Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры жалуются: ФНС начисляет пени даже на уплаченные вовремя налоги и взносы. 😡«Ночной бухгалтер» № 1858

Налоговая программа работает, похоже, по принципу — лучше больше, чем меньше и насчитывает пени, даже если налог или взносы были своевременно уплачены. Разбираемся, почему так происходит.

Сегодня в выпуске:

  • То, что вы вовремя заплатили все налоги, не спасет от начисления пени.

  • Нужно ли перечислять обязанности работника в трудовом договоре?

  • Начислять НДС упрощенцы должны сверху цены.

  • Свои пенсионные накопления можно забрать, если они не превышают 411 750 руб.

  • Сверьте имущественные налоги!

  • Полезные ссылки для бухгалтера и руководителя.

  • Мем дня.

ФНС начисляет пени, даже если вовремя поступил платеж в бюджет

Бухгалтеры отмечают, что на ЕНС появляются пени из ниоткуда. Например, аутсорсер рассказывает, что ИП, которых она ведет, получают начисления пени на страховые взносы и налоги, которые уже были вовремя уплачены.

ФНС рекомендовала ей обратиться для сверки в инспекцию.

В комментариях бухгалтер делится и другой неприятной ситуацией с пени:

«А ещё при сдаче корректировок по НДФЛ (например при изменении срока уплаты в одной декларации в одной строке убавилось, а в другой прибавилось) снимают сумму налога 2 раза и по первичной декларации и по корректирующей и камералят 3 месяца, и всё это время эта сумма не участвует в наших взаиморасчетах с ИФНС, а висит у них где-то "в уме"... Я, вот это не учла, сумму по корректировочной декларации сняли с обычных уплаченных вовремя налогов и посчитали по ним пени, как неуплаченные... Шанс, что мне, после возврата суммы на ЕСН, после камеральной проверки, пересчитают эти пени минимальный.»

А еще советует не платить ранее 28 числа, так как если ранее ФНС начислила пени, то спишет их в первую очередь и на 28 число образуется недоимка, а там снова пени.

Некоторые перестраховываются уже сейчас и держат запас средств на взносах по НСиПЗ в СФР. Фонд тоже присылает письма о наличии копеечных долгов, причем на пересылку этих самых писем тратит в десятки раз больше денег.

Чтобы не попасть на пени, убедитесь, что вы заплатили сегодня все обязательные платежи.

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С 2025 года начали действовать нововведения в НДС, касающиеся импорта товаров из стран ЕАЭС через посредников и продажи товаров иностранными продавцами физическим лицам через российские маркетплейсы.

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Рубрика Роструд объясняет: стоит ли в трудовой договор включать перечень рабочих обязанностей сотрудника?

Роструд в письме от 26.12.2024 № ПГ/25881-6-1 пояснил, что понятие «конкретный вид поручаемой работы» введено для описания трудовой функции путем перечисления конкретных обязанностей или операций, которые должен выполнять работник.

Судя по этому разъяснению? в трудовой договор нужно вписывать рабочие обязанности, но пока, судя по нашему опросу, большинство работодателей включает в трудовой договор должность а обязанности прописывает в отдельной должностной инструкции.

Проголосуйте и вы тоже!

НДС на УСН надо начислять сверху на цену

Компания задал вопрос Минфину — что делать, если в договоре указано, что компания на УСН и цена не включает НДС, но при переходе на ОСНО будет считаться, что НДС включен в стоимость аренды (речь в запросе про арендный договор)? Применимо ли это положение к случаю, когда компания сохранила право на УСН, но стала плательщиком НДС?

Минфин ответил, что необходимо начислять НДС сверху на указанную в договоре цену.

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Свои пенсионные накопления можно получить разом

В 2025 году можно разово забрать всю сумму пенсионных накоплений до 411 750 рублей. Как высчитывают эту сумму, мы разбирали здесь.

Получить пенсионные накопления можно в старом пенсионном возрасте: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Если на счете будет больше, то назначат ежемесячные выплаты (накопительную пенсию).

Проверьте, правильно у вас рассчитаны имущественные налоги

Проверить нужно расчет по транспортным средствам, земельным участкам и недвижимости.

Для проведения сверки необходимо в ИФНС запросить выписку из Единого госреестра налогоплательщиков. Выписка предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Льготы по имущественным налогам предоставляются в беззаявительном порядке, но только если у налоговиков есть для этого документы. Если льготы не предоставлены, нужно представить заявление с приложением подтверждающих документов (сделать это нужно в течение 1-го квартала).

Полезные ссылки для бухгалтера и руководителя

Сегодняшние статьи будут полезны как бухгалтерe, так и директору или ИП, а также владельцам бизнеса.

Мем дня

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