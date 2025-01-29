Налоговая должна заплатить за неправомерное списание средств с ЕНС. 💪«Ночной бухгалтер» № 1859

Верховный суд рассмотрел жалобу компании, у которой по ошибке налоговики дважды списали налоги с ЕНС. Причем не мелкие суммы, а миллиона: 74,98 млн рублей по налогу на имущество и 3,07 млн рублей земельного налога.

Организация попыталась получить проценты за неправомерное списанные (и, конечно, далеко не сразу возвращенные) средства через суд, но первые попытки успехом не увенчались. А вот Верховный суд счел требования компании по взысканию с инспекции 2,29 млн рублей обоснованными. Дело направили на повторное рассмотрение.

Примечание редакции: согласно п. 4 ст. 79 НК, налоговая обязана вернуть не только излишне удержанные суммы, но и проценты с них.

Более развернуто дело рассмотрела наш постоянный автор Трибуны, популярный в бухгалтерской среде блогер и эксперт Наталья Горячая.

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