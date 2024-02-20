Что происходит с Wildberriеs и Ozon: заглядываем за кулисы маркетплейсов

Wildberries буквально не сходит с новостных страниц и лидирует в топах, от него не отстает и Ozon, поэтому «Клерк» решил побольше узнать о том, что происходит на площадках, в том числе, с какими проблемами сталкиваются селлеры.

Wildberries — один из лидеров среди площадок, в совокупности с Ozon они удерживают более 80% всех заказов с маркетплейсов. Недавно ФАС признал их монополистами.

Причем кое-кто из наших читателей считает, что лидирующее положение на рынке дает площадкам и некие привилегии.

Последнее время маркетплейсы буквально шумят в сети. Чаще всего мелькает название Wildberries, но и Ozon умеет удивить. Не так давно мы рассказывали, что покупатель отсудил у площадки 5 000 рублей за непоставленную ему пачку чая. Очень принципиальный покупатель попался.

Дело в том, что маркетплейсы не всегда оперативно размещают информацию о наличии товара на складе, в этот раз покупатель сделал заказ, оплатил его, но внезапно получил возврат денег из-за отсутствия товара на складе. Это ему не понравилось и он пошел в суд.

Сложно сказать, что там с учетом у Ozonа, но вот WB, оказывается, способен неприятно удивлять селлеров. В телеграм-канале MPGO — Сообщество поставщиков на маркетплейсы РФ шло бурное обсуждение, как оказалось, привычной для продавцов ситуации — товар ошибочно приходуют другому продавцу.

Вопрос на канал прислал один из селлеров, он пожаловался, что его товар со штрих-кодом товара, совпадающим со штрих-кодом другого поставщика, постоянно приходуют именно второму продавцу. И тот его спокойно продает, а сам селлер получает недостачу.

Как вообще возникла такая ситуация:

Т.е. из-за одинаковых штрих-кодов ваш товар может попасть к другому продавцу и вы никак не сможете это исправить.

В ответ на пост на канале тут же откликнулись и другие продавцы, столкнувшиеся с аналогичной проблемой.

Кое кто даже пошутил мемом

Что говорят пострадавшие продавцы:

жалуются на отсутствие реакции техподдержки, отписки, формальные ответы и отсутствие реального решения проблемы;

говорят, что приходится выкупать свой же товар у другого продавца;

рассказывают, что и им иногда падают чужие поставки, причем иногда даже не удается выяснить, а кто именно владелец товара и они просто продают его как свой.

Единственное, что в голос советуют все селлеры — заводить новый штрих-код и переклеивать его на той партии товара, которая есть (пока товар с новыми штрих-кодами не заменит полностью имеющийся на складе). Правда, в некоторых случаях заменить штрих-код нельзя и тогда остается надеется на внимательность работников склада.

Интересно, что только недавно мы писали новость о том, что с 29 января 2024 год на WB вступают в силу новые правила работы с документами. Акты приемки будут доступны для скачивания только в течение 3 месяцев с момента их появления на сайте. Возможность отслеживать поставки сохранится, но скачать документы не получится. Вот так вот!

Видимо у Ozonа с хранением товаров тоже не все гладко. Компания задала вопрос ФНС — что делать с убытками в виде недостач собственного товара (ну хотя бы не товаров селлеров), выявленных по результатам инвентаризаций, в целях налога на прибыль. Налоговики ответили, что недостачи можно списать в расходы, документальное подтверждение недостач, по которым не выявлены виновные лица, жестко не регламентировано, поэтому компания сама вправе определить, как все оформить.

Вроде бы положительный ответ, все хорошо — можно списать недостачи, включить в расходы, налоговики не против. А теперь, внимание, фокус. Совсем недавно сообщество бухгалтеров взорвало показательное дело с налоговыми консультантами из Ernst & Young.

Консалтеры посоветовали бизнесу методику списания товарных потерь, связанных с хищением на товарных площадках (т.е. это те же недостачи и очевидно там выявить виновных тоже не удается раз уж возник вопрос о списании). Но налоговики при проверке посчитали методику неправильной, незаконной и доначислили совершенно сумасшедшие миллионы НДС и налога на прибыль.

В чем же разница? Теряемся в догадках.

Возвращаясь к происходящему с Wildberries. Маркетплейс гремит в интернете не только благодаря жалобам селлеров или скандалам с ПВЗ.

Недавно на крупном складе маркетплейса в Шушарах произошел пожар. Надо признать, компания быстро сориентировалась и начала выплаты селлерам (они должны пройти в три этапа). В результате руководству пришлось серьезно пересмотреть подход к пожарной безопасности, увеличить количество огнетушителей и принять иные меры, а на складах WB теперь будет дежурить МЧС.

Кстати, если вы пострадали от пожара на маркетплейсе и площадка выплатила вам компенсацию за сгоревший товар, не забудьте включить эту выплату в свой доход.

Пока маркетплейсы решают внутренние проблемы и налаживают контакт с продавцами, их подстерегает внешняя опасность — появление таки сбора в пользу Почты России в размере 0,5% с оборота! В правительство переданы документы по соответствующему проекту.

Такая нагрузка на маркетплейсы неминуемо отразится как на селлерах, так и на покупателях — цены на площадках поднимутся.

А вы продавали товары на маркетплейсе? Опыт был удачный, может даже продолжаете торговать и сейчас? Поделитесь в комментариях, сталкивались ли вы с проблемами при продажах и как находили для них решения.