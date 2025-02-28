Какие изменения ждут бухгалтера в марте. 😱«Ночной бухгалтер» № 1881

Сегодня в выпуске:
Изменения с марта для бухгалтера.
Изменятся правила присвоения ОКВЭД.
Роструд опять выдал странное разъяснения, противоречащее НК и ТК.
УК хотят освобождения от НДС, но Минфин его не одобрит.
Жертвы мошенников, на которых оформили кредит, смогут его не выплачивать.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Что изменится для бухгалтера с марта
Список изменений марта довольно большой, часть из них бухгалтера не коснется, другая — косвенно, а третья — точно повлияет на работу.
Например, с 01.03.2025 налоговые не будут принимать доверенности по формату версии 5.01, которые подтверждают полномочия представителя налогоплательщика.
IT-компании лишились моратория на проведение выездных налоговых проверок, так что бухгалтерам такого бизнеса стоит держать ухо востро.
Много изменений для тех, кто работает с ККТ. Сократили время регистрационных действий с кассой и количество предъявляемых для регистрационных действий документов.
С 20 марта счет на оплату можно оформить в электронном виде по рекомендованному ФНС формату.
Также есть изменения по маркировке — под нее теперь попадают кондитерские изделия, меняются правила по СОУТ и пожарной безопасности, экспорту ювелирки и др.
Весь список изменений найдете тут.
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ОКВЭД будут присваивать по-новому
В течение 2025 года будут обкатывать новые правила по присвоению ОКВЭД. Бизнес будет указывать только коды ОКВЭД по тем видам деятельности, которые приносят большую часть выручки.
Минэкономики подготовило единые правила для перехода на новую систему определения ОКВЭД, она потребовалась после того, как были проблемы с получением господдержки в период пандемии.
Предприниматели начнут указывать в качестве основного вида деятельности, занимающий больше 50% оборота или выручки. В качестве дополнительного можно выбрать тот вид, которые приносит от 10%. Запрета указывать дополнительные коды не будет, как и наказаний и штрафов.
Обязательного подтверждения кодов не будет: отчетность нужно сдать раз в пять лет или при изменении структуры бизнеса более чем на 20%. Это не увеличит административную нагрузку на предпринимателей.
Роструд считает, что сотрудник-дистанционщик не может жить за границей, а вот НК и ТК «думают» иначе
Роструд объяснил, что сотрудничество с гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ по ТК невозможно, ведь наш кодекс не действует заграницей. Надо оформлять работника по договору ГПХ.
Роструд ссылается на письмо Минтруда от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578.
При этом, в НК есть норма об НДФЛ для дистанционщиков-нерезидентов, которые работают именно по трудовому договору (они выполняют трудовую функцию и у них есть работодатель). Т.е. Налоговый кодекс предполагает такую форму взаимодействия с дистанционщиками.
Сама дистанционная работа регулируется главой 49.1 ТК и никаких ограничений на этот счет не содержит.
🚢 Совет от редакции:
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Управляющие компании не получат освобождение от НДС
НДС на УСН стал проблемой для УК. Начислять НДС сверх тарифа без собрания жильцов нельзя, а выделять его из тарифа – невыгодно. На инициативу отменить НДС для УК Минфин ответил отказом (письмо от 09.01.2025 № 03-07-11/142).
НДС облагаются работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые собственными силами управляющих организаций. Дать льготу по НДС — означает создать прецедент, другие компании тоже захотят получить освобождение от налога по таким работам.
Жертвы мошенников смогут не выплачивать навязанный кредит
Конечно, не все так просто. Нужно добиться возбуждения уголовного дела, да еще доказать. что банк не выполнил нужные проверки перед оформлением кредита.
С 1 сентября 2025 года начнет действовать федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ о периоде охлаждения для тех, кто желает взять кредит.
Банки должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов, предоставлять им период охлаждения.
Предполагается, что это должно помочь не только гражданам, но и самим банкам. Ведь доля проблемных кредитов сократиться.
Бизнес-юрист Макс Лоумен, правда, отмечает, что «если заем взят с личного устройства заемщика, по его домашнему IP и полученные деньги тратились в обычной для него манере, доказать факт мошенничества будет практически невозможно».
Полезные ссылки для бухгалтера
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Мем дня
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Ваша запахло весной… редакция
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