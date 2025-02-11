Возврат налога по 3-НДФЛ может быть не 13%, а 15% от вычета. 💰«Ночной бухгалтер» № 1868

Налогоплательщики привыкли, что при оформлении вычетов по НДФЛ возврат налога составляет 13% от вычета. Но при составлении 3-НДФЛ некоторые с удивлением обнаруживают, что эта формула не срабатывает. Люди подозревают, что программа что-то неправильно считает.

Но никакой ошибки тут нет. При доходах свыше 5 млн рублей возврат налога будет идти в размере 15% от суммы вычета. А за 2025 год максимально можно будет вернуть 22% от вычета.