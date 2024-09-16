Усилят контроль за онлайн-кассами: будут сверять выручку с базовыми значениями. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1769

Эх, чтобы еще придумать такого, чтобы бухгалтеру ночами не спалось? Так наверное думают ФНС и Минфин, составляя очередные законопроекты. На сей раз им кассы не угодили, вернее они придумали больше индикаторов риска для проверки работы бизнеса с ККТ. Например, проверяющие начнут сравнивать реальную выручку с базовой (да, мы сами в шоке).

Сегодня в выпуске:

Это что же такое! То одно, то другое! Проверок по ККТ станет больше.

Без ИП и самозанятых — каким будет бизнес будущего в России все еще обсуждают бухгалтеры.

Подрабатываешь? Сообщи …или нет.

Отчитываться по воинскому учету можно будет не только через Госуслуги.

Физкультурник в гостях у «Тот еще разовор» — Алексей Пшеничный, «Высшая Лига».

Оъяснялки для бухгалтера.

Мем дня.

Проверки ККТ будут ориентироваться еще и на выручку

Проект нового нормативного акта с новыми индикаторами риска уже опубликовали.

Добавят очень любопытные:

более двух раз за последние 30 дней меняли адрес установки ККТ;

отклонение выручки на один рубль ФОТ от базового значения и отклонение доли наличной выручки от базового значения для организаций и ИП в общепите;

проведут сопоставление количества сотрудников кафе и количество посадочных мест.

Ахтунг! Базовые значения будут считать по регионам. В методичке приведены формулы, по которым ФНС будет рассчитывать базовые значения выручки, определять риск-баллы и распределять общепит по категориям риска.

Т.е. теперь придется объясняться. почему ваш средний чек несоответсвует представлениям ФНС о прекрасном. Бухгалтеры, может пора менять профессию?

«Маркировка — это просто». Первая офлайн встреча с экспертами «Честного знака» и сервиса МойСклад

В 2024 и 2025 году — целая серия дедлайнов и множество вопросов по маркировке. Что делать с остатками, как продолжать торговлю и не получить штрафы — узнаете 19 сентября в 10.00 на живой встрече в Москве.

В программе:

Маркировка для продавцов и производителей: разбор процесса

Все, что нужно знать о разрешительном режиме работы на кассе

Тематический нетворкинг по маркировке товаров легкой промышленности

Тематический нетворкинг по маркировке продуктов питания

Принять участие

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid: LjN8JuzGi

Что в будущем ждет российский бизнес

Уже несколько дней после прошедшей конференции «Клерка» бухгалтеры обсуждают ближайшее будущее бизнеса — исчезновение ИП и изменение правил работы самозанятых.

И это вам не фантастика. О том, что такая форма бизнеса как ИП морально устарела заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Кто-то не верит в такие критические изменения, другие уверены — так все и будет. НПД — это все еще проект, эксперимент, который могут попросту прекратить. ИП уже закручивают гайки, например, с УСН (ведь изменения по упрощенке с 2025 года касаются всего бизнеса — и компаний, и ИП). Создавать ООО и уходить в директора многим предпринимателям будет невыгодно.

Тенденция идет на укрупнение бизнеса, на живой мониторинг его работы (лимит для налогового мониторинга снижают год от года). Поэтому мелкому предпринимательству стоит задуматься о перспективе не только на ближайшее будущее, но уи как минимум на пятилетку вперед. Хотя, учитывая изменчивость отечественного законодателства, сами власти вряд ли скажут, что может быть через 5 лет.

Обязан ли работник сообщать о своих халтурах?

Если сотрудник нашел работу по совместительству, обязан ли он сообщить об этом работодателю?

Роструд говорит — нет. Такой обязанности закон не содержит и требовать такого сообщения руководство не вправе. Но есть исключение — директор не может начать работать в другом месте по совместительству, если не получит разрешение собственника или уполномоченного органа юрлица, в котором уже работает руководителем (ст. 276 ТК).

Речь конечно не о ситуации, когда директор и учредитель — одно лицо. Самому себе работать по совместительству разрешать не надо.

Воинский учет: осенние изменения

С 1 ноября вступают в силу очередные изменения по воинскому учету. Заработает специальный реестр. Подавать отчеты в военкомат сейчас можно при помощи Госуслуг а можно будет и другими способами.

Вы уж полностью наладили воинский учет в компании? А кто его ведет?

Пройдете опрос?

Кто ведет воинский учет в вашей фирме? Кадровик Бухгалтер Специалист по воинскому учету Директор Так и не ведем его

Новый гость в проекте «Клерка»

Проект «Тот еще разговор» набирает оброты. Каждый гость студии — это 100% интересный человек и предприниматель, который делится историей своего успеха, взлетами и падениями, дает советы и подкидывает лайфхаки. Если вы хотите , чтобы ваш бизнес был успешным — следите за выпускаи, не наступайте на те же грабли и учитесь у лучших.

На этот раз к нам пришел Алексей Пшеничный, основатель сети спортивных товаров «Высшая Лига», бренда «Manbition», компании «TopLigaRun» и соучредитель КубА Клуба. Одна из его историй про Adidas — как звключил контракт, продавал обувь, каждый день пересчитывал товар. Примечательно, что Алексей говорит, что он не технарь он гуманитарий и ему приходилось многому учиться в процессе развития бизнеса.

Кстати, ведущий и автор проекта — Борис Мальцев проводит конкурс, где дарит победителю бухгалтерскую подписку на все случаи жизни. Не пропустите!

Объяснялки для бухгалтера

Делимся полезными материалами, которые позволят вам лучше разобраться в сложных и запутанных вопросах учета и не только.

Дивиденды 2024: как начислять и платить — скоро как раз подойдет очередной срок выплаты дивидендов, многие компаний платят их поквартально.

Дропшиппинг: как работает, плюсы и минусы, с чего начать бизнес — торговать тем, чего у тебя даже нет на складе? Нет, это не мошенничесво, а всего лишь дропшиппинг, модель торговли, которая позволяет экономить на сопутствующих обычной торговле расходах, но имеет свои нюансы.

Что изменилось по налогу на прибыль: обзор поправок в НК. ❗Открытый доступ — мы открыли один из пдатных разборов, с обзором изменений по налогу на прибыль — читайте бесплатно экспертный контент.

Кому мало текстовых объяснялок — добро пожаловать на вебинары, мы составили календарь по ним на вторую половину сентября. Не забывайте, что вы можете задавать экспертам вопросы на всех вебинарах.

❌ 2025 год будет сложным для всех упрощенцев!

Особенно, если вы не получите новые знания на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН»!

Чтобы вы уверенно себя чувствовали в 2025 году, мы добавили в курс новые уроки по изменениям в НК.

Новый поток уже стартовал, присоединяйтесь со скидкой. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

Начать обучение

Спасибо, что дочитали выпуск № 1769 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша редакция