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Обзоры для бухгалтера
Летний отпуск и почему бухгалтерам он не светит. 🌴«Ночной бухгалтер» № 1958

Летний отпуск и почему бухгалтерам он не светит. 🌴«Ночной бухгалтер» № 1958

Нормальный отпуск бухгалтеру только снится. Регулярные отчеты и нервное руководство, отсутствие замены. Но так страдают не только они. Оказывается многие готовы отказаться даже от зарплаты, лишь бы спокойно отдохнуть летом.

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Сегодня в выпуске:

  • Летний отпуск — можно и без денег, только отпустите.

  • Самозанятый бухгалтер может вести несколько клиентов на постоянном обслуживании.

  • Командировка одним днем и суточные.

  • Минфин не хочет прямо отвечать на вопрос про НДФЛ, средний заработок в командировке и РК.

  • Подняли штрафы за несообщение в военкомат отдельных сведений.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Треть россиян готова отказаться от зарплаты, чтобы отдохнуть

Мы написали новость о том, что каждый третий россиянин хочет летом отдохнуть как в детстве, на каникулах, а потому готов даже отказаться на это время от заработка.

Айтишники, дизайнеры и копирайтеры — первые в списке, кто так поступают. Наверное остальное время работают не покладая рук и копят на отпуск)

А вот бухгалтеру летом очень сложно уйти в отпуск, особенно, если он единственный. Например, до 25 июня, 25 июля и 25 августа сдается отчетность, ежемесячная, а в июле квартальная. Если в компании есть текучка, то об увольнении и приеме сотрудников тоже надо сообщать очень быстро — буквально за один день.

Как назло, как только бухгалтер решает отдохнуть, просыпается мафия налоговая и начинает пачками отправлять требования.

А вы как летом отдыхаете? Возите с собой ноутбук на отдых? А вот некоторые уже работают в облаке.

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Самозанятый может брать на абонентское обслуживание сразу несколько компаний

Плательщикам НПД можно оказывать услуги по бухгалтерскому обслуживанию. При этом нет ограничения в том, сколько именно компаний заключат с самозанятым договор.

ФНС только уточняет, что такие работы/услуги не должны содержать признаки трудовых отношений.

Командировка на один день: что с НДФЛ и страховыми взносами

Поездка на один день не считается командировкой. У работодателя нет обязанности платить за нее суточные. Поэтому такая плата не попадет под льготу по освобождению от уплаты НДФЛ и страховых взносов, даже если заплатить суточные в пределах нормы — 700 рублей.

Такая позиция уже озвучена в письме Минфина от 02.10.2017 № 03-15-06/63950.

Минфин так и не ответил внятно на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке

Бухгалтеры очень ждали этих разъяснений, если с больничными и отпускными уже определились, то вот с командировочными Минфин не торопился давать пояснения.

Но и письмо от 28.04.2025 № 03-04-06/42918 не развеяло совсем туман неопределенности. Ведомство только отметило, что начисления, которые относятся к оплате труда, надо делить на две части – основную налоговую базу (зарплату) и районный коэффициент/северную надбавку.

При этом средний заработок не относится к зарплате, районные коэффициенты и северная надбавка на него не начисляются. Можно решить, что выделять РК из этой суммы не надо, но Минфин так этого прямо в письме и не сказал.

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Если не сообщить в военкомат о переезде, смене места работы или семейного положения будет штраф

Сейчас штраф составляет 5 000 рублей, но Госдума приняла в третьем чтении закон, который установил наказание за несообщение военнобязанными в военкомат о переезде на новое место пребывания, неявку в военкомат при переезде, несообщение о выезде за границу на полгода и больше, смене семейного положения или места работы.

Новый размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч.

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Мем дня

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Ваша любит денежки и поэтому в отпуска не ходит редакция

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