Усилят контроль за онлайн-кассами: будут сверять выручку с базовыми значениями. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1769

Сегодня в выпуске:
Это что же такое! То одно, то другое! Проверок по ККТ станет больше.
Без ИП и самозанятых — каким будет бизнес будущего в России все еще обсуждают бухгалтеры.
Подрабатываешь? Сообщи …или нет.
Отчитываться по воинскому учету можно будет не только через Госуслуги.
Физкультурник в гостях у «Тот еще разовор» — Алексей Пшеничный, «Высшая Лига».
Оъяснялки для бухгалтера.
Мем дня.
Проверки ККТ будут ориентироваться еще и на выручку
Проект нового нормативного акта с новыми индикаторами риска уже опубликовали.
Добавят очень любопытные:
более двух раз за последние 30 дней меняли адрес установки ККТ;
отклонение выручки на один рубль ФОТ от базового значения и отклонение доли наличной выручки от базового значения для организаций и ИП в общепите;
проведут сопоставление количества сотрудников кафе и количество посадочных мест.
Ахтунг! Базовые значения будут считать по регионам. В методичке приведены формулы, по которым ФНС будет рассчитывать базовые значения выручки, определять риск-баллы и распределять общепит по категориям риска.
Т.е. теперь придется объясняться. почему ваш средний чек несоответсвует представлениям ФНС о прекрасном. Бухгалтеры, может пора менять профессию?
«Маркировка — это просто». Первая офлайн встреча с экспертами «Честного знака» и сервиса МойСклад
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Маркировка для продавцов и производителей: разбор процесса
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Что в будущем ждет российский бизнес
Уже несколько дней после прошедшей конференции «Клерка» бухгалтеры обсуждают ближайшее будущее бизнеса — исчезновение ИП и изменение правил работы самозанятых.
И это вам не фантастика. О том, что такая форма бизнеса как ИП морально устарела заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Кто-то не верит в такие критические изменения, другие уверены — так все и будет. НПД — это все еще проект, эксперимент, который могут попросту прекратить. ИП уже закручивают гайки, например, с УСН (ведь изменения по упрощенке с 2025 года касаются всего бизнеса — и компаний, и ИП). Создавать ООО и уходить в директора многим предпринимателям будет невыгодно.
Тенденция идет на укрупнение бизнеса, на живой мониторинг его работы (лимит для налогового мониторинга снижают год от года). Поэтому мелкому предпринимательству стоит задуматься о перспективе не только на ближайшее будущее, но уи как минимум на пятилетку вперед. Хотя, учитывая изменчивость отечественного законодателства, сами власти вряд ли скажут, что может быть через 5 лет.
Обязан ли работник сообщать о своих халтурах?
Если сотрудник нашел работу по совместительству, обязан ли он сообщить об этом работодателю?
Роструд говорит — нет. Такой обязанности закон не содержит и требовать такого сообщения руководство не вправе. Но есть исключение — директор не может начать работать в другом месте по совместительству, если не получит разрешение собственника или уполномоченного органа юрлица, в котором уже работает руководителем (ст. 276 ТК).
Речь конечно не о ситуации, когда директор и учредитель — одно лицо. Самому себе работать по совместительству разрешать не надо.
Воинский учет: осенние изменения
С 1 ноября вступают в силу очередные изменения по воинскому учету. Заработает специальный реестр. Подавать отчеты в военкомат сейчас можно при помощи Госуслуг а можно будет и другими способами.
Вы уж полностью наладили воинский учет в компании? А кто его ведет?
Пройдете опрос?
Кто ведет воинский учет в вашей фирме?
Новый гость в проекте «Клерка»
Проект «Тот еще разговор» набирает оброты. Каждый гость студии — это 100% интересный человек и предприниматель, который делится историей своего успеха, взлетами и падениями, дает советы и подкидывает лайфхаки. Если вы хотите , чтобы ваш бизнес был успешным — следите за выпускаи, не наступайте на те же грабли и учитесь у лучших.
На этот раз к нам пришел Алексей Пшеничный, основатель сети спортивных товаров «Высшая Лига», бренда «Manbition», компании «TopLigaRun» и соучредитель КубА Клуба. Одна из его историй про Adidas — как звключил контракт, продавал обувь, каждый день пересчитывал товар. Примечательно, что Алексей говорит, что он не технарь он гуманитарий и ему приходилось многому учиться в процессе развития бизнеса.
Кстати, ведущий и автор проекта — Борис Мальцев проводит конкурс, где дарит победителю бухгалтерскую подписку на все случаи жизни. Не пропустите!
Объяснялки для бухгалтера
Делимся полезными материалами, которые позволят вам лучше разобраться в сложных и запутанных вопросах учета и не только.
Дивиденды 2024: как начислять и платить — скоро как раз подойдет очередной срок выплаты дивидендов, многие компаний платят их поквартально.
Дропшиппинг: как работает, плюсы и минусы, с чего начать бизнес — торговать тем, чего у тебя даже нет на складе? Нет, это не мошенничесво, а всего лишь дропшиппинг, модель торговли, которая позволяет экономить на сопутствующих обычной торговле расходах, но имеет свои нюансы.
Что изменилось по налогу на прибыль: обзор поправок в НК. ❗Открытый доступ — мы открыли один из пдатных разборов, с обзором изменений по налогу на прибыль — читайте бесплатно экспертный контент.
Кому мало текстовых объяснялок — добро пожаловать на вебинары, мы составили календарь по ним на вторую половину сентября. Не забывайте, что вы можете задавать экспертам вопросы на всех вебинарах.
❌ 2025 год будет сложным для всех упрощенцев!
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