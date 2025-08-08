Утренний бухгалтер № 5941. ФНС пристрастилась начислять одну и ту же недоимку дважды

Разборы законов

— Можно ли лишить сотрудника премии за курение в неположенном месте. Мини-курс

Курение на рабочем месте может привести к дисциплинарному взысканию. В мини-курсе разберем, можно ли за это лишить сотрудника премии.

— Максимальные сроки больничного по разным основаниям

На какой срок может быть выдан больничный листок? Если он выдается взрослому, то зависит от характера болезни, если болеет ребенок, то на срок больничного влияет его возраст, если о беременности — то от количества будущих детей. Рассмотрим подробности.

— Дубликат и копия: в чем разница между документами. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в чем разница между копией документа и его дубликатом.

— Персональные данные на пропуск: как пропускной режим может под суд подвести

На предприятии установили современную систему контроля доступа – и все отлично? А ведь даже турникет может стать причиной претензий со стороны как РКН, так и Роструда, да и работника. Разберем, что можно, а что категорически запрещено.

— Дистанционный работник получил травму: можно ли считать ее производственной. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, можно ли признать травму производственной, если сотрудник работает дистанционно.