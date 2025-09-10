Утренний бухгалтер № 5964. В 2026 году ИП на патенте сможет пересчитать налог при уменьшении физпоказателей

Минфин подготовил проект поправок в НК, которые затронут работу предпринимателей на патенте.

Эксперт: перевод с расчетного счета ИП его супруге могут расценить как выплату зарплаты, и потребуют заплатить налоги.

Обсуждают бухгалтеры: предоплата пришла, пока бизнес был на УСН без НДС, а в месяце поставки уже надо платить 5%. Что будет с базой для единого налога?

Новый законопроект: если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно.

Какой сервис отчетности вы предпочитаете и почему? Пройдите опрос — в конце полезный бонус.

ФНС: в заявлениях о регистрации бизнеса нужно указать ОКВЭД заявительного типа. Код отчетного типа определит Росстат по итогам годовой работы бизнеса.

По решению суда авиакомпания «Победа» увеличила размеры ручной клади.

1С:ЗУП. Секреты эффективного расчета зарплаты, о которых вам не рассказывал внедренец, узнаете из статьи.

🔥 Совет от редакции: Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов? Узнаете на вебинаре сегодня, 10 сентября в 10:00 мск. Записаться.