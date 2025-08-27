ИП получают требования от ФНС из-за неправильного перевода денег самим себе. 🚩 «Ночной бухгалтер» № 2003

Подписывайтесь на рассылку и участвуйте в розыгрыше подарков от «Ночного бухгалтера».
Сегодня в выпуске:
Как правильно переводить деньги ИП самим себе, чтобы не нарваться на претензии налоговиков.
С 1 сентября 2025 изменятся правила покупки сим-карта, а их передача третьим лицам дадут штраф.
Выходной на 1 сентября для родителей.
Завтра последний день для уплаты налогов.
Кредит после подписания договора можно будет получить только после периода охлаждения.
Переводи правильно
В соцсетях «Клерка» не в первый раз обсуждают тему переводов ИП со счета на личную карту. На этот раз вопрос «что делать?» возник после того, как на карту средства переводили через зарплатный проект.
Такой вариант перевода банки предлагают как ИП-одиночкам, так и с сотрудниками. Часто перевод средств по проекту выгоднее. Но нужно понимать, что если при переводе будет указан код перечисления средств с назначением «выплата заработной платы», то к ИП возникнут вопросы от ФНС. Налоговики поинтересуются, почему зарплата переводится, а РСВ и 6-НДФЛ не сдаются или суммы в них не совпадают с данными из банка?
Такие же претензии могут получить те, кто переводит оплату самозанятым через зарплатный проект (есть и такие затейники).
Даже в обычной платежке нужно указывать очередность платежа 5, а не 3 при переводе с расчетного счета ИП на личный.
Мы запустили опрос — а как вы переводите деньги с предпринимательского счета на карту ИП? — проголосуйте.
С 1 сентября, если отдать симку чужому человеку, можно получить штраф до 50 тысяч
Покупать сим-карты с 01.09.2025 г. можно только для близких родственников, например, детей или родителей. Если дадите ваш телефон позвонить коллеге, вас тоже не оштрафуют. А вот за передачу сим-карт третьим лицам будет штраф:
физлицам — до 50 тыс. рублей
компании – до 200 тыс. рублей
С 1 сентября начнет действовать закон от 31.07.2025 № 281-ФЗ, именно он устанавливает такие правила.
Выходной для родителей школьников
Депутаты собираются направить в Госдуму законопроект о закреплении в ТК права родителей на выходной день 1 сентября (неоплачиваемый выходной).
Работодатель не сможет отказать в предоставлении такого выходного. Депутаты надеются, что это позволит родителям оказать детям поддержку и побыть с ними в торжественный день. А вот в комментариях бухгалтеры высказали другое мнение:
«Я считаю, что без письменного заявления ребёнка, о том что он действительно хочет, что бы родители пришли на его линейку, даже просто отпроситься с работы (у кого такое допускается) должно быть строго запрещено!»
«Да, кстати... а ещё нужно обязательно ПРОВЕРИТЬ - а на линейке ли он вообще был! А то так отпрашиваются, требуют чего-то.... а где школа находится и не знают!»
«…у подруги дочке 12, девочка не горит желанием провести 1 сентября с родителями. Радует, хоть не за счет работодателя.»
Кстати, согласно исследованию, сбор ребенка в школу в августе 2025 года обойдется в среднем в 52 251 рубль. Некоторые даже кредит для этого берут.
28 августа не забудьте заплатить налоги!
Завтра последний день для уплаты налогов и взносов. Мы составили список — что надо вам не забыть уплатить в этот день.
Чтобы не пропускать сроки уплаты налогов и сдачи отчетности — заглядывайте в наш бухгалтерский календарь.
Кредит выдадут только после того, как пройдет период охлаждения
В первый день осени в силу вступает закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам и займам.
Теперь после подписания договора вы сможете получить деньги только после того, как закончится период охлаждения — в это время можно отказаться от кредита.
Кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей будут выдаваться через 4 часа после подписания договора, а от 200 тысяч — через 48 часов.
Кредиты до 50 тысяч и некоторые другие под новые правила не попадают.
