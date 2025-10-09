Самозанятость могут прикрыть уже в 2026 году. Или нет❓❌ «Ночной бухгалтер» № 2034

Сегодня в выпуске:
Эксперимент по налогу на профессиональный доход могут завершить досрочно.
Хотят ввести страховку для искусственного интеллекта.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» изменится.
На имущественные налоги организаций отменят ЕНП-уведомления.
Муж сможет получить НДФЛ-вычет за фитнес жены.
Конец самозанятости
В Совете Федерации предложили досрочно завершить эксперимент с НПД. Изначально он был рассчитан до 2028 года, но уже в 2026 его предложили отменить. Чтобы не было занижения базы по НДФЛ путем трансформации работников в самозанятых с НПД.
Впрочем, в кабмине уже заявили, что режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года.
А вы как считаете, НПД будет до 2026 или до 2028?
Страховка для ИИ
От восстания машин нужна страховка. Глава Всероссийского союза страховщиков описал такой сценарий: экскаватор управляется искусственным интеллектом, происходит сбой, и он пошел крушить все подряд.
Поэтому предлагают ввести в России страхование ответственности искусственного интеллекта.
Наши читатели в комментариях к этой новости интересуются, кто будет оплачивать эту страховку.
Изменения в бухотчетности
Минфин подготовил поправки в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Изменят определение оборотного актива, переименуют некоторые строки бухотчетности: баланса, отчета о финрезультатах и т. д., поменяют некоторые коды строк.
Налог на имущество без уведомлений
Налоговики сами будут начислять имущественные налоги бизнеса, в том числе авансовые платежи по ним. Таким образом, бухгалтерам не придется сдавать ежеквартальные ЕНП-уведомления. ФНС будет ежеквартально высылать сообщения о начисленных авансах.
Кроме того, срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам продлят на 1 месяц.
Эта новая система начисления имущественных налогов должна заработать с 2027 года.
Супружеский фитнес
Сейчас получить вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги можно только за себя и своих детей. Но эту нормы хотят поменять.
Получить вычет можно будет за услуги фитнеса, оказанные супругу и родителям.
Такая норма заложена в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
