Штрафы упрощенцу по первой декларации НДС не дадут, а вот пени начислят и счет заблокируют. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1954

Кнут и пряник от ФНС за декларцию для НДС на УСН

На второй день нашей масштабной конференции спикер Елена Шедис напомнила, что постановление Правительства РФ от 23.04.2025 № 530 освобождает от штрафа по п. 1 ст. 119 НК за неподачу в срок первой декларации по НДС за любой из кварталов 2025 года. Это относится к компаниям и ИП на УСН, которые попадают под уплату НДС.

При этом пени и блокировки за опоздание со сдачей декларации на срок свыше 20 рабочих дней никто не отменял.

И, обратите внимание, это вовсе не значит, что вам через 20 дней заблокируют счет. Могут сделать это и позднее.