ФНС получила премию за развитие Рунета. А бухгалтеры припоминают налоговикам их «косяки» и жалуются на нарушение НК. 🏆«Ночной бухгалтер» № 1588

ФНС получила премию за вклад в развитие Рунета и цифровой экономики в номинации «Государство и общество».

Тем временем бухгалтеры хватаются за голову в попытках разобраться с «чудом под названием ЕНС». Вот коммент с официального телеграм-чата налоговой службы:

А информационные письма от ФНС, которыми делятся налогоплательщики — это отдельный вид искусства:

Бухгалтеры недоумевают: как подобные рекомендации по уплате налогов и подаче уведомления раньше установленных сроков соотносятся с нормами НК? А вам такое приходило? Поделитесь в комментариях.