Обзоры для бухгалтера

ФНС получила премию за развитие Рунета. А бухгалтеры припоминают налоговикам их «косяки» и жалуются на нарушение НК. 🏆«Ночной бухгалтер» № 1588

Налоговиков премировали, но бухгалтеры не понимают, за какие заслуги. Должников защитят от произвола приставов. ИП может получать письма от ФНС не по месту жительства. Подготовили бухгалтерам полезные инструкции на декабрь.

Премия за беспорядок?

ФНС получила премию за вклад в развитие Рунета и цифровой экономики в номинации «Государство и общество».

Тем временем бухгалтеры хватаются за голову в попытках разобраться с «чудом под названием ЕНС». Вот коммент с официального телеграм-чата налоговой службы:

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А информационные письма от ФНС, которыми делятся налогоплательщики — это отдельный вид искусства:

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Бухгалтеры недоумевают: как подобные рекомендации по уплате налогов и подаче уведомления раньше установленных сроков соотносятся с нормами НК? А вам такое приходило? Поделитесь в комментариях.

Штраф до 10 000 ₽ по ст. 15.11 КоАП — платит бухгалтер

При повторном нарушении — отстранение от работы до 2 лет. Знаете, о чем речь? 

Мы говорим о штрафах за грубое нарушение требований к бухучету. Вы применяете в работе ФСБУ 25/2018? Этот стандарт обязателен для всех организаций, независимо от формы собственности, системы налогообложения или способа ведения бухучета. 

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ИП на ОСНО в 2024 году будут платить, как все

Срок уплаты всех налогов для превалирующего большинства налогоплательщиков в 2023 году – 28 число. Но когда вносили правки в НК, забыли об ИП на ОСНО, нотариусах и адвокатах. Они весь год продолжали вносить авансы по НДФЛ не позднее 25 числа. С 2024 года сроки хотят унифицировать. Уже подготовлен проект.

Имущество должников защитят от ареста за копеечные долги

Если человек задолжал меньше 30 тысяч рублей судебным приставам запретят арестовывать его имущество.

Власти внесут правки в закон об исполнительном производстве и установят: «соразмерность объема действий судебных приставов размерам долга, подлежащего взысканию».

Полезности для бухгалтера

В декабре у каждого бухгалтера голова идет кругом: закрытие года, выплата зарплаты, новинки в законах… а хочется праздника, вкусной еды и полноценного сна.

Помогаем вам полезностями:

1. Как заполнить карточку воинского учета по форме № 10, если на вас свалили воинский учет. Вот короткая инструкция.

2. В декабре надо сдать два уведомления по ЕНП на НДФЛ.

Вот сроки:

  • не позднее 25.12.2023 – за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 (код периода 34/03), срок уплаты не позднее 28.12.2023;

  • не позднее 29.12.2023 – за период с 23.12.2023 по 31.12.2023 (код периода 34/04), срок уплаты не позднее 29.12.2023.

Как правильно включить в уведомление аванс и зарплату смотрите здесь.

3. А для тех, кто совсем запутался в зарплате и НДФЛ за декабрь (что немудрено), сделали наглядную табличку.

4. Собрали для вас полезный обзор по 1С: как ее выбрать. В обзоре собраны десятки статей, которые помогут вам познакомиться с разными точками зрения на разные решения и их функционал. Изучайте.

В коррупции чиновников виноваты… жены?

В Индонезии нашли виновных в коррупции. Глава Минюста заявил, что в коррупции чиновников виноваты их жены. Они оказывают давление на своих мужей, якобы заставляя их жить не по средствам, а мужья вынужены выполнять их капризы.

Может и у нас, в России, тоже женщины виноваты? — иронизируют пользователи.

Тем временем наших чиновников собираются пересадить на отечественные авто уже с 1 января 2024 года. Еще в октябре Минпромторг подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. В список вошли автомобили шести брендов: Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval и Evolute.

А подарки будут?

Еще как будут!

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Как ИП получать письма от ФНС не по прописке

Это не сложно. Нужно обратиться в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, с заявлением.

Форма заявления – № 1А (КНД 1112019). В бланке предусмотрено указание места жительства (места пребывания) в РФ, адреса для направления документов, а также периода времени, в течение которого налоговики могут направлять документы по заявленному адресу.

ФНС дополнительно предупреждает, что заявление предусмотрено для ИП, частных нотариусов, адвокатов, физлиц. Юрлица его применять не могут.

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Комментарии

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