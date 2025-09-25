Что будет, если не утвердить штатное расписание
За отсутствие штатного расписания предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Штрафы могут наложить как на организацию, так и на должностное лицо. Размеры санкций выглядят так:
Для кого штраф
Размер
Должностное лицо
от 1 до 5 тыс. руб.
Юридическое лицо
От 30 до 50 тыс. руб.
Чтобы предотвратить наложение штрафа, рекомендуем разработать и утвердить штатное расписание в кратчайшие сроки. Для этого необходимо разработать документ (можно использовать унифицированную форму № Т-3), а затем утвердить приказом руководителя.
