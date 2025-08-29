Утренний бухгалтер № 5956. НДС на УСН начнется только со следующего месяца после превышения лимита 60 млн.

Если в начале августа доход на УСН стал выше 60 млн, то до 31 августа все равно все отгрузки будут без НДС. А с 01.09 начнется НДС.

Пенсионные баллы предложили отменить, а вместо них учитывать стаж и зарплату.

Из-за беременных студенток вышли новые правила назначения и выплаты детских пособий.

С 1 января 2026 года электронный акт по ЭДО надо направлять в формате УПД.

Зарплату сотрудниц, досрочно вышедших из декрета, хотят освободить от НДФЛ.

Что за уведомление бизнесу нужно подавать с 1 сентября и как его заполнить.

Роструд рассказал, какие графы в личной карточке СИЗ заполнять обязательно.

Для подтверждения налоговых льгот участники «Сколково» должны сдать отчет о финрезультатах, подтверждающий годовую выручку.

28 числа актуальную справку о сальдо ЕНС получить нельзя.

Данные по обороту, прибыли или выручке Росстат будет использовать для отчетного типа кодов ОКВЭД.