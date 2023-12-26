1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»

1С — одна из популярных отечественных программ для автоматизации учета, которая с уходом зарубежных систем стала еще более востребованной. Само по себе понятие 1С — широкое, это огромное семейство программ. В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.

Почему стоит выбрать решение 1С для учета

Кроме множества функций, 1С имеет и другие преимущества:

Простой и понятный интерфейс, который позволяет даже новичкам быстро освоить программу.

Гибкость настройки: 1С настраивается под нужды конкретного предприятия. Например, можно создать разные формы управленческих отчетов. Они полезны каждому руководителю, потому что позволяют планировать ресурсы, контролировать планы и составлять бюджеты. Подробнее об управленческих отчетах — в этой статье.

Техническая поддержка со стороны фирмы «1С» и ее партнеров, чтобы решать возникающие проблемы и вопросы.

Интеграция: 1С легко интегрируется с другими системами, а также с торговым оборудованием и даже с ОФД. К системе можно подключить онлайн-кассу, а интеграция ОФД с 1С позволяет обмениваться информацией в автоматическом режиме. Данные не нужно вводить вручную — это ускоряет и упрощает работу бухгалтера, снижает вероятность ошибки.

Как выбрать подходящую программу 1С

На рынке сегодня представлено множество решений 1С для разных сфер деятельности. Часто у предпринимателей, особенно тех, кто только начинает свой путь, возникает вопрос — как выбрать программу.

Начнем с того, что решение 1С состоит из двух частей:

технологической платформы — например, 1С:Предприятие 8;

самого программного решения, которое называется конфигурацией, — 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП и т.д.

Более подробные определения дали в этой статье. Именно конфигураций 1С очень много. Чтобы выбрать подходящую, нужно понимать, какие задачи компании она должна выполнять.

1С:Бухгалтерия поможет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет, а также подготовку отчетности.

Вот для примера некоторые полезные функции этой программы:

Можно мгновенно подписывать отчеты для банков усиленной квалифицированной электронной подписью прямо в системе. Для этого будет нужна МЧД.

Все уведомления по налогам с одинаковым сроком можно объединить в одно уведомление и сделать единый платеж.

Сотрудники также могут готовить для руководителя наглядные отчеты по продажам: устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.

1С:Зарплата и управление персоналом решает вопросы кадрового учета и учета оплаты труда, это мощная система, которая позволяет централизованно хранить всю информацию о работниках. Например, в ЗУП можно:

Проводить разовые начисления и премии для сотрудников.

Отправлять сотруднику электронные документы.

Проверять право сотрудника на дополнительный отпуск.

1С:Комплексная автоматизация охватывает основные бизнес-процессы предприятия и позволяет вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский, налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций в составе холдинга.

1С:Управление нашей фирмой — решение для управления небольшой компанией, которое включает учет, контроль и планирование ресурсов. Идеально подходит для торговли, складов, поставщиков услуг, подрядчиков и предприятий с мелкосерийным производством.

1С:Управление торговлей — программа, с помощью которой можно автоматизировать основные бизнес-процессы торговой компании. Программа помогает управлять отношениями с клиентами, контролировать закупки и продажи товаров, а также анализировать эффективность торговых операций.

1С:ERP — решение для комплексной автоматизации всех бизнес-процессов предприятия, отечественный аналог SAP и Oracle.

Если у вас все равно остаются сомнения в выборе — можно воспользоваться бесплатными демо-версиями программы.

Коробочная версия или облачная?

Второй важный вопрос после выбора непосредственно программы — какой формат выбрать: коробочную версию или облачную?

В современном бизнесе сотрудники часто работают в удаленном или гибридном графике, поэтому развитие облачных технологий — это актуальный тренд. С помощью облачных решений 1С можно подключаться к системе из любого места и в любое удобное время.

Еще одна значимая причина, почему облако стало таким популярным — компании получают доступ к мощному оборудованию без его покупки и обслуживания.

Облачные решения позволяют:

работать на устройствах с малой вычислительной мощностью, мобильных устройствах;

снижать нагрузку на IT-отдел и сокращать расходы на персонал;

делать резервные копии данных на сторонних серверах, поэтому компания не потеряет их в случае сбоев;

экономить на оборудовании и обслуживании офиса — сотрудники могут трудиться дистанционно.

При выборе решения нужно учитывать несколько моментов. Компания должна определиться, где будут храниться данные — в облачной 1С или на арендованном сервере. Вот отдельная статья, которая рассказывает, в чем между ними разница.

Кроме аренды в облаке, для работы в 1С через интернет используют другой популярный сервис — 1С:ФРЕШ. А всевозможные способы удаленного подключения к программе можно посмотреть в этом большом материале.

Важно: помнить об информационной безопасности

1С — важная составляющая деятельности компании. В ней — вся важная информация: о деньгах, клиентах, поставщиках и сотрудниках.

Если в облачной версии 1С базы данных хранятся на защищенных серверах, то локальная версия более уязвима. Да и в целом, на компьютерах сотрудников наверняка содержатся и другие ценные данные и отчеты.

Поэтому стоит уделить время и внимание вопросам информационной безопасности. И обязательно обучить ее основам сотрудников. В этом вопросе точно лучше предупредить, чем потом исправлять ущерб, нанесенный злоумышленниками.

В материале — о том, как защитить от потери данных бухгалтерию и финансовый отдел, здесь — как обучать сотрудников. А здесь — как обеспечить безопасность при работе со смартфона или планшета — это тоже актуальная тема, ведь на удаленке персонал часто работает с личного устройства, и мобильного в том числе.

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