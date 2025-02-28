Какие изменения ждут бухгалтера в марте. 😱«Ночной бухгалтер» № 1881

Список изменений марта довольно большой, часть из них бухгалтера не коснется, другая — косвенно, а третья — точно повлияет на работу.

Например, с 01.03.2025 налоговые не будут принимать доверенности по формату версии 5.01, которые подтверждают полномочия представителя налогоплательщика.

IT-компании лишились моратория на проведение выездных налоговых проверок, так что бухгалтерам такого бизнеса стоит держать ухо востро.

Много изменений для тех, кто работает с ККТ. Сократили время регистрационных действий с кассой и количество предъявляемых для регистрационных действий документов.

С 20 марта счет на оплату можно оформить в электронном виде по рекомендованному ФНС формату.

Также есть изменения по маркировке — под нее теперь попадают кондитерские изделия, меняются правила по СОУТ и пожарной безопасности, экспорту ювелирки и др.

Весь список изменений найдете тут.