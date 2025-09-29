В Думу внесли поправки в НК-2026 про НДС 22% и лимит ПСН 10 млн. 💥«Ночной бухгалтер» № 2026

Сегодня в выпуске:
Опубликованы поправки в НК. Среди них – повышение ставки НДС до 22%.
На ПСН снизили лимит дохода до 10 млн руб. и отменили патенты для грузоперевозчиков и магазинов.
ФНС разъяснила, как заполнить заявление на патент новым ИП.
12 кварталов применения ставки НДС 5% считают от первой ненулевой декларации.
Минфин объяснил, зачем понижают НДС-порог на УСН и повышают ставку НДС.
Изменения по НДС
Ставку НДС 20% повышают до 22%. При этом ставка 10% остается.
Для утраты права на освобождение от НДС при УСН лимит дохода снизили с 60 до 10 млн рублей.
При этом лимит в 250 млн рублей для НДС 5% остался. То есть применять НДС 5% бизнес на УСН сможет с дохода от 10 до 250 млн рублей.
Изменения по ПСН
Грузоперевозки и розничную торговлю в стационарных объектах исключили из видов деятельности на ПСН с 1 января 2026 года.
Кроме того, снизили лимит доходов по ПСН. Теперь применять патентный режим можно будет при доходах до 10 млн рублей.
Также в НК прописали возможность пересчитать сумму налога по ПСН, если изменились физические показатели.
Начало ПСН
В заявлении на получение патента ИП указывают дату начала и окончания.
Но если человек подает заявление на ПСН одновременно с документами на регистрацию ИП, то указывать там дату начала действия ПСН не надо, предупреждает ФНС.
Начало НДС 5%
При выборе льготной ставки НДС 5% при УСН ее надо применять как минимум 12 кварталов. Но если в первый квартал перехода на НДС у компании не было реализации, то декларация будет нулевой. А раз так, то этот квартал в зачет 12-ти не идет.
Отсчет пойдет с того квартала, когда будет сдана первая ненулевая декларация со ставкой НДС 5%.
Цель изменений по НДС
Компаниям с оборотом в 10 млн рублей и ниже нет смысла дробиться, уверены в Минфине. Именно поэтому лимит по НДС для упрощенцев снизят с 60 до 10 млн.
Это ради борьбы с дроблением и ухода от налогов, а не ради сбора дополнительных средств, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Что касается ставки НДС 22%, то это будет способствовать уменьшению инфляции и снижению ключевой ставки.
Комментарии5
С такими нововведениями скоро и воздух начнут облагать налогом — дышишь больше нормы, плати за дополнительный кислород!
А каким боком повышение НДС снизит инфляцию и ставку ЦБ??? Инфляция наоборот повысится, так как цены вырастут на повышенный процент налога + еще процентный пункт, чтобы хоть что-то заработать.
Если товар стоил 1200 рублей, то теперь он будет стоить 1220 и где тут понижение инфляции?