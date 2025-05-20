Сдали уточненку с уменьшением налога? Изменения сальдо ЕНС можно ждать 3 месяца. 💰❌«Ночной бухгалтер» № 1934

Сегодня в выпуске:
Подавать уточненку нужно осторожно.
Сбой в работе ФНС, Госключе и других важных сервисах.
Суда арестовывают крипту, хотя специального закона для этого нет.
Тема дня: РКН.
Первый блин: ФНС поделились ошибками в декларации по туристическому налогу.
Фаундер Audit-it дал большое интервью «Клерку» — у коллег скоро день рождения!
Главред рекомендует.
Мем дня.
Уточненка — это не страшно, но есть риски
Если вы обнаружили ошибку в декларации, и оказалось, что у вас с ЕНС списали больше денег, чем положено, кажется, самое простое — подать уточненку. Но быстро получить деньги обратно не получится.
1. После подачи уточненки ФНС может запросить пояснения и подтверждающие документы (пересчитать налог в пользу налогоплательщик — не в бюджет списать! тут проверять надо!). Срок КНП — 3 месяца!
2. Сальдо ЕНС изменится только после проведения камералки, а если в процессе проверки нашли нарушения, то только через 10 дней после вступления в силу решения налоговиков.
Цифровизация бухгалтерии: как избежать финансовые риски в 2025?
7 топовых спикеров из области финансов и бухгалтерии на конференции про цифровые технологии и ведение учета в 2025:
⚡️Светлана Беляева «7 популярных способов налоговой оптимизации. Почему они опасны?».
⚡️Елена Ярушкина «ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд и Клерк, прайс-лист, Росфинмониторинг».
⚡️Оксана Каверина «УСН + НДС. А что на практике?».
⚡️Ксения Червенко «Как опытному бухгалтеру встроиться в e-commerce и стать партнёром по финансам: автоматизация, риски и новая роль в 2025 году».
А также Светлана Рощина, Сергей Данилюк, Константин Кисуркин.
⏰ 22 мая в 10:00 по МСК
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Сегодня сбоили госсайты и сервисы
Пользователи наблюдали проблемы в работе сайта ФНС, Госключ, «Мой налог», отмечали сложности с работой в «Честном ЗНАКе» (последний прислал в адрес «Клерка» комментарий, что «Система маркировки работает стабильно, сбоев не зафиксировано. Все участники оборота товаров могут проверить статус системы в режиме реального времени через онлайн-мониторинг.»). На проблемы в работе жаловались и те, кто работает со СБИС.
Сейчас, кажется, ситуация стабилизировалась, хотя о проблемах с регистрацией касс в ФНС пользователи пишут не первый день.
ФНС отметила, что с 19 мая фиксирует «высокоуровневые DDoS-атаки» из-за рубежа на свои электронные сервисы.
Суды накладывают арест на криптовалюту по уголовным делам
Криптовалюту конфискуют, если она используется в процессе совершения преступлений или сама является средством преступления. Пока это единичные решения, как сказал судья Верховного суда Евгений Рудаков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025): «Хотя законом это пока еще не предусмотрено, эта валюта арестовывается и конфискуется в соответствии с действующими положениями УК и УПК».
👉Думаешь бухгалтерия — это скучно?
А вот и нет! Только настоящий экстремал готов к работе сразу с массой новой информации и документов, к постоянным изменениям, и к тому, что бухгалтерия — это не про «нажимать кнопочки» и «перебирать бумажки».
Учим современной бухгалтерии и особому навыку проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
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Старт дополнительного потока 25 мая.
Тема дня: Роскомнадзор
В этой рубрике будем собирать тематическую подборку полезных материалов и мероприятий по горячей для бухгалтеров и не только теме. дня.
Не только темой дня, но и всего мая стали новые штрафы от РКН и изменения в правилах работы с персональными данными. Ловите подборку:
Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ — вебинар от специалиста по IT- безопасности, полезен будет всем от руководителя до специалистов, которые работают с ПДн.
Штрафы РКН и что надо проверить прямо сейчас в первую очередь — важный пост в нашем эксклюзивном телеграм-канале.
Обработка персональных данных в 2025 году: изменения, штрафы, что делать — статья
Осторожно! Новые штрафы при работе с персональными данными с 30 мая 2025 года. И при чем здесь бухгалтер — статья.
Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать — эксклюзивный разбор от экспертов «Клерка».
Онлайн-курс — Новые правила по защите персданных - 2025.
Работа над ошибками: что было не так в декларации по туристическому налогу
ФНС предлагает обратить внимание на строку 130 «Сумма исчисленного минимального налога».
Если сумма турналога определяется как минимальный налог (100 рублей за сутки проживания), то не нужно заполнять:
строку 100 «Налоговая база, налог с которой подлежит исчислению по ставке, установленной нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования»;
строку 120 «Сумма исчисленного налога без учета суммы минимального налога».
О других ошибках читайте тут.
Виталий Авдеев, Audit-it: за 25 лет дизайн сайта менялся всего раза три
Гостем очередного выпуска (правда, в новом формате) проекта «Тот еще разговор» стал наш коллега — фаундер Audit-it Виталий Авдеев. Интервью с ним получилось очень разносторонним: узнали, как появился сайт и почему до сих пор бизнес у Виталия маленький и семейный, почему создатель крутой программы по МСФО не живет в Москве и не находит работу в айти скучной, и как умудряется отдыхать в отпуске, а не «работать на удаленке, шарахаясь по миру».
В общем беседа вышла интересная — обязательно почитайте и следите за проектом!
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Сегодня у нас комбо из отчетов и закупок.
Мем дня
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Ваша устала так, как будто сегодня пятница редакция
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