Утренний бухгалтер № 5956. НДС на УСН начнется только со следующего месяца после превышения лимита 60 млн.

Если в начале августа доход на УСН стал выше 60 млн, то до 31 августа все равно все отгрузки будут без НДС. А с 01.09 начнется НДС.
Пенсионные баллы предложили отменить, а вместо них учитывать стаж и зарплату.
Из-за беременных студенток вышли новые правила назначения и выплаты детских пособий.
С 1 января 2026 года электронный акт по ЭДО надо направлять в формате УПД.
Зарплату сотрудниц, досрочно вышедших из декрета, хотят освободить от НДФЛ.
Что за уведомление бизнесу нужно подавать с 1 сентября и как его заполнить.
Роструд рассказал, какие графы в личной карточке СИЗ заполнять обязательно.
Для подтверждения налоговых льгот участники «Сколково» должны сдать отчет о финрезультатах, подтверждающий годовую выручку.
28 числа актуальную справку о сальдо ЕНС получить нельзя.
Данные по обороту, прибыли или выручке Росстат будет использовать для отчетного типа кодов ОКВЭД.
Разборы законов
— «Секрет фирмы» и не только: с какими тайнами работает бухгалтер и что будет за их разглашение
Сколько тайн проходит через руки бухгалтера — и не сосчитать. А если какая-то из них станет достоянием посторонних, то считать придется уже сумму штрафов. Рассмотрим два основных «массива» секретных материалов, с которыми приходится сталкиваться бухгалтеру, предупредим о рисках.
— Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как облагаются доходы дистанционных работников-нерезидентов.
— Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля
Аренда автомобиля — это форма взаимоотношений, при которой одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за определенную плату во временное пользование и владение транспорт (ст. 606 ГК). Разберем учет аренды автомобиля, основные проводки.
— Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Мини-курс
Беременная сотрудница имеет право на комфортный график работы. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить неполный рабочий день для сотрудницы в положении.
— Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника
Пришла повестка на военную (или альтернативную) службу — надо увольнять работника. Но возникают сопутствующие вопросы: а если он заключил контракт? А если просит уволить «по собственному»? Как оформить отсутствие для медкомиссии? Рассматриваем порядок оформления и частые вопросы.
🔥 Совет от редакции
— Утренний бухгалтер № 5955. Если у человека больше 10 банковских карт – ему ничего не грозит
Но россияне не смогут иметь более 10 карт в разных банках. Обязанность контролировать это закрепят за банками.
— Что означает сумма за баллы лояльности и компенсация скидки в еженедельном отчете Wildberries
В августе оферту маркетплейса изменили, и в отчете появились новые строчки — сумма удержанная за начисленные баллы программы лояльности и компенсация скидки маркетплейсом. Рассказываем, как их учитывать.
— Сумма НДС выделена в чеке: можно ли включить в расходы или принять к вычету
Сотрудники организации нередко приобретают товары для нужд компании от своего имени. Можно ли по таким покупкам принимать НДС к вычету или включать налог в расходы по налогу на прибыль?
— Риски при реструктуризации долговых обязательств, учет НМА и налоговая отчетность 2025–2026 гг., учет в строительных организациях. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Как уволенной сотруднице продолжать получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Если сотрудница получает пособие по уходу за ребенком, но решает уволиться, она может сохранить выплату. Рассказываем, как это сделать.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
