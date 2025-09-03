«Самозанятых на стройке быть не может»: бухгалтеры отбиваются от требований ФНС доначислить НДФЛ и взносы. 👷‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 2008

Сегодня в выпуске:
По самозанятым исполнителем нужно запасаться доказательной базой заранее.
В 2025 году взносы ИП нужно уплатить в новый срок.
Если организация покупает товары в пользу сотрудника, возникает НДФЛ.
Поступления по карте, привязанной к приложению «Мой налог», не являются налоговой базой на НПД.
С ОСНО на УСН и обратно: как бизнесу менять налоговый режим.
Клерк.ру попал в топ-100 рейтинга LiveInternet.
Главред рекомендует.
Мем дня.
На заказчиков, которые используют услуги самозанятых, продолжает давить налоговая
Казалось бы, у бизнеса есть право выбора нанимать для отдельных задач физлицо по ГПХ-договору, самозанятого или ИП. На практике налоговой вариант с самозанятыми не нравится, она пугает переквалификацией договоров в трудовые и доначислениями, вызывает руководителей компаний-заказчиков на комиссии, а исполнителей на допросы.
Бухгалтеры обсудили, как борются с требованиями ФНС в телеграм-канале КУБ.
Пользователь задал вопрос — что делать, если налоговики прислали требование с истребованием договоров, потом вызов на допрос директору, и, не дожидаясь, когда явится руководитель, предложили по телефону бухгалтеру подать уточненки, ведь они сделают до начисления в любом случае.
Коллеги предлагают не сдаваться:
проверить документы — особенно договоры, чтобы там не было признаков трудовых отношений;
написать пояснения, что работы или услуги — реальны и исполнители не привлекаются для постоянной работы, как сотрудники;
убедиться, что в штатном расписании нет должностей, дублирующих функции наемных специалистов (например, если в штате есть бухгалтер, но привлекли самозанятого, придется обосновать, почему так получилось);
проверить регулярность перечислений — к ним много претензий налоговиков, причем за регулярность могут воспринять даже 3-4 перевода.
Один из комментаторов рассказал, что ФНС не понравилось, что компания нанимает строителей-самозанятых. По мнению налоговиков на стройке самозанятых физиков быть не может.
Поделились бухгалтеры и собственным опытом взаимодействия с ФНС. Кто-то писал, что руководство решило уточниться, доначислить взносы и перестать работать с самозанятыми, чтобы не рисковать. Другие шли до конца и доказывали свою правоту.
Чью позицию вы бы заняли?
С 1 сентября обновились правила работы с персданными
По-новому нужно получать согласие на обработку, а операторы теперь обязаны передавать обезличенные персданные в ГИС.
Научим безопасно работать с персональными данными на онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных — 2025». Вы узнаете, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, а еще мы добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных и новую форму согласия с 1 сентября 2025 года.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
Срок уплаты страховых взносов ИП в 2025 году
В 2025 году ИП должны заплатить фиксированные взносы в размере 53 658 руб. Срок уплаты ранее был — до 31 декабря, но в 2025 году изменился.
Перечислить взносы ИП должен до 28 декабря по новым правилам п.2 ст. 432 НК.
Так как 28 декабря выпадает на выходной — воскресенье в 2025 году, то фактически перечислить взносы можно до 29 декабря включительно.
С покупок для сотрудников нужно рассчитать НДФЛ
Если компания делает онлайн-заказы на маркетплейсах для сотрудников, то полученные товары — это доход в натуральной форме. С него нужно рассчитать и удержать НДФЛ (см. письмо Минфина от 29 мая 2025 г. № 03-04-06/52806).
Также нужно поступать и с другими покупками в пользу работников, в том числе при оплате за работника услуг или работ, но есть исключения.
Налог у самозанятого считается по чекам, а не по карте
Налоговики разъяснили, что движение денег по счету карты, указанной в приложении «Мой налог», не влияет на расчет НПД.
Карту привязывают в приложении для уплаты налога, на нее могут поступать и другие платежи, например, зарплата. Доход налогоплательщика-самозанятого посчитают по чекам, которые он сформировал в приложении за отчетный период.
Туда и обратно — как менять налоговый режим
ИП и юрлица могу переходить с ОСНО на УСН и обратно добровольно. При этом переход на новый налоговый режим возможен только с нового года.
Для перехода с ОСНО на упрощенку нужно подать в ФНС уведомление до 31 декабря текущего года, чтобы стать плательщиком единого налога в следующем.
Для перехода на ОСНО нужно отправить уведомление об отказе от применения УСН в срок не позднее 15 января года, в котором намерены начать применять ОСНО. Действовать ОСНО будет при этом с 1 января!
«Клерк» в топ-100 крупнейших сайтов Рунета
Сейчас сайт занял 96-е место в рейтинге LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).
Наш проект существует с 2001 года. Имеет награду от руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина, ежедневно публикует более 150 материалов: новости, статьи, онлайн-курсы, вебинары по актуальным вопросам, консультации экспертов, нормативные документы, UGC-контент. Нас читают 197 000 подписчиков в социальных сетях и 370 000 подписчиков e-mail-рассылок.
На сайте 100% органический трафик, мы не накручиваем себе пользователей — они сами к нам приходят))
Спасибо за ваше доверие! Мы стараемся быть лучше для вас каждый день!
Главред рекомендует
С 1 сентября вступили в силу новые правила и законы — помощь бухгалтеру в подписке от Клерка
ИП на УСН в 2025 году: руководство по налогам и страховым взносам
Мем дня
Ваша уверена в силе бухгалтерских аргументов против ФНС редакция
Начать дискуссию