, что изменится. Спойлер: будет новая отчетность и новый механизм ее сдачи.

Так выглядит логотип нового фонда:

Социальное

Заработали новый МРОТ и прожиточный минимум: они влияют на расчет зарплат, на пособия и много чего еще. Подробности про новые суммы здесь.

А еще на детей будет новое универсальное пособие. Читайте нашу обзорную статью.

Не провалитесь

Лед новых изменений весьма тонкий и неприятный, а цена ошибки – иногда почти нереально высока. Еще одно важное новшество – учетная политика 2023 года должна уже включать в себя новые ФСБУ. Перейти на них обязательно. И в отчетности их учесть – тоже.

Все про новшества для годовой отчетности за 2022 год мы разбираем в большом курсе повышения квалификации от «Клерка»: подробности по ссылочке.

Уже записались на аттестацию по отчетности? Поздравляем, остался всего шаг до статуса аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров. Вступайте прямо сейчас!

Сборная солянка дня

Почитайте за вечерним чаем:

Ваша бодрая редакция