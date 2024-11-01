Почему в субботу 2 ноября можно уйти с работы пораньше. 💃«Ночной бухгалтер» № 1803

Сегодня в выпуске:
Зато следующая неделя короткая…
Сотрудник не хочет, чтобы ему повысили зарплату? Проиндексируйте ее принудительно.
Чтобы не платить повышенный НДФЛ, компании собраются выдать годовые премии в декабре.
Не забудьте получить новый регномер в СФР, без него теперь не сдать отчетность.
Изменились книги покупок и продаж.
Другие новости для бухгалтера.
И все-таки это пятница!
Мем дня.
Рабочая суббота и сокращенный день
Есть сотрудники, которые запутались в переносах, для них Роструд специально дал пояснения почему 2 ноября — рабочий день. При этом не важно, что с сотрудником происходило 30 апреля — это день, на который и перенесли субботний выходной.
Из-за этого же переноса суббота стала сокращенным рабочим днем, ведь 30 апреля — это предпраздничный день.
Напомним, что ТК не делает разграничения по сокращению рабочего дня для постоянных сотрудников и совместителей, а также работников с непоным рабочим временем. Например, если у вас совместитель работает 2 часа в день, то в субботу у него будет только 1 рабочий час.
Как ресторану продавать пиво, лимонады и воду без штрафов с 5 ноября
Узнайте, как изменения в законодательстве могут повлиять на ваш бизнес и как правильно внедрить маркировку, чтобы избежать штрафов и оптимизировать процессы. Наши эксперты поделятся практическими советами и ответят на все ваши вопросы.
Подготовьтесь к изменениям вместе с нами!
Реклама: ООО «ДОКСИНБОКС», ИНН 7802193688, erid: LjN8K1cty
Зарплаты не надо, мне льготы давай
Это не такая уж редкая ситуация, когда сотрудник не хочет повышения зарплаты, потому что потеряет право на льготы. Повышение заработка и утраченные льготы или пособия могут быть несоразмерны и работодатель даже будет сочувствовать работнику, но как ему быть?
Следует применить процедуру, установленную статьей 74 ТК, отвечает Роструд. Работодатель уведомляет работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до изменений при изменении определенных условий.
Годовая премия в декабре — бизнес хочет оптимизировать НДФЛ
Примерно 25-30% российских компаний собирается перенести выплату годовых премий с начала 2025 года на конец декабря 2024. Это будет выгодно, если сотрудники в 2024 году еще не добрались до лимитов с уплатой повышенной ставки НДФЛ (15%) и тем, кто получает многомиллионные бонусы.
Перенос планируют коммерческие предприятия. Госслужащие получат свои премии по итогам года не ранее марта.
📢Финансовый менеджмент для бухгалтера: учитесь с нуля и достигните новых высот в карьере!
Освойте за 4 месяца финансовый менеджмент, который нужен сейчас любой компании на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».
Бухгалтера этот курс сделает финансовым директором, а директору навыки финансового анализа помогут не просто держать бизнес на плаву, но и зарабатывать больше! Получите диплом о профессиональной переподготовки на 256 ак. часов, внесем его в ФИС ФРДО.
Сейчас на курс действует скидка, он стоит 14 899 рублей вместо 44 900 рублей.
Новый регистрационный номер в СФР
Мы уже писали о том, что в октябре компании и ИП должны были получить новые регномера. Отчетность за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года еще можно было сдавать со старыми, а с 1 ноября указывать нужно новый номер.
Узнать свой новый регномер страхователи могут на сайте СФР здесь по ИНН и КПП.
Что поменялось в книгах покупок и продаж
В книгах добавились графы для новых ставок НДС с 2025 года. Применять новые формы нужно с 1 января.
Дайджест других новостей для бухгалтера
Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации — горячий вебинар 5 ноября, готовьте ваши вопросы.
Как заработать, рекомендуя бизнес-софт — реферальная программа.
Сегодня стартует второй этап запуска Реестра воинского учета — Минобороны актуализирует данные и настраивает реестр для работы с ними.
Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков — если не подать сведения в реестр, пользователи не смогут репостить материалы, а владелецу с 1 января 2025 года запретят размещать предложения о финансировании блогера и сведения о способах такой поддержки.
Пятничное настроение — создаем себе сами
Хотя пятница эта и не совсем радует, но мы то знаем, чем поднять вам настроение.
Посмотрите новый выпуск Тот еще разговор с Иваном Мандриком. Он оставил маркетологов без работы, а полная посадка его подбешивает. При этом хочется купить билет до Краснодара, окунуться в атмосферу Villa Verde, познакомится с кортадором, услышать сомелье, увидеть, как любимое блюдо готовит сам шеф. Скучных гостей «Клерк» к себе не зовет :)
Можно традиционно поднапрячь мозги и поискать отличия в картинках.
А тут у нас целый киноклуб собрался — уже больше 70 комментариев под постом Лучшие фильмы на Хэллоуин. Что посмотреть бухгалтеру оставили наши читатели. Делятся любимыми страшилками, обсуждают известные фильмы, в общем — заходите в гости.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1803 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша это какая-то неправильная пятница редакция
Начать дискуссию