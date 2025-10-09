Самозанятость могут прикрыть уже в 2026 году. Или нет❓❌ «Ночной бухгалтер» № 2034

Конец самозанятости

В Совете Федерации предложили досрочно завершить эксперимент с НПД. Изначально он был рассчитан до 2028 года, но уже в 2026 его предложили отменить. Чтобы не было занижения базы по НДФЛ путем трансформации работников в самозанятых с НПД.

Впрочем, в кабмине уже заявили, что режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года.

А вы как считаете, НПД будет до 2026 или до 2028?