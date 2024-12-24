Обяжут ли работодателей платить 13-ю зарплату или это опять пиар. 🐱‍🏍«Ночной бухгалтер» № 1840

Сегодня в выпуске:
Даешь обязательную премию!… или не даешь?
Если год не сдавать отчеты, вашу компанию исключат из ЕГРЮЛ.
Три статьи о проверках, которые вам стоит прочитать.
Детские пособия и пенсии за января порадуют получателей уже в декабре.
Налоговая использует автообмен финансовой информацией для доначисления налогов: арбитраж.
Работаем хорошо, законы штампуем, но это головная боль для бизнеса. Замминистра финансов рассуждает, как улучить законотворчество в России.
Подборка дня для бухгалтера.
Мем дня.
Почему 13-я зарплата не станет обязательной
Бухгалтеры сходу могут назвать сразу несколько причин.
Предложение исходит от депутатов. Да, они и правильные предложения делают иногда, но перед Новым годом такие громкие предложения выглядят скорее попыткой пиара. Предложил, кстати, сделать годовую премию обязательной Сергей Миронов.
Одна из идей Миронова — стимулировать сотрудников, дать им положительные эмоции и дополнительные средства к празднику. Но премии так не работают, если премия становится обязательной, мотивация теряется. Ведь не важно, насколько хорошо ты делал свою работу, все равно в конце года жди денежку на карту.
Сейчас решение — устанавливать ли систему премирования, выдавать и годовую премию и по каким показателям — принимает работодатель. Он исходит в том числе и из финансовых возможностей бизнеса. Представьте, если компанию вдруг обяжут выплачивать премию независимо от финансового результата и просто наличия денег на это.
В общем идея сделать 13-ю зарплату обязательной обречена на провал.
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Если не отчитываться, можно остаться без компании
Если не сдавать 12 месяцев отчетность, то ФНС может признать компанию фактически прекратившей деятельность и исключить ее из ЕГРЮЛ. Кроме того, организация не должна иметь движений по счету в этот период.
Исключить из реестра могут даже компанию с долгами. Если организация была исключена из ЕГРЮЛ при наличии задолженности в бюджет, признанной безнадежной к взысканию, то учредители и руководитель такой организаций в течение трех лет не смогут выступать в этом качестве в других компаниях.
Три статьи о проверках, которые стоит прочитать бухгалтеру
Кто ответит за налоговые ошибки компании — казалось бы, ни руководитель, ни главбух за налоговые ошибки компании не отвечают, отвечает сама компания, но, как всегда, есть нюансы.
Порядок и сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки — руководство для защиты своих интересов и успешного решения налоговых вопросов.
Как пройти валютный контроль и получить оплату от иностранных клиентов — рассказываем, как сейчас проходят платежи от иностранных покупателей и валютный контроль по ним.
Пенсионеры и получатели детских пособий получат выплаты в декабре
Если выплата пенсии выпадает на новогодние праздники (с 1 по 9 января), то она будет выплачена в декабре.
Пенсионеры, которые получают выплаты через банк, получат январскую пенсию до 28 декабря 2024 года.
Те, кто получает пенсию через почтальонов, будут получать ее с 3 января 2025 года в привычные даты, но с учетом графика работы отделений Почты России.
Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий.
Детские пособия за декабрь тем, кто получает пособия на карты, тоже перечислят досрочно — 25 декабря.
Родители получат единое пособие на детей и по беременности, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за детьми от 1,5 лет.
Если семьи получают детские пособия через почту, то деньги доставят до 25 января 2025 года.
Но помните, что выплаты по пособиям за январь поступят уже только в феврале 2025 года.
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ФНС использовала автообмен информацией с другим государством, чтобы доначислить более 4 млн рублей НДФЛ
Налоговая получила из Андорры информацию в рамках автообмена, что человек получил за 2018—2019 годы доходы за рубежом. В России он не подавал декларацию и не платил налог. Полученные доходы связаны с ценными бумагами.
Налоговая провела выездную налоговую проверку за 2018-2019 годы и доначислила:
— НДФЛ за 2018 год 3 394 885 рублей.
— НДФЛ за 2019 год 929 196 рублей.
А также насчитала штрафов на сумму более 200 тысяч рублей.
Попытки оспорить в суде начисления успехом не увенчались. Суд принял сторону налоговиков.
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Нужен системный подход к законодательным инициативам, а не точечный и не ситуационный
Подобный вывод сделал замминистра финансов Иван Чебесков на Банковской юридической конференции.
Он отметил, что «Мы, конечно, работаем все очень-очень хорошо и, можно так сказать, штампуем в какой-то степени законы, потому что хорошая сплоченная команда, очень качественные, умные юристы». Еще он признался, что изменения в законах всегда головная боль для бизнеса.
Это немало повеселило нашу редакцию, которая ежедневно борется с неразберихой в законодательстве, пытаясь объяснить жуть из НК и законопроектов бухгалтерам простыми и понятными словами. А бухгалтеры стараются не обпиться валерианой. Радует что законодатели осознают, что их «печатный станок» перебрал с нововведениями, плохо что толку от этого осознания, скорее всего, немного.
Сделанный замминистра ввод кажется очевидным. Невозможно «затыкать дыры», превращая кодексы в лоскутное одеяло. А вы как думаете — станут законодатели осознаннее?
Подборка дня для бухгалтера
Анна Тетерлева, спикер VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», а также автор собственного блога у нас на сайте начала серию постов о том, что надо сделать перед составлением годовой отчетности. Первый — об учетной политике для МСП. Не забудьте подписаться на Анну!
40 миллионов доначислений и разборки с ФНС: к чему может привести путаница в номенклатуре и учете расходов — любопытные практические кейсы, которыми делится с нами еще один блог, так и хочется сказать — прочитайте и сами никогда так не делайте!
И еще один из наших недавно начавших вести блог, но уже популярных авторов выпустила четвертый пост из серии — что посмотреть в новогодние праздники. На этот раз тема — мультфильмы. Другие посты вы найдете в блоге автора — поддержите подпиской и донатами)
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1840 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша уже знает, где будет встречать Новый год (а вы?) редакция
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