Когда и как можно продлить срочный трудовой договор

Срочный трудовой договор чаще всего заключают на срок до достижения конкретного события. Например, до выхода сотрудницы из декрета или для выполнения конкретных задач с определенным сроком. Рассказываем, когда и как можно продлить срок действия трудового договора.

ТК не регламентирует правила пролонгации срочного трудового договора. Однако продлить его требуется часто. Например, если договор заключался до окончания конкретного события с указанием даты, но появились новые обстоятельства.

Работодатель может продлить срок так:

Расторгнуть один срочный договор согласно положениям ст. 79 ТК и заключить новый по таким же основаниям, но с другим сроком действия. Работника следует предупредить за 3 дня до увольнения. Также необходимо издать приказ, провести полный расчет и снова принять сотрудника на работу. Подписать дополнительное соглашение для продления срока действия (срок должен составлять не более 5 лет) при условии сохранения основания договора. Роструд отметил, что составление этого документа возможно только по взаимному согласию сторон.

В ситуациях, когда срок договора истекает, а работник продолжает выполнять свои обязанности, вместо продления подписывается допсоглашение с условием, что договор считают заключенным на неопределенный срок — это соответствует требованиям ст. 58 ТК.

