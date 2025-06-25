Летний отпуск и почему бухгалтерам он не светит. 🌴«Ночной бухгалтер» № 1958

Треть россиян готова отказаться от зарплаты, чтобы отдохнуть

Мы написали новость о том, что каждый третий россиянин хочет летом отдохнуть как в детстве, на каникулах, а потому готов даже отказаться на это время от заработка.

Айтишники, дизайнеры и копирайтеры — первые в списке, кто так поступают. Наверное остальное время работают не покладая рук и копят на отпуск)

А вот бухгалтеру летом очень сложно уйти в отпуск, особенно, если он единственный. Например, до 25 июня, 25 июля и 25 августа сдается отчетность, ежемесячная, а в июле квартальная. Если в компании есть текучка, то об увольнении и приеме сотрудников тоже надо сообщать очень быстро — буквально за один день.

Как назло, как только бухгалтер решает отдохнуть, просыпается мафия налоговая и начинает пачками отправлять требования.

А вы как летом отдыхаете? Возите с собой ноутбук на отдых? А вот некоторые уже работают в облаке.