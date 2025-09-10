Утренний бухгалтер № 5964. В 2026 году ИП на патенте сможет пересчитать налог при уменьшении физпоказателей

Минфин подготовил проект поправок в НК, которые затронут работу предпринимателей на патенте.
Эксперт: перевод с расчетного счета ИП его супруге могут расценить как выплату зарплаты, и потребуют заплатить налоги.
Обсуждают бухгалтеры: предоплата пришла, пока бизнес был на УСН без НДС, а в месяце поставки уже надо платить 5%. Что будет с базой для единого налога?
Новый законопроект: если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно.
ФНС: в заявлениях о регистрации бизнеса нужно указать ОКВЭД заявительного типа. Код отчетного типа определит Росстат по итогам годовой работы бизнеса.
По решению суда авиакомпания «Победа» увеличила размеры ручной клади.
1С:ЗУП. Секреты эффективного расчета зарплаты, о которых вам не рассказывал внедренец, узнаете из статьи.
Разборы законов
— Как изменится декларация по УСН за 2025 год
В декларации по УСН индивидуальные предприниматели должны будут указывать сумму фиксированных взносов, учтенную при расчете налога.
— Когда с работника можно взыскать ущерб, нанесенный оборудованию. Мини-курс
Если работник нанес ущерб работодателю, он обязан возместить его. Но всегда ли можно привлечь работника к материальной ответственности? Разбираемся в мини-курсе.
— Увольнение в командировке: можно или нет
Увольнение работника во время командировки прямо не запрещено. Однако скажем сразу: практика, особенно судебная, свидетельствует о том, что это рискованно. Сотрудник может заявить, что его заставили уволиться и добиться восстановления на работе.
— Что делать со страховыми взносами, если организация поздно узнала об исключении из реестра МСП. Мини-курс
Если организация обнаружила, что ее исключили из реестра МСП с опозданием, необходимо предпринять определенные действия в отношении страховых взносов. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Новости
1 Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сокращается
2 🎼 Больше 37% сотрудников считают, что для избавления от стресса на работе нужна музыка
3 Единое пособие в среднем по России составляет от 8,6 до 17,2 тыс. рублей
4 С 30 сентября 2025 года Центробанк будет публиковать сценарии тестирования НПФ
5 Кабмин утвердил концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
6 Работодатель не обязан оплачивать вахтовику дорогу домой, но может это сделать
7 ИП-самозанятый с дохода по депозитам платит НДФЛ по налоговому уведомлению
8 Путин поручил продлить срок записи к врачам через Госуслуги
9 КБК для уплаты налогового штрафа входит состав ЕНП
10 💲 Впервые с 9 мая 2025 года курс доллара стал выше 83 рублей
11 Нилов: пенсии проиндексируют 1 февраля 2026, потом с 1 апреля. Вторая индексация будет выше уровня инфляции
12 «Клерк» и «Роском Онлайн»: помощь бизнесу в работе с персональными данными
13 Клиенты банков жалуются: им полгода не могут закрыть счета
14 Зарплаты вахтовиков растут и обновляют рекорды
15 Ставку НДС на социально значимые товары могут снизить до 0%
16 57% компаний стали готовиться к экономическому спаду. Эксперт назвала причины спада и объяснила их
17 Налоговый адвокат разъяснила особенности контроля со стороны ФНС в 2025 году
18 Минпромторг назвал самые востребованные товарные группы российского экспорта
19 Депутаты предлагают снимать арест со счетов после оплаты долга
20 ФНС уточнила требования к заполнению заявления о регистрации ИП и компаний
21 🤖 Силуанов: в планирование федерального бюджета ИИ пока не допускают
22 📄 Пояснения к НДС-декларации отправляют только в электронном виде и только по установленному формату
23 Депутаты предлагают создать алиментный фонд
24 Обоснованность расходов на рекламу оценивают по ожидаемому экономическому эффекту
25 С октября 2025 года пенсии и пособия смогут переводить в цифровых рублях
26 Мессенджер МАХ заблокировал около 67 тысяч аккаунтов
27 Для МФО появился новый инструмент — он позволит снизить риски мошенничества
28 ❌ Список параллельного импорта расширять не будут
29 Перевод с расчетного счета ИП на карту супруги могут посчитать выплатой зарплаты
30 Адвокаты с приостановленным статусом могут не платить страховые взносы, если подали заявление в налоговую
31 💔 Как вести совместный бизнес и не остаться без денег и гарантий
32 При несоответствии цены на кассе товар предлагают отдавать бесплатно. Эксперт оценил законопроект 2025
33 В 2026 году ИП сможет пересчитать налог по ПСН в случае уменьшения физпоказателей
34 ❓ Предоплата пришла, пока бизнес был на УСН без НДС, а в месяце поставки уже надо платить 5%. Что будет с базой для единого налога?
35 👏 👝 Авиакомпания «Победа» увеличила габариты ручной клади
36 Миронов предложил бесплатно раздавать продукты нуждающимся: без НДС
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов?
Дата проведения: 10 сентября, среда
Юридическая проверка объектов коммерческой недвижимости
Дата проведения: 10 сентября, среда
Изменения осени-2025 для бухгалтера
Дата проведения: 11 сентября, четверг
Все изменения 2025-2026 гг. в учете строительных организаций в Сочи!
Дата проведения: 15 сентября, понедельник
— Утренний бухгалтер № 5963. Положительное сальдо на ЕНС снизит размер штрафа при сдаче уточненки
Сумму штрафа можно сократить, если сальдо ЕНС будет положительным при сдаче уточненной налоговой декларации за пределами срока уплаты налога.
— Почему бизнесу больше недостаточно классической рекламы? Какие существуют альтернативы
Современный потребитель живет в состоянии перманентного информационного шума. Его внимание — самый ценный и дефицитный ресурс, за который ежедневно сражаются сотни брендов. Но традиционная реклама все чаще воспринимается людьми как навязчивый фон, который легко игнорировать с помощью блокировки или премиум-подписок.
— Налоги и интеллектуальная собственность в 2025 году: как учитывать расходы, освободиться от НДС и облагать роялти
Налогообложение операций, связанных с интеллектуальной собственностью, становится предметом интереса, поскольку растет понимание, что каждая компания имеет ИС, должна учитывать ее и может использовать даже для оптимизации налогов.
— Платежная революция: что принесет цифровой рубль
Новый формат рубля уже на пороге нашей повседневной жизни. Он обещает переводы без комиссий, мгновенные расчеты и полную прозрачность для государства, бизнеса и обычных пользователей. Но что на самом деле изменится в финансовых привычках россиян, как новинка повлияет на банки и инвесторов? Разбираемся в статье.
Как выбрать эквайринг: надежные сервисы для приема оплаты самозанятым
1С:ЗУП. Секреты эффективного расчета зарплаты, о которых вам не рассказывал внедренец
Когда можно требовать оплату больничного за счет бывшего работодателя
🚀 Созываем БУХ.СОВЕТ по всем обновлениям осени 2025! Бронируйте места на новой Конференции «Клерка»
Почему бизнес не использует контент-маркетинг
Как работодателю предоставлять стандартные вычеты на детей в 2025 году
Судебные споры 2025 о переквалификации отношений с самозанятыми
Переводы в Корею в 2025 году без ограничений: Актуальный гид для бизнеса и частных лиц
Закрывающие документы: что изменилось и как оформлять
Регистрация ООО. Инструкция по открытию общества с ограниченной ответственностью
Новые электронные форматы документов в 2025 году: разбор изменений от RUSTAX
Как не выгореть предпринимателю в 2025 году
Какие Российские банки не сотрудничают с судебными приставами
Автоматизация планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области
Контрафактные произведения на Озоне: 5 мифов о невиновности продавца
Налоговики получили новые полномочия: долги по налогам взыщут без обращения в суд
🚀 Как 3,4 млн инвесторов в августе инвестировали. Облигации в 24 раза популярнее акций, даже Аляска-ралли не помогло
💡 А ведь чтобы тратить деньги, нужно быть живым
🏚️ Самолет — компания «контраст». Отчетность, уголовка и спасение долгами. Инвесторы снова надевают розовые очки перед заседанием?
💥Обзор новостей: разблокировать счета должны сразу после оплаты долгов, за несоответствие цены на кассе —товар бесплатно, Стивен Кинг описал ужасный сценарий
Обвал после 3000 пунктов: почему ралли МосБиржи может быть коротким?
Как подготовиться к требованиям налоговой
С 1 марта 2026 запрет на иностранные слова в бизнесе
Как соблюдать закон о персональных данных, если сотрудник работает из-за границы
Долгий перерыв в работе бухгалтера — приговор? Можно ли вернуться в строй или стоит искать альтернативу
Маркировка звонков, персданные и «командированный» в офис удаленщик. Юридический дайджест #38
🌸🐾 Как капитализировать кота в цветочном магазине? Или бизнес-секрет с пушистым активом! 🐱
ELENA FURS, шубы и 63 индивидуальных предпринимателя
Топ-10 облигаций с погашением до года. Доходность выпусков до 24%
Все налоги одним платежом: что дает единый налоговый счет
Депутаты предложили дать возможность гражданам применять самозанятость при сдаче в аренду нежилой недвижимости
