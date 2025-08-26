Когда и как можно продлить срочный трудовой договор
ТК не регламентирует правила пролонгации срочного трудового договора. Однако продлить его требуется часто. Например, если договор заключался до окончания конкретного события с указанием даты, но появились новые обстоятельства.
Работодатель может продлить срок так:
Расторгнуть один срочный договор согласно положениям ст. 79 ТК и заключить новый по таким же основаниям, но с другим сроком действия. Работника следует предупредить за 3 дня до увольнения. Также необходимо издать приказ, провести полный расчет и снова принять сотрудника на работу.
Подписать дополнительное соглашение для продления срока действия (срок должен составлять не более 5 лет) при условии сохранения основания договора. Роструд отметил, что составление этого документа возможно только по взаимному согласию сторон.
В ситуациях, когда срок договора истекает, а работник продолжает выполнять свои обязанности, вместо продления подписывается допсоглашение с условием, что договор считают заключенным на неопределенный срок — это соответствует требованиям ст. 58 ТК.
