Возврат налога по 3-НДФЛ может быть не 13%, а 15% от вычета. 💰«Ночной бухгалтер» № 1868

Сегодня в выпуске:
Вернуть НДФЛ можно в размере 15% от вычета, а не 13%.
Изюм облагается НДС 20%, а не 10%.
В 2024 году бизнесу доначислили налогов на 309 млрд рублей.
Как НПД из «отложки» превратить в ЕНП на ЕНС.
Как бухгалтеру стать профи по ВЭД в 2025?
Полезные ссылки для бухгалтера.
ИП должен платить фиксированные взносы, даже если он еще наемный работник.
Вычет в 3-НДФЛ по 15%
Налогоплательщики привыкли, что при оформлении вычетов по НДФЛ возврат налога составляет 13% от вычета. Но при составлении 3-НДФЛ некоторые с удивлением обнаруживают, что эта формула не срабатывает. Люди подозревают, что программа что-то неправильно считает.
Но никакой ошибки тут нет. При доходах свыше 5 млн рублей возврат налога будет идти в размере 15% от суммы вычета. А за 2025 год максимально можно будет вернуть 22% от вычета.
Изюм – это виноград, а виноград – это не вереск
Для применения ставки НДС 10% бухгалтер должен ориентироваться на коды ОКПД2 и иногда немного быть ботаником.
В каталоге для госзакупок есть код КТРУ для изюма. Ориентируясь на этот код, госзаказчик утверждает, что изюм – это ягоды и плоды растений вида Vaccinium, по которым есть ставка НДС 10%.
Но Vaccinium – это вересковый кустарник, а виноград – это вид лианы, который совсем не вереск. И код ОКПД2 для изюма в отличие от ягод Vaccinium в перечень для НДС 10% не входит.
Проверок меньше, доначислений больше
В 2024 году налоговые доначисления бизнесу выросли до 310 млрд рублей, притом, что выездных проверок стало меньше.
Рост доначислений идет по камеральным проверкам. Эксперты отмечают, что по большому счету выездная проверка не нужна никому – ни ФНС, ни бизнесу. Сейчас все сместилось к добровольной доплате и камеральным проверкам.
НПД в ЕНП по заявлению
Самозанятые могут платить НПД в виде единого налогового платежа. В итоге он попадает в отложенные платежи.
Но если возникла необходимость вернуть переплату по НПД, придется писать заявление. По нему НПД вернут с «отложки» на ЕНС, а уже оттуда его можно будет вернуть себе на счет.
Кстати, с НПД, уплаченным на конкретный КБК могут быть курьезы. Если вы уплатили именно НПД, а налоговики списали деньги с ЕНС, где были деньги на другие налоги, то по НПД будет переплата, а по другим налогам – пени. Об этом мы рассказывали тут.
Как бухгалтеру стать профи по ВЭД в 2025?
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Назвался груздем – полезай в кузов
ИП должны платить фиксированные взносы.
То, что этот ИП еще работает по трудовому договору и за него платит страховые взносы его работодатель, не освобождает этого ИП от уплаты взносов за себя.
Он сам добровольно зарегистрировался как ИП. И пока по данным ЕГРИП человек — бизнесмен, он должен платить фиксированные взносы.
Мем дня
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Ваша покупает изюм с НДС 20% редакция
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