Минфин обещает добавить новые поправки в НК. 😱«Ночной бухгалтер» № 1856

Такую позицию обозначил Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24134-6-1.

Рассмотрена ситуация, когда работник должен был работать в месте командировки до 18 часов, но по просьбе руководителя задержался до 21-00.

По закону сверхурочная работа — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.

За работником сохраняется средний заработок за дни командировки, если они являются рабочими днями по графику работы командирующей организации.

Оснований для оплаты сверхурочной работы в данном случае не возникает, поскольку привлечения к такой работе не осуществляется, делает вывод Роструд.

Эксперт, к которому обратился «Клерк», имеет другое мнение и считает, что это недоработка законодательства.