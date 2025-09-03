Утренний бухгалтер № 5959. За 2025 год будет новая форма декларации по УСН

Готова новая форма декларации для компаний и ИП на упрощенке с учетом изменений режима с 2025 года.
Поменялся порядок лицензирования розничной продажи алкоголя: платить госпошлину нужно с каждой точки, но и при нарушениях аннулируют лицензию только по конкретному объекту.
Вступили в силу изменения в закон о персональных данных. Согласие теперь нужно оформлять отдельным документом.
Отпуск по частям, что можно, а что нет? Главные материалы для бухгалтеров — анонс на первую неделю сентября 2025.
Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами начнет действовать с 1 октября 2025 года.
Вокруг ЭДО ходят мифы и заблуждения — дорого, сложно, только для бизнеса, есть риск утечки данных, что из них правда? Узнаете из статьи.
Налоговая предупреждает, что для отправки отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года придется переоформить квалифицированную электронную подпись.
🔥 Совет от редакции: Устали от рутины? Освойте востребованную IT-профессию, где ваши бухгалтерские знания ценятся на вес золота. Приходите на вебинар «Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход» 4 сентября в 15:00 мск. Записаться.
🍁 Время сбрасывать цены! Топовые онлайн-курсы «Клерка» по 4 900 рублей
Деревья сбрасывают листья, а мы цены на онлайн-курсы! До 3 сентября вы можете купить самые популярные курсы «Клерка» по учету на маркетплейсах, бухгалтерии с нуля, УСН и защите персональных данных со скидками до 75%.
Все онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Разборы законов
— Может ли самозанятый переехать в другую страну и остаться на НПД. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях сохраняется статус самозанятого при переезде за границу.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Ознакомление сотрудника с ЛНА. Как лист ознакомления может довести до суда
Новая фобия: работодатель уверен, что ознакомил сотрудника с ЛНА, а на поверку выясняется, что нет. А «виноват» — как ни странно, — лист ознакомления, точнее, тот, кто его неверно оформил. Разъясняем правила, ошибки, разбираем судебный кейс.
— Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября
Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.
— Возврат товара: порядок, НДС, проводки в бухгалтерском учете
В зависимости от причины возвраты оформляют по-разному: путем оформления корректировочной счет-фактуры и через обратную реализацию. В обоих случаях есть нюансы.
Новости
1 🤖 К 2030 году ИИ компенсирует 80% дефицита кадров в России
2 В Архангельской области установили льготы для местных по туристическому налогу
3 Мошенники требуют подать декларацию 3-НДФЛ и просят продиктовать код для «записи» в налоговую
4 Налоговики разъяснили, как заполнять декларацию по туристическому налогу
5 🧾 Общепит должен формировать кассовый чек до момента расчета. Но есть три исключения
6 ⏳ До 3 сентября нужно отправить уведомление по НДФЛ
7 Для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии
8 🏡 Чтобы использовать здания, сооружения и помещения в них, теперь нужно сначала зарегистрировать права
9 ❗ Отчитываться по УСН за 2025 год нужно будет по новой форме
10 🍷 С 2 сентября 2025 поменялся порядок лицензирования розничной продажи алкоголя
11 Отгул за работу в выходной день исключается из нормы рабочего времени
12 С 15 сентября 2025 года будет действовать пробный безвизовый режим с Китаем
13 Акционеры Ozon одобрили перерегистрацию компании в РФ
14 С 1 сентября 2025 бизнес должен передавать в ГИС обезличенные персданные
15 Эксперт объяснила, как работать с импортным товарами на маркетплейсах
16 Кабмин хочет оставить иностранным компаниям только один способ встать на налоговый учет
17 🎅 Если шапка – это просто шапка, изделия нужно маркировать
18 Удержать переплату из зарплаты можно, а из выплат по больничному – нельзя
19 Бизнес просит смягчить требования для получения лицензий на продажу табака
20 Услуги фитнес-клуба на УСН освобождаются от НДС, если соответствуют понятию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению
21 К мессенджеру MAX появился безлимитный доступ
22 Каждый третий сотрудник хочет хотя бы один «день тишины» в неделю + опрос
23 🍂 Сбрасываем старые цены на онлайн-курсы! Успейте купить курсы со скидками до 75%
24 Егоров: системы автоматического контроля отчетности и уплаты налогов создали бизнес-среду, в которой можно работать в условиях честной конкуренции
25 С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами
26 Вышел новый дайджест: что нового появилось в Клерк.Премиуме в августе?
27 Для застройщиков начал действовать упрощенный порядок получения заключения госэкспертизы
28 В России начали проверять загранпаспорта с помощью NFC и искусственного интеллекта
29 19 тысяч организаций стали убыточными в первой половине 2025 года
30 Центробанк: во всех сценариях развития экономики инфляция вернется к 4%
31 Налог по вкладу учитывают при имущественном вычете
32 🏨 Вступили в силу правила классификации гостевых домов
33 Банку России достаточно достигнутой жесткости ДКП
34 💡 Депутаты придумали, как снизить рост цен на электроэнергию
35 Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП
36 💎 Миронов предложил ввести солидарный налог для сверхбогатых россиян. Налоговый юрист: это яркий пример абсурдного экономического популизма
37 Центробанк: в 2026 году ключевая ставка может снизиться до 10,5%
38 ВТБ открыл семейный счет для совместных накоплений и расходов
39 Минфин не оценил идею ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для нерезидентов РФ
Мероприятия
Вебинар «Налоговые аспекты реструктуризации внутригрупповой задолженности»
Дата проведения: 3 сентября, среда
Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход
Дата проведения: 4 сентября, четверг
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025-2026 гг.
Дата проведения: 8 сентября, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5958. Бизнес будет сообщать об изменении доли доходов в разрезе кодов ОКВЭД
Если доход по какому-то виду деятельности в относительном выражении изменился на 20%, то информацию об этом надо будет передать в Росстат.
— Сотрудник головного подразделения переходит на дистанционную работу: что учесть при переводе
Если сотрудник изначально закреплен за головным подразделением, а затем переходит на дистанционку, надо определиться с его местом работы. Рассказываем, какие нюансы учесть при переводе.
— Банкротство физлица: пятно на репутации или финансовая перезагрузка
Ситуация, когда обычный россиянин оказывается неспособен выплатить накопившиеся у него долги по кредитам, сегодня не редкость. Если доходы резко сократились, а сумма ежемесячных платежей превысила возможности семейного бюджета, то процедура банкротства физического лица может стать единственным выходом для человека, запутавшегося в долгах.
— Контрагент из ЕАЭС оказывает транспортно-экспедиторские услуги: что будет с НДС и налогом на прибыль
При работе с контрагентами из ЕАЭС важно определить место реализации услуг. Это нужно как для исчисления НДС, так и для налога на прибыль. Рассказываем, как быть при транспортно-экспедиторских услугах.
— Валюта: как покупать и где хранить
Валюта для частного инвестора — это не только инструмент для расчетов за границей или покупки квартиры в Дубае. Это часть финансовой архитектуры, которая защищает личный капитал от колебаний курса и форс-мажоров.
— Как на УСН провести декомпенсацию от Ozon в 1С
Декомпенсация — удержание компенсации, которая ранее была выплачена продавцу. Рассказываем, как оформить в 1С декомпенсацию.
— Финансовое планирование: как создать устойчивый бюджет и обеспечить финансовую стабильность компании
Финансовое планирование — это не скучные таблицы, а стратегический инструмент для понимания, куда движется компания: растет, топчется на месте или теряет прибыль.
— Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2025 году
За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.
Блоги компаний
Как купить игры в Стим: ТОП 4 лучших сервиса в 2025
Взять кредит и объявить себя банкротом: какие последствия вас ждут
Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки
Дайджест изменений для бизнеса: что вступает в силу в сентябре 2025 года
Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡
Система ХАССП: что это за система, для чего нужна в общепите, как ее внедрить
Рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в Екатеринбурге 2025
🍁 Время сбрасывать цены! Топовые онлайн-курсы «Клерка» по 4 900 рублей
Новый закон о платформенной экономике с 1 октября 2026 года: что меняется для бизнеса
Фиксированные взносы ИП в 2025 и 2026 году: сумма, правила уплаты, нюансы
Как подобрать коды ОКВЭД в 2025 году: рекомендации и примеры для бизнеса
Консультации
В каких случаях нужен кассовый чек при возврате средств
Новые строки 8 и 9 еженедельного отчета ВБ
выдача заработной платы мигрантам
Информация из ФСС о несоответствии сведений
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Программа для ЭВМ на чужом терминале: два пути борьбы с нарушителем
Что такое метод сравнимой цены в ГОЗ и что с чем сравнивать
🛑 Когда банк блокирует счет, а ты даже не понимаешь, за что
Кому достанется наследство, если наследник по завещанию умер раньше завещателя?
🌩️ 16,25% на облаках. Свежие облигации Селектел 1Р6 на размещении. Засервачиваем портфели?
Новый закон о запрете рекламы VPN в России 2025: суть, штрафы и ограничения
С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон о персональных данных
Что изменилось с 1 сентября: полный список новых запретов, штрафов и ограничений
Риски быть налоговым агентом: когда предприниматель на УСН платит НДС за других
💥Обзор новостей: треть компаний оказались убыточными, ввели пошлины за каждую точку продажи алкоголя, безлимитный доступ к MAX
Дачников ждут новые правила: как изменится жизнь на садовом участке с новым законом
Инвесторы ждут новостей из Китая: какие бумаги могут получить поддержку?
💸 А сколько акций Сбера я могу купить вместо этого? Как инвестиции изменили мое потребление
С 1 сентября действуют новые правила снятия наличных💰
Когда и как оспаривать налоговое решение в суде
За что могут привлечь бухгалтера
🔥 Как бухгалтерам успевать учиться, когда горят отчеты и задачи летят со всех сторон
Облигации Камаз БО-П16. Купон до 14,50% на 2 года с ежемесячными выплатами
Как взыскать оплату за дополнительные работы по договору подряда
Спор поколений: скрепыши или строгий пластик в Консультациях? (опрос)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-03/25188 от 31.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/25421 от 31.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25335 от 31.03.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5487@ от 31.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/25775 от 31.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25522 от 31.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/25416 от 31.03.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13153@ от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65391 от 04.07.2025
Начать дискуссию