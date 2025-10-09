ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговые изменения – 2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и др. →
Обзоры для бухгалтера
Самозанятость могут прикрыть уже в 2026 году. Или нет❓❌ «Ночной бухгалтер» № 2034

Самозанятость могут прикрыть уже в 2026 году. Или нет❓❌ «Ночной бухгалтер» № 2034

Не исключено, что НПД существует последний год. С 2026 года ни самозанятых, ни НПД не будет. Впрочем, кабмин успокоил: все будет, как и планировалось, до 2028 года.

Сегодня в выпуске:

  • Эксперимент по налогу на профессиональный доход могут завершить досрочно.

  • Хотят ввести страховку для искусственного интеллекта.

  • ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» изменится.

  • На имущественные налоги организаций отменят ЕНП-уведомления.

  • Муж сможет получить НДФЛ-вычет за фитнес жены.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Конец самозанятости

В Совете Федерации предложили досрочно завершить эксперимент с НПД. Изначально он был рассчитан до 2028 года, но уже в 2026 его предложили отменить. Чтобы не было занижения базы по НДФЛ путем трансформации работников в самозанятых с НПД.

Впрочем, в кабмине уже заявили, что режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года.

А вы как считаете, НПД будет до 2026 или до 2028?

Девять ФСБУ на одном курсе

Разберитесь сразу со всеми стандартами на обновленном онлайн-курсе Стандарты бухгалтерского учета-2025: девять ФСБУ. Получите полный комплект знаний по 9 новым ФСБУ и готовые к использованию инструменты: 20+ пошаговых инструкций, 15+ шаблонов и форм.

В курс включены уроки по новому ФСБУ «Доходы»!

Начните новый отчетный период во всеоружии.

Цена курса со скидкой 61%: 4 900 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Страховка для ИИ

От восстания машин нужна страховка. Глава Всероссийского союза страховщиков описал такой сценарий: экскаватор управляется искусственным интеллектом, происходит сбой, и он пошел крушить все подряд.

Поэтому предлагают ввести в России страхование ответственности искусственного интеллекта.

Наши читатели в комментариях к этой новости интересуются, кто будет оплачивать эту страховку.

Изменения в бухотчетности

Минфин подготовил поправки в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Изменят определение оборотного актива, переименуют некоторые строки бухотчетности: баланса, отчета о финрезультатах и т. д., поменяют некоторые коды строк.

Налог на имущество без уведомлений

Налоговики сами будут начислять имущественные налоги бизнеса, в том числе авансовые платежи по ним. Таким образом, бухгалтерам не придется сдавать ежеквартальные ЕНП-уведомления. ФНС будет ежеквартально высылать сообщения о начисленных авансах.

Кроме того, срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам продлят на 1 месяц.

Эта новая система начисления имущественных налогов должна заработать с 2027 года.

⭐ Совет от редакции: Как бухгалтеру пережить реформу – 2026? Разберемся во всех изменениях 2026 года и подготовим к новому НДС и снижению лимитов на вебинаре 10 октября в 15:00 мск. Получите пошаговую инструкцию, как перейти на АУСН на практическом примере. Записаться.

Супружеский фитнес

Сейчас получить вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги можно только за себя и своих детей. Но эту нормы хотят поменять.

Получить вычет можно будет за услуги фитнеса, оказанные супругу и родителям.

Такая норма заложена в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша пользуется незастрахованным ИИ по принципу «доверяй, но проверяй» редакция

Комментарии

2
Главная Тарифы