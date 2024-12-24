Обяжут ли работодателей платить 13-ю зарплату или это опять пиар. 🐱‍🏍«Ночной бухгалтер» № 1840

Если выплата пенсии выпадает на новогодние праздники (с 1 по 9 января), то она будет выплачена в декабре.

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк, получат январскую пенсию до 28 декабря 2024 года.

Те, кто получает пенсию через почтальонов, будут получать ее с 3 января 2025 года в привычные даты, но с учетом графика работы отделений Почты России.

Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий.

Детские пособия за декабрь тем, кто получает пособия на карты, тоже перечислят досрочно — 25 декабря.

Родители получат единое пособие на детей и по беременности, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за детьми от 1,5 лет.

Если семьи получают детские пособия через почту, то деньги доставят до 25 января 2025 года.

Но помните, что выплаты по пособиям за январь поступят уже только в феврале 2025 года.