Сдали уточненку с уменьшением налога? Изменения сальдо ЕНС можно ждать 3 месяца. 💰❌«Ночной бухгалтер» № 1934

Уточненка — это не страшно, но есть риски

Если вы обнаружили ошибку в декларации, и оказалось, что у вас с ЕНС списали больше денег, чем положено, кажется, самое простое — подать уточненку. Но быстро получить деньги обратно не получится.

1. После подачи уточненки ФНС может запросить пояснения и подтверждающие документы (пересчитать налог в пользу налогоплательщик — не в бюджет списать! тут проверять надо!). Срок КНП — 3 месяца!

2. Сальдо ЕНС изменится только после проведения камералки, а если в процессе проверки нашли нарушения, то только через 10 дней после вступления в силу решения налоговиков.