Что будет, если не утвердить штатное расписание

Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?

За отсутствие штатного расписания предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Штрафы могут наложить как на организацию, так и на должностное лицо. Размеры санкций выглядят так:

Для кого штраф Размер Должностное лицо от 1 до 5 тыс. руб. Юридическое лицо От 30 до 50 тыс. руб.

Чтобы предотвратить наложение штрафа, рекомендуем разработать и утвердить штатное расписание в кратчайшие сроки. Для этого необходимо разработать документ (можно использовать унифицированную форму № Т-3), а затем утвердить приказом руководителя.

