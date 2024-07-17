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Обзоры для бухгалтера

Готовим сани летом. На что решиться в 2025 году: остаться на УСН, выбрать ставку 5%, 20% или переходить на ОСНО? 🛷 «Ночной бухгалтер» № 1726

Сделали сравнительную таблицу для упрощенцев, которым уже сейчас приходится думать, как быть с системой налогообложения в следующем году. Глобальных изменений в поправках НК уже не ожидается, а значит нужно задуматься о будущей работе и рентабельности бизнеса.
Готовим сани летом. На что решиться в 2025 году: остаться на УСН, выбрать ставку 5%, 20% или переходить на ОСНО? 🛷 «Ночной бухгалтер» № 1726
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Бухгалтеры спорят, выбирая между нескольких зол.

  • Пени на положительное сальдо ЕНС не будет до конца года.

  • Представлять интересы компании в налоговой может не только бухгалтер.

  • ИП потеряет право на самозанятость, если вовремя не откажется от УСН. А вот перейти с УСН или ПСН на АУСН можно в середине года.

  • Время приключений: крутой краснодарский ресторатор рассказал, как он им стал, а методолог «Клерка» поделилась дневником своего путешествия на Валаам.

  • Мастрид: статьи для бухгалтера, обязательные к прочтению.

  • Мем дня.

Эники, беники, ели вареники…

Кажется выбирать из доступных вариантов работы с НДС в 2025 году упрощенцам придется вот так — с помощью считалочки. Ну или можно заглянуть в нашу сводную табличку для сравнения вариантов налоговой нагрузки.

В целом не существует универсального рецепта, придется учитывать тип вашей деятельности, примерную сумму входного НДС, размер расходов без НДС и т.д. То есть считать свою нагрузку индивидуально.

Пени не будет

Если невовремя сдать или не сдать уведомление, то налоговики не смогут своевременно распределить деньги с ЕНС по бюджетам. Но начислять пени на такую неуплату (по сути) не будут, если в соответствующий день размер положительного сальдо ЕНС + сумма в резерве — это положительная величина равная или меньше суммы недоимки.

Бухгалтер не обязан ходить контактировать с ФНС

Мало кто из бухгалтеров любит посещать инспекцию или обсуждать какие-то ее требования по телефону. Но представлять интересы бизнеса может не только бухгалтер.

Во-первых, есть директор, он самый главный представитель, по закону. Во-вторых, если и директор не горит желанием общаться с налоговиками, то есть и другие «специально обученные люди». Налоговые консультанты, юристы, адвокаты, а также любой другой сотрудник компании, которому выдана соответствующая доверенность. Тот же финансовый или коммерческий директор, заместитель и т.д.

Измученные запросами, проверками и вызовами бухгалтеры не горят желанием проводить большую часть рабочего времени в кабинетах инспекции, пренебрегая учетом и ставя компанию в еще более рискованное положение.

УСН и НПД: что надо знать

  • При переходе с УСН на НПД нужно подать в ИФНС уведомление о прекращении деятельности по упрощенке. Если вы его не отправите, то самозанятость будет аннулирована. Даже если налоговики сразу не начнут с вас требовать доплаты налогов, то сделают это позднее. Не зачем и ждать.

  • Внесут поправки в закон об АУСН. Сейчас перейти на автоУСН можно только с 1 января, подав уведомление до 31 декабря предшествующего года.

    Перейти на АУСН смогут

    организации на УСН,

    ИП на УСН или НПД с начала любого месяца в течение года.

Как мы отдыхаем

В «Клерке» много интересных людей, которые любят путешествия, спорт, приключения. Наш фаундер Борис Мальцев, например занимается много лет боксом, в офисе проходят сейчас разминки и занятия йогой, а еще ребята устраивают турниры по настольному теннису. А вот наш методолог Елена Ярушкина в отпуске ездила в паломничество на Валаам, попутно посетив множество красивых святых мест — посмотрите, какие чудесные фотографии и рассказ о путешествии у нее получились.

Кстати, Борис, кажется совсем не ходит в отпуск, а, наоборот, летом начал воплощать новый виток давно существующего проекта Тот еще разговор. На очередную встречу пришел известный краснодарский ресторатор и шеф-повар Андрей Матюха. Почитайте или посмотрите интервью на YouTube. Беседа получилась эмоциональной и очень интересной.

Что почитать бухгалтеру

Чтобы постоянно развиваться в профессии нужно самообразовываться — много читать, например, полезных статей. Принесли вам целый список — выбирайте.

Можно получать знания и другим путем — смотреть видео-курсы и вебинары. На «Клерке» делать это выгоднее всего с подпиской Клерк.Премиум. В подписку входят ВСЕ наши онлайн-курсы, а их более 50, а также сотни вебинаров и другой полезный контент и инструменты для бухгалтера.

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Мем дня

Как пишут поправки в НК

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Обзоры для бухгалтера

Готовим сани летом. На что решиться в 2025 году: остаться на УСН, выбрать ставку 5%, 20% или переходить на ОСНО? 🛷 «Ночной бухгалтер» № 1726

Сделали сравнительную таблицу для упрощенцев, которым уже сейчас приходится думать, как быть с системой налогообложения в следующем году. Глобальных изменений в поправках НК уже не ожидается, а значит нужно задуматься о будущей работе и рентабельности бизнеса.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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