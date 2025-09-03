ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5959. За 2025 год будет новая форма декларации по УСН

ФНС разработала новую форму декларации по УСН. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Готова новая форма декларации для компаний и ИП на упрощенке с учетом изменений режима с 2025 года.

Поменялся порядок лицензирования розничной продажи алкоголя: платить госпошлину нужно с каждой точки, но и при нарушениях аннулируют лицензию только по конкретному объекту.

Вступили в силу изменения в закон о персональных данных. Согласие теперь нужно оформлять отдельным документом.

Отпуск по частям, что можно, а что нет? Главные материалы для бухгалтеров — анонс на первую неделю сентября 2025.

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами начнет действовать с 1 октября 2025 года.

Вокруг ЭДО ходят мифы и заблуждения — дорого, сложно, только для бизнеса, есть риск утечки данных, что из них правда? Узнаете из статьи.

Налоговая предупреждает, что для отправки отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года придется переоформить квалифицированную электронную подпись.

Разборы законов

Может ли самозанятый переехать в другую страну и остаться на НПД. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях сохраняется статус самозанятого при переезде за границу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Ознакомление сотрудника с ЛНА. Как лист ознакомления может довести до суда

Новая фобия: работодатель уверен, что ознакомил сотрудника с ЛНА, а на поверку выясняется, что нет. А «виноват» — как ни странно, — лист ознакомления, точнее, тот, кто его неверно оформил. Разъясняем правила, ошибки, разбираем судебный кейс.

Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября

Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.

Возврат товара: порядок, НДС, проводки в бухгалтерском учете

В зависимости от причины возвраты оформляют по-разному: путем оформления корректировочной счет-фактуры и через обратную реализацию. В обоих случаях есть нюансы.

Новости

1 🤖 К 2030 году ИИ компенсирует 80% дефицита кадров в России

2 В Архангельской области установили льготы для местных по туристическому налогу

3 Мошенники требуют подать декларацию 3-НДФЛ и просят продиктовать код для «записи» в налоговую

4 Налоговики разъяснили, как заполнять декларацию по туристическому налогу

5 🧾 Общепит должен формировать кассовый чек до момента расчета. Но есть три исключения

6 ⏳ До 3 сентября нужно отправить уведомление по НДФЛ

7 Для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии

8 🏡 Чтобы использовать здания, сооружения и помещения в них, теперь нужно сначала зарегистрировать права

9 ❗ Отчитываться по УСН за 2025 год нужно будет по новой форме

10 🍷 С 2 сентября 2025 поменялся порядок лицензирования розничной продажи алкоголя

11 Отгул за работу в выходной день исключается из нормы рабочего времени

12 С 15 сентября 2025 года будет действовать пробный безвизовый режим с Китаем

13 Акционеры Ozon одобрили перерегистрацию компании в РФ

14 С 1 сентября 2025 бизнес должен передавать в ГИС обезличенные персданные

15 Эксперт объяснила, как работать с импортным товарами на маркетплейсах

16 Кабмин хочет оставить иностранным компаниям только один способ встать на налоговый учет

17 🎅 Если шапка – это просто шапка, изделия нужно маркировать

18 Удержать переплату из зарплаты можно, а из выплат по больничному – нельзя

19 Бизнес просит смягчить требования для получения лицензий на продажу табака

20 Услуги фитнес-клуба на УСН освобождаются от НДС, если соответствуют понятию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению

21 К мессенджеру MAX появился безлимитный доступ

22 Каждый третий сотрудник хочет хотя бы один «день тишины» в неделю + опрос

24 Егоров: системы автоматического контроля отчетности и уплаты налогов создали бизнес-среду, в которой можно работать в условиях честной конкуренции

25 С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

26 Вышел новый дайджест: что нового появилось в Клерк.Премиуме в августе?

27 Для застройщиков начал действовать упрощенный порядок получения заключения госэкспертизы

28 В России начали проверять загранпаспорта с помощью NFC и искусственного интеллекта

29 19 тысяч организаций стали убыточными в первой половине 2025 года

30 Центробанк: во всех сценариях развития экономики инфляция вернется к 4%

31 Налог по вкладу учитывают при имущественном вычете

32 🏨 Вступили в силу правила классификации гостевых домов

33 Банку России достаточно достигнутой жесткости ДКП

34 💡 Депутаты придумали, как снизить рост цен на электроэнергию

35 Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП

36 💎 Миронов предложил ввести солидарный налог для сверхбогатых россиян. Налоговый юрист: это яркий пример абсурдного экономического популизма

37 Центробанк: в 2026 году ключевая ставка может снизиться до 10,5%

38 ВТБ открыл семейный счет для совместных накоплений и расходов

39 Минфин не оценил идею ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для нерезидентов РФ

Утренний бухгалтер № 5958. Бизнес будет сообщать об изменении доли доходов в разрезе кодов ОКВЭД

Если доход по какому-то виду деятельности в относительном выражении изменился на 20%, то информацию об этом надо будет передать в Росстат.

Сотрудник головного подразделения переходит на дистанционную работу: что учесть при переводе

Если сотрудник изначально закреплен за головным подразделением, а затем переходит на дистанционку, надо определиться с его местом работы. Рассказываем, какие нюансы учесть при переводе.

Банкротство физлица: пятно на репутации или финансовая перезагрузка

Ситуация, когда обычный россиянин оказывается неспособен выплатить накопившиеся у него долги по кредитам, сегодня не редкость. Если доходы резко сократились, а сумма ежемесячных платежей превысила возможности семейного бюджета, то процедура банкротства физического лица может стать единственным выходом для человека, запутавшегося в долгах.

Контрагент из ЕАЭС оказывает транспортно-экспедиторские услуги: что будет с НДС и налогом на прибыль

При работе с контрагентами из ЕАЭС важно определить место реализации услуг. Это нужно как для исчисления НДС, так и для налога на прибыль. Рассказываем, как быть при транспортно-экспедиторских услугах.

Валюта: как покупать и где хранить

Валюта для частного инвестора — это не только инструмент для расчетов за границей или покупки квартиры в Дубае. Это часть финансовой архитектуры, которая защищает личный капитал от колебаний курса и форс-мажоров.

Как на УСН провести декомпенсацию от Ozon в 1С

Декомпенсация — удержание компенсации, которая ранее была выплачена продавцу. Рассказываем, как оформить в 1С декомпенсацию.

Финансовое планирование: как создать устойчивый бюджет и обеспечить финансовую стабильность компании

Финансовое планирование — это не скучные таблицы, а стратегический инструмент для понимания, куда движется компания: растет, топчется на месте или теряет прибыль.

Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2025 году

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.

Как купить игры в Стим: ТОП 4 лучших сервиса в 2025

Взять кредит и объявить себя банкротом: какие последствия вас ждут

Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки

Дайджест изменений для бизнеса: что вступает в силу в сентябре 2025 года

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

Система ХАССП: что это за система, для чего нужна в общепите, как ее внедрить

Рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Екатеринбурге 2025

Новый закон о платформенной экономике с 1 октября 2026 года: что меняется для бизнеса

Фиксированные взносы ИП в 2025 и 2026 году: сумма, правила уплаты, нюансы

Топ-5 мифов об ЭДО

Как подобрать коды ОКВЭД в 2025 году: рекомендации и примеры для бизнеса

Образец положения о премировании с 1 сентября 2025 года

Главный бухгалтер

Программа для ЭВМ на чужом терминале: два пути борьбы с нарушителем

Что такое метод сравнимой цены в ГОЗ и что с чем сравнивать

🛑 Когда банк блокирует счет, а ты даже не понимаешь, за что

Кому достанется наследство, если наследник по завещанию умер раньше завещателя?

🌩️ 16,25% на облаках. Свежие облигации Селектел 1Р6 на размещении. Засервачиваем портфели?

Новый закон о запрете рекламы VPN в России 2025: суть, штрафы и ограничения

С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон о персональных данных

Что изменилось с 1 сентября: полный список новых запретов, штрафов и ограничений

Риски быть налоговым агентом: когда предприниматель на УСН платит НДС за других

💥Обзор новостей: треть компаний оказались убыточными, ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя, безлимитный доступ к MAX

Дачников ждут новые правила: как изменится жизнь на садовом участке с новым законом

Инвесторы ждут новостей из Китая: какие бумаги могут получить поддержку?

💸 А сколько акций Сбера я могу купить вместо этого? Как инвестиции изменили мое потребление

С 1 сентября действуют новые правила снятия наличных💰

Когда и как оспаривать налоговое решение в суде

За что могут привлечь бухгалтера

🔥 Как бухгалтерам успевать учиться, когда горят отчеты и задачи летят со всех сторон

Облигации Камаз БО-П16. Купон до 14,50% на 2 года с ежемесячными выплатами

Как взыскать оплату за дополнительные работы по договору подряда

Спор поколений: скрепыши или строгий пластик в Консультациях? (опрос)

