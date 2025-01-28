Бухгалтеры жалуются: ФНС начисляет пени даже на уплаченные вовремя налоги и взносы. 😡«Ночной бухгалтер» № 1858

Сегодня в выпуске:
То, что вы вовремя заплатили все налоги, не спасет от начисления пени.
Нужно ли перечислять обязанности работника в трудовом договоре?
Начислять НДС упрощенцы должны сверху цены.
Свои пенсионные накопления можно забрать, если они не превышают 411 750 руб.
Сверьте имущественные налоги!
Полезные ссылки для бухгалтера и руководителя.
Мем дня.
ФНС начисляет пени, даже если вовремя поступил платеж в бюджет
Бухгалтеры отмечают, что на ЕНС появляются пени из ниоткуда. Например, аутсорсер рассказывает, что ИП, которых она ведет, получают начисления пени на страховые взносы и налоги, которые уже были вовремя уплачены.
ФНС рекомендовала ей обратиться для сверки в инспекцию.
В комментариях бухгалтер делится и другой неприятной ситуацией с пени:
«А ещё при сдаче корректировок по НДФЛ (например при изменении срока уплаты в одной декларации в одной строке убавилось, а в другой прибавилось) снимают сумму налога 2 раза и по первичной декларации и по корректирующей и камералят 3 месяца, и всё это время эта сумма не участвует в наших взаиморасчетах с ИФНС, а висит у них где-то "в уме"... Я, вот это не учла, сумму по корректировочной декларации сняли с обычных уплаченных вовремя налогов и посчитали по ним пени, как неуплаченные... Шанс, что мне, после возврата суммы на ЕСН, после камеральной проверки, пересчитают эти пени минимальный.»
А еще советует не платить ранее 28 числа, так как если ранее ФНС начислила пени, то спишет их в первую очередь и на 28 число образуется недоимка, а там снова пени.
Некоторые перестраховываются уже сейчас и держат запас средств на взносах по НСиПЗ в СФР. Фонд тоже присылает письма о наличии копеечных долгов, причем на пересылку этих самых писем тратит в десятки раз больше денег.
Чтобы не попасть на пени, убедитесь, что вы заплатили сегодня все обязательные платежи.
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Рубрика Роструд объясняет: стоит ли в трудовой договор включать перечень рабочих обязанностей сотрудника?
Роструд в письме от 26.12.2024 № ПГ/25881-6-1 пояснил, что понятие «конкретный вид поручаемой работы» введено для описания трудовой функции путем перечисления конкретных обязанностей или операций, которые должен выполнять работник.
Судя по этому разъяснению? в трудовой договор нужно вписывать рабочие обязанности, но пока, судя по нашему опросу, большинство работодателей включает в трудовой договор должность а обязанности прописывает в отдельной должностной инструкции.
Проголосуйте и вы тоже!
НДС на УСН надо начислять сверху на цену
Компания задал вопрос Минфину — что делать, если в договоре указано, что компания на УСН и цена не включает НДС, но при переходе на ОСНО будет считаться, что НДС включен в стоимость аренды (речь в запросе про арендный договор)? Применимо ли это положение к случаю, когда компания сохранила право на УСН, но стала плательщиком НДС?
Минфин ответил, что необходимо начислять НДС сверху на указанную в договоре цену.
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Если на счете будет больше, то назначат ежемесячные выплаты (накопительную пенсию).
Проверьте, правильно у вас рассчитаны имущественные налоги
Проверить нужно расчет по транспортным средствам, земельным участкам и недвижимости.
Для проведения сверки необходимо в ИФНС запросить выписку из Единого госреестра налогоплательщиков. Выписка предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.
Льготы по имущественным налогам предоставляются в беззаявительном порядке, но только если у налоговиков есть для этого документы. Если льготы не предоставлены, нужно представить заявление с приложением подтверждающих документов (сделать это нужно в течение 1-го квартала).
Полезные ссылки для бухгалтера и руководителя
Сегодняшние статьи будут полезны как бухгалтерe, так и директору или ИП, а также владельцам бизнеса.
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Мем дня
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