В Думу внесли поправки в НК-2026 про НДС 22% и лимит ПСН 10 млн. 💥«Ночной бухгалтер» № 2026

Изменения по НДС

Ставку НДС 20% повышают до 22%. При этом ставка 10% остается.

Для утраты права на освобождение от НДС при УСН лимит дохода снизили с 60 до 10 млн рублей.

При этом лимит в 250 млн рублей для НДС 5% остался. То есть применять НДС 5% бизнес на УСН сможет с дохода от 10 до 250 млн рублей.