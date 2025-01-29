Обзоры для бухгалтера

Налоговая должна заплатить за неправомерное списание средств с ЕНС. 💪«Ночной бухгалтер» № 1859

У налогоплательщика списали вдвое больше денег с ЕНС, чем было нужно. ФНС признала ошибку, а вот платить 2 миллиона рублей процентов за излишне удержанные средства отказалась. И зря, ведь суд решил, что требования компании обоснованы.

Сегодня в выпуске:

  • Списали лишние миллиона, а компенсировать удержание отказались: бизнес против ФНС.

  • Физики-самозанятые смогут участвовать в выборах, а ИП-самозанятые нет.

  • Снова здравствуйте — скоро нужно сдавать очередное уведомление по ЕНП.

  • Обновилась декларация по налгу на прибыль.

  • Навязывать дополнительные услуги с помощью автоматических галочек в документах скоро не смогут.

  • Полезные ссылки для бухгалтера: отчетность и НДС.

  • Мем дня.

ФНС не хочет платить проценты за излишне списанные деньги с ЕНС

Верховный суд рассмотрел жалобу компании, у которой по ошибке налоговики дважды списали налоги с ЕНС. Причем не мелкие суммы, а миллиона: 74,98 млн рублей по налогу на имущество и 3,07 млн рублей земельного налога.

Организация попыталась получить проценты за неправомерное списанные (и, конечно, далеко не сразу возвращенные) средства через суд, но первые попытки успехом не увенчались. А вот Верховный суд счел требования компании по взысканию с инспекции 2,29 млн рублей обоснованными. Дело направили на повторное рассмотрение.

Примечание редакции: согласно п. 4 ст. 79 НК, налоговая обязана вернуть не только излишне удержанные суммы, но и проценты с них.

Более развернуто дело рассмотрела наш постоянный автор Трибуны, популярный в бухгалтерской среде блогер и эксперт Наталья Горячая.

А вы знаете, что с февраля будут выдаваться новые справки о сальдо ЕНС?

Поможем получить аванс по коммерческому контракту

Во время заключения контракта с постоплатой компании могут потребоваться денежные средства на выполнение условий. Если бизнес не имеет в данный момент эти средства или не хочет изымать их из оборота, то он может рассчитывать на получение аванса. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, которые: 

  • составят обращение к заказчику;

  • обоснуют необходимость аванса;

  • предоставят в виде гарантии безопасности средств заказчику банковскую гарантию.

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Самозанятым дадут право стать кандидатами на выборах

Такую возможность получат физлица со статусом плательщика НПД, но не ИП-самозанятые.

В комментариях к новости обсуждают, как система налогообложения и в целом бизнес влияет на участие в выборах.

Но, кажется, самим самозанятым сейчас не до того. Их больше волнует новая обязанность сдавать статотчетность.

До 3 февраля надо сдать очередное ЕНП-уведомление

В уведомление войдет НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 с кодом периода 21/11.

Срок уплаты налога — 05.02.2025. И не забудьте про новые КБК. Все КБК, в том числе за прошлые годы, найдете здесь.

Что изменили в декларации по налогу на прибыль

С 29 января вступила в силу новая форма декларации по налогу на прибыль, применять ее нужно с 1 квартала 2025 года.

Изменения коснулись консолидированных групп налогоплательщиков, компаний с обособленными подразделениями, тех, кто уплачивает налог с дивидендов, появились новые листы по инвестиционному вычету и цифровым активам.

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Нельзя будет навязывать услуги и товары путем заранее проставленных галочек

Получение в виде бонуса при покупке товара страховки или других услуг и товаров (разумеется за дополнительные деньги) — обычное дело. Продавец заранее ставит галочку в печатном или электронном документе, а покупатель ее может даже не заметить, да и убрать ее бывает непросто.

С1 сентября вступит в силу закон, который запрещает подобные манипуляции.

В комментариях к новости засомневались, что это сработает. Ведь достаточно просто сформулировать по-другому вопрос. Тогда все будет наоборот — не проставил галочку, значит по умолчанию согласился с дополнительной услугой. Но тут же другой комментатор отмечает, что и такой поворот законодатели продумали.

Будьте внимательны и всегда проверяйте, что именно вы подписываете.

Полезные ссылки для бухгалтера: отчетность и НДС

Мем дня

Грустный мем про бухгалтера( прямо демотиватор какой-то

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Ваша совсем даже не грустненькая, просто ресничка в глаз попала редакция

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