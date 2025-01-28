Бухгалтеры жалуются: ФНС начисляет пени даже на уплаченные вовремя налоги и взносы. 😡«Ночной бухгалтер» № 1858

Бухгалтеры отмечают, что на ЕНС появляются пени из ниоткуда. Например, аутсорсер рассказывает, что ИП, которых она ведет, получают начисления пени на страховые взносы и налоги, которые уже были вовремя уплачены.

ФНС рекомендовала ей обратиться для сверки в инспекцию.

В комментариях бухгалтер делится и другой неприятной ситуацией с пени:

«А ещё при сдаче корректировок по НДФЛ (например при изменении срока уплаты в одной декларации в одной строке убавилось, а в другой прибавилось) снимают сумму налога 2 раза и по первичной декларации и по корректирующей и камералят 3 месяца, и всё это время эта сумма не участвует в наших взаиморасчетах с ИФНС, а висит у них где-то "в уме"... Я, вот это не учла, сумму по корректировочной декларации сняли с обычных уплаченных вовремя налогов и посчитали по ним пени, как неуплаченные... Шанс, что мне, после возврата суммы на ЕСН, после камеральной проверки, пересчитают эти пени минимальный.»

А еще советует не платить ранее 28 числа, так как если ранее ФНС начислила пени, то спишет их в первую очередь и на 28 число образуется недоимка, а там снова пени.

Некоторые перестраховываются уже сейчас и держат запас средств на взносах по НСиПЗ в СФР. Фонд тоже присылает письма о наличии копеечных долгов, причем на пересылку этих самых писем тратит в десятки раз больше денег.

Чтобы не попасть на пени, убедитесь, что вы заплатили сегодня все обязательные платежи.