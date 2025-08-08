Утренний бухгалтер № 5941. ФНС пристрастилась начислять одну и ту же недоимку дважды

Инспекция начисляет организациям недоимку в двойном размере — как самостоятельным субъектам и взаимозависимым организациям.
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Военкомат начал массово рассылать повестки через «Госуслуги»
ФНС: на электронной декларации не ставится отметка о приеме.
Уведомление о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025 — как подать.
Региональное УФНС напомнило, что с выигрышей нужно уплачивать НДФЛ.
Минтруд: электронное удостоверение многодетной семьи можно оформить на «Госуслугах».
Если НКО слетела с УСН, то она не может применять пониженный тариф по страховым взносам.
Новости
1 👖 Емкость рынка школьной формы составляет около 70 млрд рублей – Роскачество
2 👜 Депутаты предлагают повысить ответственность авиаперевозчика за сохранность ручной клади
3 «Честный ЗНАК» продлил поддержку легкой промышленности до конца 2025 года
4 ФАС может оштрафовать МТС Банк за ненадлежащую рекламу
5 У неработающих пенсионеров пенсии выше, чем у работающих
6 🌴 Депутаты предлагают ограничить агрессивное навязывание услуг в туризме
7 Электронную декларацию с отметкой налоговой получить нельзя
8 🎰 Доход от выигрышей нужно декларировать. Ставка НДФЛ может быть разной
9 С переводов родным и друзьям платить налоги не нужно
10 👶 Миронов предложил помогать молодым родителям с ипотекой, вплоть до 0% по кредиту
11 Депутаты планируют запретить банкам передавать коллекторам долги с просрочкой от 60 дней
12 В период между вахтами отпуска не предоставляют
13 До момента ликвидации нужно передавать в СФР сведения и документы для назначения пособия по БиР и по уходу за ребенком
14 ❗ ФНС внедряет ИИ для анализа отчетности: контроль за бизнесом — в реальном времени
15 Просрочка по кредитам малого бизнеса выросла до рекордных 767 млрд рублей
16 ФНС: многодетные родители без заявлений получают вычеты по налогам на недвижимость
17 Эксперт научит вести учет операций с маркетплейсами: от первичной документации и НДС до проверок ФНС
18 💰 Зарплаты в финансовой сфере в 2025 году продолжают расти
19 ✉ На Госуслугах массово приходят электронные повестки от военкоматов
20 Кабмин до 1,8 млн тонн увеличил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
21 Григоренко: Правительство будет работать в едином информационном пространстве
22 С 1 ноября 2025 налоговые долги будут списывать без суда: важно увидеть сообщение и успеть подать возражение. С этим могут быть проблемы, считает эксперт
23 💪 В аттракционе-силомере «Боксер» должна быть онлайн-касса
24 ❗ ФНС продолжает пристально наблюдать за законностью работы бухгалтеров и их отношений с работодателями
25 Электронное удостоверение многодетной семьи можно оформить на Госуслугах
26 Налоговики стали активнее несколько раз начислять одну и ту же недоимку
27 Продавцам могут запретить повышать цены в чрезвычайных ситуациях
28 По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета за январь-июль 2025 года составил 4,88 трлн рублей
29 Бухгалтеры на аутсорсе могут общаться с клиентами через ИИ-ассистентов
30 Минфин: банкам возместят больше средств по льготной ипотеке
31 НКО, которая потеряла право на УСН, теряет право и на льготу по страховым взносам
32 ✈ Число производителей беспилотников среди МСП выросло на 15%
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5940. ФНС раскрыла самые частые ошибки в ЕНП-уведомлениях
По статистике инспекции чаще всего налогоплательщики допускают ошибки в КБК, годах, кодах периодов и суммах.
— Как ИП запустить франшизу шоу-пространства и не прогореть: расходы, налоги, риски
ИП часто ищут форматы, не требующие производства, закупки сырья или хранения товара. Форматы впечатлений и досуга сегодня — одна из немногих ниш, куда индивидуальный предприниматель может зайти с относительно небольшим бюджетом, понятной бизнес-моделью и быстрой окупаемостью.
Блоги компаний
Как подать уведомление о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025
Как оплатить игру в Стиме: обзор популярных сервисов в 2025 году
Признаки незаконных требований ФНС и как на них отвечать
Скидка по взносам на травматизм на 2026 год: когда и как подавать заявление
Публикация в Федресурсе в 2025 году: пошаговая инструкция и юридические нюансы
Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми
От листика в туалете к бизнесу на миллионы. Интервью с сооснователем BRUNO
Аттестат профессионального бухгалтера 2025: где пройти обучение и как сдать экзамен удаленно
Консультации
Нужно ли включать выплату больничного уволенному сотруднику в перс. сведения и рсв?
Страховой стаж бывшего иностранца
Инвентаризация наличных ден.ср.
ЕФС-1, иностранный гражданин, 1с 8.3 Бухгалтерия
ИП применяет патент на розничную продажу запчастей для а/м и УСН (для оптовой продажи).
Трибуна
Дети не платят алименты? Суд взыщет с них +500 000 ₽ неустойки!
🐇 «Вложил деньги, и они пропали». Почему дело Мавроди живет и процветает, а финансовые пирамиды размножаются быстрее кроликов?
❗️ C 3 августа действуют новые штрафы для компаний и ИП
Суд подтвердил: схема дробления бизнеса через подконтрольные компании = доначисление налогов
3 ошибки в Excel, из-за которых вы теряете деньги (и даже не замечаете этого)
Получен мощный сигнал для дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору
💥Обзор новостей: МСП и самозанятым дали кредитные каникулы, взрослые ждут от работодателя ДМС, молодежь — допотпуск, пенсионеров 41 миллион
А можно отказаться от обеда, чтобы сократить рабочий день?
Подготовка к школе 2025: сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября?
О порядке списания кредиторской задолженности
🚀 Как найти инвестора для бизнеса: пошаговая инструкция для привлечения средств
Как главбуху спокойнее спать по ночам? Субсидиарка, риски и немного здравого смысла
Не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС невозможен
ТОП-5 судебных актов по налогам за июль 2025
Как определить стоимость собственного капитала для финансовой модели?
Топ-10 облигаций в которых еще не поздно зафиксировать высокую доходность
💼 Мой портфель недвижимости на 7 августа 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы
Чек-лист: 5 шагов для настройки сквозного учета товаров в Клеверенс — от поставки до продажи
