ИП получают требования от ФНС из-за неправильного перевода денег самим себе. 🚩 «Ночной бухгалтер» № 2003

Переводи правильно

В соцсетях «Клерка» не в первый раз обсуждают тему переводов ИП со счета на личную карту. На этот раз вопрос «что делать?» возник после того, как на карту средства переводили через зарплатный проект.

Такой вариант перевода банки предлагают как ИП-одиночкам, так и с сотрудниками. Часто перевод средств по проекту выгоднее. Но нужно понимать, что если при переводе будет указан код перечисления средств с назначением «выплата заработной платы», то к ИП возникнут вопросы от ФНС. Налоговики поинтересуются, почему зарплата переводится, а РСВ и 6-НДФЛ не сдаются или суммы в них не совпадают с данными из банка?

Такие же претензии могут получить те, кто переводит оплату самозанятым через зарплатный проект (есть и такие затейники).

Даже в обычной платежке нужно указывать очередность платежа 5, а не 3 при переводе с расчетного счета ИП на личный.

Мы запустили опрос — а как вы переводите деньги с предпринимательского счета на карту ИП? — проголосуйте.