Почему в субботу 2 ноября можно уйти с работы пораньше. 💃«Ночной бухгалтер» № 1803

Завтра работаем, как бы грустно это не звучало. Но есть и хорошая новость — суббота, 2 ноября — это сокращенный рабочий день. А все из-за переноса. Так что не забудьте завтра уйти с работы немного пораньше.

Сегодня в выпуске:

Зато следующая неделя короткая…

Сотрудник не хочет, чтобы ему повысили зарплату? Проиндексируйте ее принудительно.

Чтобы не платить повышенный НДФЛ, компании собраются выдать годовые премии в декабре.

Не забудьте получить новый регномер в СФР, без него теперь не сдать отчетность.

Изменились книги покупок и продаж.

Другие новости для бухгалтера.

И все-таки это пятница!

Мем дня.

Рабочая суббота и сокращенный день

Есть сотрудники, которые запутались в переносах, для них Роструд специально дал пояснения почему 2 ноября — рабочий день. При этом не важно, что с сотрудником происходило 30 апреля — это день, на который и перенесли субботний выходной.

Из-за этого же переноса суббота стала сокращенным рабочим днем, ведь 30 апреля — это предпраздничный день.

Напомним, что ТК не делает разграничения по сокращению рабочего дня для постоянных сотрудников и совместителей, а также работников с непоным рабочим временем. Например, если у вас совместитель работает 2 часа в день, то в субботу у него будет только 1 рабочий час.

Как ресторану продавать пиво, лимонады и воду без штрафов с 5 ноября

Узнайте, как изменения в законодательстве могут повлиять на ваш бизнес и как правильно внедрить маркировку, чтобы избежать штрафов и оптимизировать процессы. Наши эксперты поделятся практическими советами и ответят на все ваши вопросы.

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Зарплаты не надо, мне льготы давай

Это не такая уж редкая ситуация, когда сотрудник не хочет повышения зарплаты, потому что потеряет право на льготы. Повышение заработка и утраченные льготы или пособия могут быть несоразмерны и работодатель даже будет сочувствовать работнику, но как ему быть?

Следует применить процедуру, установленную статьей 74 ТК, отвечает Роструд. Работодатель уведомляет работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до изменений при изменении определенных условий.

Годовая премия в декабре — бизнес хочет оптимизировать НДФЛ

Примерно 25-30% российских компаний собирается перенести выплату годовых премий с начала 2025 года на конец декабря 2024. Это будет выгодно, если сотрудники в 2024 году еще не добрались до лимитов с уплатой повышенной ставки НДФЛ (15%) и тем, кто получает многомиллионные бонусы.

Перенос планируют коммерческие предприятия. Госслужащие получат свои премии по итогам года не ранее марта.

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Новый регистрационный номер в СФР

Мы уже писали о том, что в октябре компании и ИП должны были получить новые регномера. Отчетность за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года еще можно было сдавать со старыми, а с 1 ноября указывать нужно новый номер.

Узнать свой новый регномер страхователи могут на сайте СФР здесь по ИНН и КПП.

Что поменялось в книгах покупок и продаж

В книгах добавились графы для новых ставок НДС с 2025 года. Применять новые формы нужно с 1 января.

Дайджест других новостей для бухгалтера

Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации — горячий вебинар 5 ноября, готовьте ваши вопросы.

Как заработать, рекомендуя бизнес-софт — реферальная программа.

Сегодня стартует второй этап запуска Реестра воинского учета — Минобороны актуализирует данные и настраивает реестр для работы с ними.

Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков — если не подать сведения в реестр, пользователи не смогут репостить материалы, а владелецу с 1 января 2025 года запретят размещать предложения о финансировании блогера и сведения о способах такой поддержки.

Пятничное настроение — создаем себе сами

Хотя пятница эта и не совсем радует, но мы то знаем, чем поднять вам настроение.

Посмотрите новый выпуск Тот еще разговор с Иваном Мандриком. Он оставил маркетологов без работы, а полная посадка его подбешивает. При этом хочется купить билет до Краснодара, окунуться в атмосферу Villa Verde, познакомится с кортадором, услышать сомелье, увидеть, как любимое блюдо готовит сам шеф. Скучных гостей «Клерк» к себе не зовет :)

Можно традиционно поднапрячь мозги и поискать отличия в картинках.

А тут у нас целый киноклуб собрался — уже больше 70 комментариев под постом Лучшие фильмы на Хэллоуин. Что посмотреть бухгалтеру оставили наши читатели. Делятся любимыми страшилками, обсуждают известные фильмы, в общем — заходите в гости.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1803 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша это какая-то неправильная пятница редакция