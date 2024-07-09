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Обзоры для бухгалтера

Не нужны уведомления об освобождении от НДС и заявления на пониженные ставки на УСН: свежие поправки по налоговой реформе + налоговый гороскоп. ⭐«Ночной бухгалтер» №1719

Законодатели внесли еще правки в поправки. Вот-вот проект по налоговой реформе 2025 рассмотрят во втором чтении, больше всего шумихи, конечно, вокруг перехода упрощенцев на уплату НДС. Тем временем бухгалтеру некогда отвлекаться, идет отчетная кампания за второй квартал.
Не нужны уведомления об освобождении от НДС и заявления на пониженные ставки на УСН: свежие поправки по налоговой реформе + налоговый гороскоп. ⭐«Ночной бухгалтер» №1719
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Снова пересмотрели правила работы с НДС на УСН в 2025 году + интервью с экспертом.

  • Какие налоги и взносы заплатить до 15 июля.

  • К кому идти, если сломалась 1С?

  • Выходной для обследования ребенка каждые два месяца — новая инициатива от депутатов.

  • Налоговый гороскоп.

  • Эксперимент дня: инструкция с помощью нейросети.

  • Мем дня.

Налоговая реформа 2025: последние новости

Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободят от НДС автоматически — подавать уведомление об освобождении не нужно. Кроме того, НДФЛ 13% и 15% без других повышенных ставок нужно будет применять к районному коэффициенту и северной надбавке. Введут туристический налог, по нему предполагается ежеквартальная подача деклараций и минимальный налог.

Применять на УСН ставки 5% и 7% при увеличении дохода свыше 60 млн и свыше 250 млн рублей соответственно можно без подачи заявлений. Ранее, до последних поправок, было требование о подаче заявления, иначе упрощенец стал бы платить 20% НДС, вместо пониженных ставок.

Честно говоря, поправки выглядят так, как будто законодатели сначала усложнили процесс, потом сами же его упростили, чтобы налогоплательщики обрадовались — ура, убрали уведомления и заявления. Но факт того, что на УСН появится НДС никуда не делся. Так что радоваться особо нечему.

«Клерк» уже помогает бухгалтерам разбираться с нововведениями — мы успели провести пару вебинаров по налоговой реформе-2025 и сейчас открыли к ним доступ для всех.

Впереди еще вебинары, уже с учетом самых последних изменений — следите за календарем вебинаров. Ближайший, уже 9 июля, во вторник в 15.00 с экспертом — Надеждой Самковой, ведущим экспертом по налогообложению, члена ИПБ России и Палаты налоговых консультантов. Вы ее хорошо знаете по нашим курсам, вебинарам и конференциям.

Самые спокойные бухгалтеры — подписчики Клерк.Премиум. Для них эти вебинары доступны в подписке, так же как онлайн-курсы безо всякой дополнительной платы, а еще там есть консультации, экспертные разборы, тренинги и другие необходимые ежедневно в работе бухгалтера материалы и инструменты.

Сегодня мы поговорили с одним из экспертов, которые расскажут об изменениях для бухгалтера в 2025 году — Эльвирой Митюковой. Популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании, она выступит на V всероссийской конференции «Клерка» в Москве 12 сентября.

Какие налоги заплатить до 15 июля

До 15 июля нужно заплатить взносы «на травматизм». А также НДФЛ, исчисленный на основании декларации 3-НДФЛ. Заплатить налог должны как физлица, получившие доход, так и ИП на ОСНО.

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Дополнительный выходной

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает поправки в ТК — женщине с ребенком до семи лет работодатель должен раз в два месяца предоставлять выходной для визита в поликлинику с ребенком. Такой день будет дополнительным оплачиваемым выходным, а оплата за него будет рассчитываться из среднего заработка.

Инициатива показалась бухгалтерам странной и недоработанной, а кроме того, на опять идет за счет работодателя.

Налоговый гороскоп на июль для всех знаков Зодиака

Что посоветует налоговый астролог нашим читателям? Например, львам предстоит активно защищать свои интересы на налоговых комиссиях, а скорпионам достичь успеха поможет интуиция.

И, конечно, один из главных советов — заручиться советами профессионалов и не ломать дров самостоятельно.

А вы верите в гороскопы, часто сбываются?

Рубрика: Эксперимент дня. Как создать инструкцию в несколько кликов

Хотите объяснить сотрудникам, как зарегистрироваться в рабочей программе, заполнить задачу в CRM или куда нажимать в 1С, чтобы создать документ? Попробуйте воспользоваться нейросетью — вы кликаете куда вам надо и заполняете нудные поля, а ИИ пишет инструкцию. Причем она может быть еще и озвученная. Эксперимент провел фаундер «Клерка> Борис Мальцев.

Получилось короткое видео о том, как написать в блог на «Клерке».

Для самых продвинутых и практичных есть и еще один лайфхак — сейчас можно воспользоваться скидкой 40% для получения тарифа ОФД 36 месяцев. Вангуем — многие из вас работают с онлайн кассами и не прочь сэкономить ;)

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1719 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Обзоры для бухгалтера

Не нужны уведомления об освобождении от НДС и заявления на пониженные ставки на УСН: свежие поправки по налоговой реформе + налоговый гороскоп. ⭐«Ночной бухгалтер» №1719

Законодатели внесли еще правки в поправки. Вот-вот проект по налоговой реформе 2025 рассмотрят во втором чтении, больше всего шумихи, конечно, вокруг перехода упрощенцев на уплату НДС. Тем временем бухгалтеру некогда отвлекаться, идет отчетная кампания за второй квартал.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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