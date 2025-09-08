Как оформить безвозмездную передачу товара контрагенту из Казахстана

Организация отгрузила товар контрагенту из Казахстана, а спустя время он прислал претензию о некачественном товаре. Компания решила прислать новый товар без возврата бракованного.

Так как у организации не будет возврата и замены бракованного товара, в данном случае произойдет безвозмездная реализация товара. Она облагается НДС в общем случае, поэтому необходимо подтвердить нулевую ставку в том же порядке, что и при экспорте товара.

Для подтверждения ставки нужны те же самые документы: контракт, транспортные документы, заявление о ввозе с отметкой Казахстана. Кроме них нужно претензионное письмо от покупателя о браке.

Если вовремя не подтвердить нулевую ставку, придется уплачивать НДС с безвозмездной реализации. Дохода в целях налога на прибыль не будет, так как реализация безвозмездная.

Кроме того нужно отправить статистическую форму и перемещении товаров. В ней нужно заполнить:

в строке 10 — реквизиты отгрузочных, товаросопроводительных документов и договора на передачу;

в строке 13 — оценочную стоимость товара. Ее определяют исходя из стоимости сделки с идентичными и однородными товарами, которые продали в ту же страну за тот же период;

в строках 14 и 17 — статистическую стоимость товара соответственно в долларах и рублях, которую определяют исходя из его оценочной стоимости и расходов на доставку до границы России.

