Штрафы упрощенцу по первой декларации НДС не дадут, а вот пени начислят и счет заблокируют. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1954

Сегодня в выпуске:
Упрощенцам не стоит рассчитывать на полное снисхождение ФНС за несдачу первой декларации по НДС.
Амнистия при дроблении распространяется не на все платежи. Эксперт дала список.
Избежать элементарных ошибок в учете при торговле на маркетплейсе помогут правильные настройки в 1С.
Одобрен закон о создании национального мессенджера.
Об(с)уждение дня.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Кнут и пряник от ФНС за декларцию для НДС на УСН
На второй день нашей масштабной конференции спикер Елена Шедис напомнила, что постановление Правительства РФ от 23.04.2025 № 530 освобождает от штрафа по п. 1 ст. 119 НК за неподачу в срок первой декларации по НДС за любой из кварталов 2025 года. Это относится к компаниям и ИП на УСН, которые попадают под уплату НДС.
При этом пени и блокировки за опоздание со сдачей декларации на срок свыше 20 рабочих дней никто не отменял.
И, обратите внимание, это вовсе не значит, что вам через 20 дней заблокируют счет. Могут сделать это и позднее.
Комментарий главного редактора:
Недавно у знакомого заблокировали счет за неподачу РСВ за 1 квартал 2025 года. Блокировка произошла в июне, хотя срок подачи РСВ истек 25.04.2025 г., а 20-дневной срок — 29 мая. Так что не спешите радоваться, если вам счет не заблокировали сразу.
⚡Онлайн-конгресс с экспертами по налогам и сборам от ЦА ФНС России
Представители ЦА ФНС России и компании «Такском» обсудят самые «горячие» темы для бухгалтеров и руководителей: НДС, изменения в порядке исчисления НДФЛ, электронные перевозочные документы.
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Налоговая амнистия при дроблении не означает, что вам все простят
Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП — рассказала, на какие платежи распространяется амнистия, а на какие нет.
Вот список платежей, по уплате которых у налогоплательщика прекращаются обязательства (при условии, что он попадает по всем условиям под амнистию):
сумм налогов, доначисленных за 2022-2024 гг. из-за дробления бизнеса;
пеней, начисленных на эти суммы;
штрафов за неуплату или неполную уплату налогов (ст. 122 НК);
штрафов за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения (ст. 120 НК);
штрафов за непредставление отчетности по общей системе налогообложения, которая не сдана из-за дробления (п. 1 ст. 119 НК).
Также мы собрали в таблицу перечень тех платежей, на котрые налоговая амнистия не распространяется.
На что обратить внимание при настройке учета в 1С селлерам
На конференции «Летняя сессия» Ольга Кошкина, налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет, дала ряд рекомендаций по настройке программы 1С.
Если селлер льготник — внимательно указать основание льготы.
В настройке налогов «УСН Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п
орядок признания доходов от агента
«По факту получения оплаты комиссионером». То есть по дате отчета агента. Это важно, так как это позиция ФНС по дате признания дохода для целей налогообложения (не по дате поступления выплат от площадки на счет селлера!).
При настройке налогов НДС «Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п
орядок регистрации счета-фактуры на аванс «НЕ регистрировать СФ на аванс, зачтенные до конца налогового периода».
Все расчеты вести на счете 76.09 и ежемесячно проверять себя через Анализ субконто в разрезе договоров.
А для тех, кто хочет разбираться в учете на маркетплейсах не поверхностно у нас уже давно есть курс и мы его, конечно, постоянно актуализируем.
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Национальному мессенджеру быть!
18 июня 2025 года Совфед одобрил закон о создании в России национального мессенджера.
В приложении будут доступны возможности мессенджера и государственных сервисов. Например, с его помощью можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.
Работу по созданию сервиса могут закончить до конца 2025 года (однако быстро подсуетились!).
Бухгалтеры включились в обсуждении темы:
Что-то наш фаундер пессимистично настроен) Как думаете, как назовут новый мессенджер, особенно с учетом закона об англицизмах?))
🌴Совет от редакции
Заработать на отдых, раздавая советы — узнайте как поехать на морюшко побыстрее.
Об(с)уждение дня: давать обязательный отдых тем, кто целый день работает за компьютером или нет
Если честно, то новость вышла еще вчера, но вечером, уже после «Ночного бухгалтера», да большая часть обсуждения пришлась на вечер и сегодня, так что считаем, что вполне правомерно включаем ее в рубрику.
Бухгалтеры обсуждают инициативу депутата Госдумы Светланы Бессараб — законодательно обязать работодателей давать технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером. Бухгалтеры, работа которых неразрывно связана с компьютером, конечно, не могли обойти тему стороной.
Кто-то считает, что инициатива здравая, а нормальный работодатель и сам подумает о своих сотрудниках.
По мнению других — дело спасения утопающих в руках самих утопающих.
Споры растянулись на 40 комментариев. А вы что думаете по этому поводу?
Главред рекомендует
Сегодня у нас довольно много ссылок, так что разделим их на две части.
Все о нашей конференции «Летняя сессия»:
⚡️ Налоги-2025: под прицелом ФНС. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия» — первый день конференции в репортаже от шеф-редактора Трибуны Наталии Лукиной.
⚡️ Маркетплейсы: от импорта до проверок. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия» — ее же репортаж со второго дня онлайн-конференции.
⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй. Маркетплейсы: от импорта до проверок — репортаж главного бухгалтера, ссылку на репортаж с первого дня в посте в самом начале.
А теперь традиционные полезные и интересные материалы дня от главного редактора:
Чеки при расчетах с покупателями в 2025 году: что важно знать
Воинский учет 2025: отвечаем на вопросы работодателей. Самые популярные вопросы с ответами экспертов в Консультациях.
Как изменения в 87-ФЗ меняют правила работы для экспедиторов
Что такое MICE-мероприятия и в чем их преимущества для бизнеса
Топ-материал дня, полностью, в открытом виде для всех публикуем Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления. Конспект вебинара с видео. Автор — Елена Ярушкина.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1954 до конца! Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Ваша набралась всяких премудростей на конференции редакция
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