Утренний бухгалтер № 5992. Налоговая служба: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется!

В своем Телеграм-чате ФНС заверила, что с 01.01.2026 ПСН не отменяется, будет снижен лимит, а применять режим не смогут только две сферы бизнеса.

Эксперты перечислили 10 проблем практического применения ФСБУ 9/2025 «Доходы».

Поправки в законопроект: дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Новое Положение о командировках. Как учитывать командировочные расходы, расскажем здесь.

Предприниматели просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года: открытое письмо.

На портале Госуслуг появилась возможность подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

Роструд: в новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты.