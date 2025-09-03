Организация оплатила услуги иностранца с помощью платежного агента: как исчислять НДС

Российская компания оплатила услуги иностранного контрагента. Оплата производится через посредника. Какие обязанности по НДС будут у российской организации?

Ситуация: российская организация приобрела у иностранной компании консультационные услуги. Место реализации — РФ. Для оплаты использовался платежный агент. Как исчислять НДС и оформлять счета-фактуры?

Согласно п. 1 ст. 161 НК при приобретении у иностранца (не состоящего на учете в РФ или состоящего в связи с нахождением на территории РФ или наличием недвижимого имущества и пр.) услуг, местом реализации которых считается РФ, налоговая база по НДС определяется агентом, который приобретает данные услуги.

По п. 2 ст. 161 НК налоговые агенты должны исчислять, удерживать и уплачивать НДС вне зависимости от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исчисление и уплата НДС происходит и в случаях, когда для осуществления расчетов организация привлекает платежного посредника. В таком случае обязанность по исчислению и удержанию НДС возникает во время перечисления средств посреднику.

По п. 3 ст. 168 НК налоговый агент при приобретении услуг (место реализации которых — РФ) составляет счет-фактуру при исчислении суммы налога. Документ составляют также при перечислении средств в адрес посредника. В счете-фактуре указывают номер и дату платежного документа, составленного агентом при перечислении средств посреднику.

