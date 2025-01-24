Минфин обещает добавить новые поправки в НК. 😱«Ночной бухгалтер» № 1856

Сегодня в выпуске:
Минфин грозится новым пакетом поправок. Все ради совершенствования НК.
Роструд считает, что в командировке сверхурочных быть не может.
Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году нужно выбрать меньшую из двух ставок ЦБ.
Как учесть расходы переходе с упрощенки на ОСНО.
Полезные ссылки для бухгалтера +
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
По каким налогам Минфин запланирован поправки
Уведомление о разработке проекта поправок в НК опубликовано на федеральном портале.
Поправки коснутся:
налога на прибыль;
НДС;
НДФЛ;
имущественных налогов;
акцизов;
специальных налоговых режимов.
В проекте поправок будут реализованы отдельные положения основных направлений налоговой политики.
В комментариях бухгалтеры возмущаются, что уже устали от изменений и говорят, что лучшее враг хорошего.
Ликбез по учетной политике для бухгалтера
Учетная политика для бухучета является юридически значимым документом, который может запросить ФНС или аудитор при проверке. Чтобы разобраться с тем, как ее правильно составить и избежать претензий, приходите на бесплатный вебинар ПБУ 1/2008 «Учетная политика» 28 января в 11:00.
На вебинаре разберем:
Что такое учетная политика и для чего она создается?
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Порядок формирования учетной политики.
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Раскрытие учетной политики.
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Роструд: в командировке сверхурочные не положены
Такую позицию обозначил Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24134-6-1.
Рассмотрена ситуация, когда работник должен был работать в месте командировки до 18 часов, но по просьбе руководителя задержался до 21-00.
По закону сверхурочная работа — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.
За работником сохраняется средний заработок за дни командировки, если они являются рабочими днями по графику работы командирующей организации.
Оснований для оплаты сверхурочной работы в данном случае не возникает, поскольку привлечения к такой работе не осуществляется, делает вывод Роструд.
Эксперт, к которому обратился «Клерк», имеет другое мнение и считает, что это недоработка законодательства.
Для расчета матвыгоды по займу нужно брать наименьшую из двух ставок ЦБ
Материальную выгоду от экономии на процентах по займу считают так: превышение процентов, рассчитанных от 2/3 ставки ЦБ над процентами, начисленными по договору. Если договор беспроцентный, то доход = проценты по 2/3 ставки ЦБ.
В 2025 году нужно брать ставку ЦБ меньшую из тех, что действовали на дату заключения договора или на дату его изменения и на дату получения дохода.
Как учитывать расходы при переходе с УСН на ОСНО
При переходе с УСН на ОСНО (по методу начисления) в расходах учитывают товары, работы, услуги, которые не были оплачены в период применения УСН.
Об этом сообщает Минфин в письме от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088.
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Мем дня
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