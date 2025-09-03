«Самозанятых на стройке быть не может»: бухгалтеры отбиваются от требований ФНС доначислить НДФЛ и взносы. 👷‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 2008

На заказчиков, которые используют услуги самозанятых, продолжает давить налоговая

Казалось бы, у бизнеса есть право выбора нанимать для отдельных задач физлицо по ГПХ-договору, самозанятого или ИП. На практике налоговой вариант с самозанятыми не нравится, она пугает переквалификацией договоров в трудовые и доначислениями, вызывает руководителей компаний-заказчиков на комиссии, а исполнителей на допросы.

Бухгалтеры обсудили, как борются с требованиями ФНС в телеграм-канале КУБ.

Пользователь задал вопрос — что делать, если налоговики прислали требование с истребованием договоров, потом вызов на допрос директору, и, не дожидаясь, когда явится руководитель, предложили по телефону бухгалтеру подать уточненки, ведь они сделают до начисления в любом случае.

Коллеги предлагают не сдаваться:

проверить документы — особенно договоры, чтобы там не было признаков трудовых отношений;

написать пояснения , что работы или услуги — реальны и исполнители не привлекаются для постоянной работы, как сотрудники;

убедиться, что в штатном расписании нет должностей, дублирующих функции наемных специалистов (например, если в штате есть бухгалтер, но привлекли самозанятого, придется обосновать, почему так получилось);

проверить регулярность перечислений — к ним много претензий налоговиков, причем за регулярность могут воспринять даже 3-4 перевода.

Один из комментаторов рассказал, что ФНС не понравилось, что компания нанимает строителей-самозанятых. По мнению налоговиков на стройке самозанятых физиков быть не может.

Поделились бухгалтеры и собственным опытом взаимодействия с ФНС. Кто-то писал, что руководство решило уточниться, доначислить взносы и перестать работать с самозанятыми, чтобы не рисковать. Другие шли до конца и доказывали свою правоту.

Чью позицию вы бы заняли?