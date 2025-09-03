Утренний бухгалтер № 5959. За 2025 год будет новая форма декларации по УСН

Готова новая форма декларации для компаний и ИП на упрощенке с учетом изменений режима с 2025 года.

Поменялся порядок лицензирования розничной продажи алкоголя: платить госпошлину нужно с каждой точки, но и при нарушениях аннулируют лицензию только по конкретному объекту.

Вступили в силу изменения в закон о персональных данных. Согласие теперь нужно оформлять отдельным документом.

Отпуск по частям, что можно, а что нет? Главные материалы для бухгалтеров — анонс на первую неделю сентября 2025.

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами начнет действовать с 1 октября 2025 года.

Вокруг ЭДО ходят мифы и заблуждения — дорого, сложно, только для бизнеса, есть риск утечки данных, что из них правда? Узнаете из статьи.

Налоговая предупреждает, что для отправки отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года придется переоформить квалифицированную электронную подпись.