Бухгалтеров шокируют на собеседованиях, а из профессии они уходят из-за высоких рисков и нервотрепки. 💃«Ночной бухгалтер» №1633

Бухгалтер и без того непростая профессия, но когда тебя не берут на работу из-з духов или знака зодиака, а собеседование проводит некомпетентный главбух, поневоле задумаешься — а тем ли я занимаюсь? На уход из профессии влияют и высокие риски (наравне с директором), и конфликты с руководством. Слушаем «глас народа» и про профновости, конечно, не забываем.

Сегодня в выпуске:

Почему бухгалтеры покидают профессию и не жалеют об этом.

Собеседования, с которых хочется сбежать и поскорее.

Пересмотрят период для расчета больничных…опять.

РКН выдал памятку по маркировке рекламы и отчетности за нее.

Повышение вычетов на детей, продление семейной ипотеки, не дадим бизнес в обиду — дайджест тезисов с послания президента к Федеральному собранию 29 февраля.

Полезности для бухгалтера — подборка полезных инструкций и статей.

Главбух постоянно что-то должен доказывать и просить

Сегодня шеф-редактор Трибуны опубликовала мини-интервью с одним из наших пользователей — Яной Буровой. Она рассказала, почему приняла нелегкой решение уйти из профессии.

Обесценение профессии и труда бухгалтера.

Много бессмысленной рутинной работы , постоянные изменения.

Напряжение между главбухом и руководством, собственниками бизнеса. Они не понимают, почему нужно больше бухгалтеров вроде бы на тот же участок работы. Объяснить, что нагрузка вырастает, меняются правила , растет объем отчетности и обязанностей, невозможно.

Бухгалтер всегда в чем-то виноват, но при этом несет на себя большой груз задач — выполняет дополнительно работу и финдира, и юриста, и спеца по 1С, но при этом получает зарплату гораздо меньше.

В дополнение к рискам ответственности, в том числе субсидиарной, все это становится поводом уйти из бухгалтеров в смежную или совершенно другую сферу.

Если вас заедает рутина — рекомендуем менять обстановку. Тут поможет и простая перестановка в кабинете и что-то более радикальное. Например, можно поехать на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Пообщаетесь с коллегами, перемоете косточки ФНС, зададите бесплатно вопросы экспертам, которые обычно берут за это большие деньги, побываете в фешенебельном бизнес-отеле (красивые фоточки обеспечим) и, конечно, получите те самые знания, без которых работать бухгалтеру просто невозможно.

В общем мы вас пригласили. Сейчас офлайн-билет от 5 950 рублей. Онлайн — 1499 руб. Участвуйте, как вам удобно. Ждем!

Когда хочется хлопнуть дверью

Бухгалтеры поделились своими историями собеседований. Одной не повезло надушиться на встречу, другая попала на тестирование к главбуху, похоже, с нулевыми знаниями, третья не прошла по знаку зодиака, еще один бухгалтер рассказала, почему не любит запах денег.

И, как всегда, самое интересное в комментах.

Новое — хорошо забытое старое

Хотят вернуть прежний период для расчета больничного — один год, а не два, как сейчас. Не поверите, но это потому что люди теряют в выплатах (табличка — сарказм).

Федерация профсоюзов внезапно осознала, что двухлетний период влияет на сумму выплат в меньшую сторону. Еще предлагают платить 100% больничного по уходу за ребенком за все время болезни, а не только за первые 10 дней.

Даже в РКН есть отчеты

Хорошо, что отчетность в Роскомнадзор сдает не бухгалтер, но все же надеемся, что вы хотите быть в курсе тенденций, а то вдруг решите уйти из бухгалтеров в маркетологи, SMM или иже с ними ;)

В общем ведомство красиво разложило основные правила в удобной памятке, которую вы можете скачать вот здесь. Например, объяснило, кто отвечает за передачу данных в ОРД.

Президент-дайджест

Сегодня прошло обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Сделали для вас подборку самых важных новостей по его итогам:

Кстати, после введения статьи 54.1 в НК и рекомендаций ФНС бизнес стал применять так называемую налоговую оговорку, чтобы снизить риски. Если контрагент оказался недобросовестным и на компанию возложили обязанность доплатить в бюджет НДС, она может взыскать эти суммы с контрагента. Наши коллеги из компании «Правовой эксперт» проанализировали — а действительно ли налоговая оговорка работает? Читайте статью.

Защитят кормящих мам

Кормление грудью в общественных местах — это очень спорная тема и настолько серьезная, что ей заинтересовались даже депутаты. Они хотят ввести штрафы за запрет матерям кормить детей грудью на территории кафе и в других подобных местах.

Разумеется, кормление должно проходить с соблюдением этических норм — мама должна быть прикрыта или использовать специально отведенное место для кормления. Такие, например, есть в крупных торговых центрах. Там малыша можно переодеть и покормить, не смущая окружающих.

Полезности для бухгалтера

Привет, с вами главред «Клерка» и сегодня хочу поднять такую непростую тему для бухгалтера, как электронные кадры. Мы все отчаянно оттягиваем момент, когда нужно применять в работе какое-то новшество (да-да, даже самые прогрессивные). Недавно мы брали интервью у эксперта по внедрению КЭДО и получили интересный отклик в соцсетях.

Читатели рассказывают, что огромная проблема в том, что сами работники совершенно не готовы к такому внедрению.

Но скоро бухгалтерам и кадровикам точно придется эту задачку решать. Вот ЭДО уже плотно пробрался в нашу работу и жизнь. Электронные кадры скоро тоже станут обыденностью. Так что чем раньше начнем внедрение, тем проще будет нам работать с КЭДО.

Если не знаете с чего начать и какие вам нужны для КЭДО документы — получите полезную памятку.

Если хотите найти правильные слова перед директором и убедить сотрудников, что с КЭДО им: быстрее согласуют отпуск, скорее предоставят вычеты, в удобной форме пришлют расчетный листок и т.д., то вам точно нужно попасть на бесплатный вебинар Убедить нельзя заставить. Как аргументировать пользу КЭДО перед директором и сотрудниками.

Он пройдет 28 марта в 11.00. Запишитесь на него сразу, даже если не попадете на прямой эфир — получите доступ к записи. И давайте уже смиримся, что прогресс не остановить ;)

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