Налоговая должна заплатить за неправомерное списание средств с ЕНС. 💪«Ночной бухгалтер» № 1859

Сегодня в выпуске:
Списали лишние миллиона, а компенсировать удержание отказались: бизнес против ФНС.
Физики-самозанятые смогут участвовать в выборах, а ИП-самозанятые нет.
Снова здравствуйте — скоро нужно сдавать очередное уведомление по ЕНП.
Обновилась декларация по налгу на прибыль.
Навязывать дополнительные услуги с помощью автоматических галочек в документах скоро не смогут.
Полезные ссылки для бухгалтера: отчетность и НДС.
Мем дня.
ФНС не хочет платить проценты за излишне списанные деньги с ЕНС
Верховный суд рассмотрел жалобу компании, у которой по ошибке налоговики дважды списали налоги с ЕНС. Причем не мелкие суммы, а миллиона: 74,98 млн рублей по налогу на имущество и 3,07 млн рублей земельного налога.
Организация попыталась получить проценты за неправомерное списанные (и, конечно, далеко не сразу возвращенные) средства через суд, но первые попытки успехом не увенчались. А вот Верховный суд счел требования компании по взысканию с инспекции 2,29 млн рублей обоснованными. Дело направили на повторное рассмотрение.
Примечание редакции: согласно п. 4 ст. 79 НК, налоговая обязана вернуть не только излишне удержанные суммы, но и проценты с них.
Более развернуто дело рассмотрела наш постоянный автор Трибуны, популярный в бухгалтерской среде блогер и эксперт Наталья Горячая.
А вы знаете, что с февраля будут выдаваться новые справки о сальдо ЕНС?
Поможем получить аванс по коммерческому контракту
Во время заключения контракта с постоплатой компании могут потребоваться денежные средства на выполнение условий. Если бизнес не имеет в данный момент эти средства или не хочет изымать их из оборота, то он может рассчитывать на получение аванса. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, которые:
составят обращение к заказчику;
обоснуют необходимость аванса;
предоставят в виде гарантии безопасности средств заказчику банковскую гарантию.
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Самозанятым дадут право стать кандидатами на выборах
Такую возможность получат физлица со статусом плательщика НПД, но не ИП-самозанятые.
В комментариях к новости обсуждают, как система налогообложения и в целом бизнес влияет на участие в выборах.
Но, кажется, самим самозанятым сейчас не до того. Их больше волнует новая обязанность сдавать статотчетность.
До 3 февраля надо сдать очередное ЕНП-уведомление
Что изменили в декларации по налогу на прибыль
С 29 января вступила в силу новая форма декларации по налогу на прибыль, применять ее нужно с 1 квартала 2025 года.
Изменения коснулись консолидированных групп налогоплательщиков, компаний с обособленными подразделениями, тех, кто уплачивает налог с дивидендов, появились новые листы по инвестиционному вычету и цифровым активам.
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Нельзя будет навязывать услуги и товары путем заранее проставленных галочек
Получение в виде бонуса при покупке товара страховки или других услуг и товаров (разумеется за дополнительные деньги) — обычное дело. Продавец заранее ставит галочку в печатном или электронном документе, а покупатель ее может даже не заметить, да и убрать ее бывает непросто.
С1 сентября вступит в силу закон, который запрещает подобные манипуляции.
В комментариях к новости засомневались, что это сработает. Ведь достаточно просто сформулировать по-другому вопрос. Тогда все будет наоборот — не проставил галочку, значит по умолчанию согласился с дополнительной услугой. Но тут же другой комментатор отмечает, что и такой поворот законодатели продумали.
Будьте внимательны и всегда проверяйте, что именно вы подписываете.
Полезные ссылки для бухгалтера: отчетность и НДС
Мем дня
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Ваша совсем даже не грустненькая, просто ресничка в глаз попала редакция
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