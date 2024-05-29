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Обзоры для бухгалтера

В НК будет новый налог. 👀«Ночной бухгалтер» № 1691

Так наши чиновники разошлись, что решили добавить в НК новую главу. Органам местного самоуправления дадут право введения на своей территории туристического налога. Минцифры предлагает ввести сбор за использование иностранного ПО, Блиновской начали разблокировку счетов, штраф ГИБДД можно удержать из зарплаты сотрудника и другие новости.
В НК будет новый налог. 👀«Ночной бухгалтер» № 1691
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Новый налог — не жили спокойно, нечего и начинать.

  • Штраф за нарушение ПДД можно удержать из зарплаты.

  • Как защитить корпоративную почту от кибератак?

  • Счетная палата ругает Минфин.

  • Что вам будет за продажу контрафакта? Или можно ли продавать «Abibas»?

  • С имущества Блиновской снимают арест, пока не со всего.

  • Вычет для бедных.

  • Сбор за использование зарубежного софта.

  • Как посчитать, сколько брать за услуги бухгалтера?

  • Мем дня.

Туристический налог

Власти ищут способы пополнить бюджет. Конечно, самое простое повысить существующие налоги (наблюдаем на примере НДФЛ) и придумать новые. В НК собираются добавить новую главу по туристическому налогу. Сейчас в ряде регионов разрешено вводить курортный сбор: на Алтае, в Краснодарском крае, Ставрополье, в Крыму, Санкт-Петербурге и в Сочи на федеральной территории «Сириус». Он действует до 31 декабря 2024 года.

А со следующего года мы вполне можем получить подобный этому сбору налог на территории уже всей страны. Вводить его или нет, будут решать муниципалитеты, налог можно будет направлять на любые цели региона.

Проехал на красный

Совершая нарушение ПДД на служебном авто, работник будет надеяться, что штраф выставят на компанию. Так и есть, а у работодателя в свою очередь, есть право потребовать возместить этот ущерб организации.

Штраф можно удержать из зарплаты при соблюдении некоторых условий. Наша читательница в комментарии пишет, что у нее на работе сотрудникам дают квитанции на штрафы, которые они сами же и оплачивают.

Как защитить корпоративную почту от кибератак?

Каждая пятая кибератака происходит через почту, поэтому крайне важно позаботиться о ее безопасности. 

«Лаборатория Касперского» серьезно обновила продукт, который надежно защищает корпоративную почту вашу почту. О том, как устроено решение и какие возможности в нем есть, расскажут эксперты на бесплатном вебинаре

«Безопасность деловых коммуникаций на высоте: новая версия Kaspersky Security для почтовых серверов».

Вебинар пройдет 30 мая в 11:00 мск

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Минфин: я не виноват, это законы такие!

Счетная палата выразила недовольство казначейскими займами, которые предоставлял Минфин регионам.

  • Не были установлены ограничения и цели расходования средств.

  • Не установлены сроки для погашения полученными средствами рыночных займов.

  • Средства выделились преждевременно. Например, в некоторых случаях местные власти взяли из казны средства за 26 месяцев до момента расчета по рыночным займам.

Минфин утверждает, что никаких нарушений нет. Правила выделения таких средств установило правительство.

Берем попкорн 🍿 и следим за развитием событий.

Контрафакт и фальсификат — в чем разница?

В юридическом блоге на «Клерке» появилась интересная статья о контрафакте. Юристы рассказывают чем отличается контрафакт и фальсификат (в первую очередь качеством), какие бывают виды подделок и что будет, если нарушить интеллектуальные права создателей бренда.

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ВЭД: учет и налогообложение

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Желания сбываются

Наверняка Елена Блиновская очень-очень хотела, чтобы ее счета и имущество вывели из-под ареста. Правда, пока это коснулось квартиры, на которую нашли покупателя и одного банковского счета.

Сама королева марафонов уже погасила 140 млн долгов по налогам. Видимо после продажи квартиры уплатит еще какую-то часть.

Напомним, что Блиновскую обвинили в неуплате налогов на почти миллиард рублей. Несмотря на попытки оспорить доначисления, суд признал ее вину в дроблении и обязал погасить долг бюджету.

НДФЛ и низкие доходы

Очередная инициатива от фракции ЛДПР. Депутаты предлагают дать вычет тем, у кого доходы составляют менее 30 тысяч рублей в месяц. Вычет по факту можно будет использовать как тринадцатую зарплату. Бухгалтеры считают, что гораздо проще установить необлагаемый минимум.

Сборов много не бывает

А вот еще и Минцифры отличились — предлагают брать сбор на использование зарубежного софта с компаний.

Скоро чихнуть нельзя будет, чтобы не попасть на какой-то реестр или сбор. Что-то с ними перебор последнее время.

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На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой статье.

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Мем дня

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Обзоры для бухгалтера

В НК будет новый налог. 👀«Ночной бухгалтер» № 1691

Так наши чиновники разошлись, что решили добавить в НК новую главу. Органам местного самоуправления дадут право введения на своей территории туристического налога. Минцифры предлагает ввести сбор за использование иностранного ПО, Блиновской начали разблокировку счетов, штраф ГИБДД можно удержать из зарплаты сотрудника и другие новости.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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