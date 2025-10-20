Утренний бухгалтер № 5992. Налоговая служба: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется!

В своем Телеграм-чате ФНС заверила, что с 01.01.2026 ПСН не отменяется, будет снижен лимит, а применять режим не смогут только две сферы бизнеса.
Эксперты перечислили 10 проблем практического применения ФСБУ 9/2025 «Доходы».
Поправки в законопроект: дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре.
Новое Положение о командировках. Как учитывать командировочные расходы, расскажем здесь.
Предприниматели просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года: открытое письмо.
На портале Госуслуг появилась возможность подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.
Роструд: в новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты.
Разборы законов
— Когда и как можно аннулировать чеки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно аннулировать чек и какие реквизиты должны быть в чеке коррекции.
— Какие приказы можно не оформлять в 2025 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда можно упростить кадровый документооборот и не составлять приказы, и чем их можно заменить.
— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают
При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.
— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.
— Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс
С 1 января 2026 года при постановке на учет в ФНС будут выдавать новый документ. Подробности в мини-курсе.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 октября 2025 года
2 Полностью доверяют работодателям 32% россиян
3 Получить компенсацию по ОСАГО стало проще
4 Переезд на соседнюю улицу требует изменений в ЕГРЮЛ
5 При нарушении трудовых прав работнику будет положена бесплатная юридическая помощь
6 На создание туристической инфраструктуры выделят еще 4,5 млрд рублей
7 Егоров: приоритет ФНС – прослеживаемость товаров
8 🎄 В новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты
9 Кадры, воинский учет и персданные – новое и изменения 2025: консультация с экспертом уже сегодня!
10 Если есть районные коэффициенты – НДФЛ считают раздельно, а в ЕНП-уведомлении ставят отдельные КБК
11 Комиссии при переводе денег со счета юрлица физлицу могут ограничить: законопроект-2025
12 За нелегальные валютные операции предлагают снова ввести уголовную ответственность
13 Как платит налоги ИП на УСН при переезде в другой регион
14 Психолог оценила переход на четырехдневную рабочую неделю
15 В «белый список» сайтов Минцифры просят добавить транспортные сайты
16 Как облагается налогом постоплата на УСН с НДС
17 ❗ ФНС: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется
18 Добавят ограничение по учету затрат прошлых периодов в текущем периоде
19 Мастер-класс по заполнению декларации НДС за 3 квартал 2025 в 1С — уже в этот понедельник!
20 ❔ «Клерк» проводит два опроса по АУСН
21 Как привлекать крупных клиентов через event-маркетинг: бесплатный вебинар 22 октября
22 Минфин: как облагаются НДС неотделимые улучшения арендованного имущества
23 📝 ФНС ввела возможность подписывать электронные документы с помощью токена
24 ❗ Налоговики назвали преимущества и особенности подачи 3-НДФЛ на вычеты через Госуслуги
25 🙏 Предпринимательские объединения просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года
26 На Клерке новый тест-игра про прием на работу
28 Работодатели рассказали, как соискатели обманывают в резюме
29 Средняя страховая пенсия будет больше 30 тысяч. Но только с 2028 года
30 Дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре
31 Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения
32 Эксперты назвали 10 проблем применения ФСБУ 9/2025 «Доходы» на практике
33 С 2026 года сделки с недвижимостью можно будет заключать удаленно по биометрии
34 💥 Вычеты НДФЛ через Госуслуги, чек-лист самозанятого, отменят ли ПСН с 2026 г., налоговиков сокращают, лимит банковских карт, мало отдохнем в мае. Топ новостей за неделю
35 Число проверок бизнеса за пять лет снизилось более чем в 5 раз. Но нарушения находят в 87% случаев
36 Бухгалтер на аутсорсе: как понять, что за предприниматель перед вами, и зарабатывать больше
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5991. С 1 ноября ФНС перестанет принимать обращения через операторов ЭДО
Отправить обращение можно будет онлайн и на бумаге другими способами.
— Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года, уведомление по ЕНП в октябре и блокировка счетов по 115-ФЗ: обзор для бухгалтера
Росстат планирует изменить формы отчетности. Новшества будут вводить постепенно, но некоторые формы придется сдавать уже с 1 января 2026 года.
— Какие документы нужны специалистам для работы в США: пошаговая инструкция по оформлению визы
Работа в США — цель многих профессионалов, которые хотят развиваться и реализовывать крупные проекты в международной среде. Однако путь к американскому рынку труда начинается не с оффера, а с правильно подготовленных документов.
— Психология доверия: как построить долгосрочные отношения с клиентом, который привык к лучшему
Сегодня конкуренция усилилась благодаря цифровым технологиям. Теперь главное преимущество компаний — высокое качество обслуживания премиум-клиентов. Разберем, что изменилось на рынке и выделим три ключевых правила, которые позволят завоевать долгосрочное доверие клиентов.
— Бухгалтер на аутсорсе: как понять, что за предприниматель перед вами — и заработать больше
Главная сложность аутсорса — не в отчётности, а в людях. Короткий тест помогает бухгалтеру определить тип предпринимателя, спрогнозировать поведение клиента и заранее выстроить формат сотрудничества, который экономит время и увеличивает доход.
Блоги компаний
Перевод денег в Китай из России: все, что нужно знать бизнесу в 2025 году
Международные переводы в 2025: как сделать перевод денег из России и в Россию
Командировка для дистанционного сотрудника: законно ли увольнение за отказ
Почему в 2026 году аутсорсинг бухгалтерии станет выгоднее, чем штатный бухгалтер
Новеллы в законодательстве о ТОР
УПД с 1 января 2026 года: кто должен применять и как подготовиться к переходу
Как применять прогрессивную шкалу НДФЛ в 2025 году
Как получить банковскую гарантию и рассчитать ее стоимость
Четыре проверенных способа оплатить ChatGPT из России
Как оплатить инвойс в Японию: полное руководство по оформлению и подготовке инвойса в 2025 году
Налоговая реформа 2026: как бизнесу подготовиться к глобальным изменениям
Отмена пониженных тарифов страховых взносов для МСП: что делать бизнесу
Лучшие компании по банкротству физических лиц в России: обзор и рейтинг 2025 года
Как сотрудничать с самозанятым блогером: пошаговая инструкция для бизнеса
Декларация по НДС за 3 квартал: что проверить при подготовке
😎 Как бухгалтеру вырасти до главбуха и зарабатывать в 2 раза больше: ключевые навыки, которые нужно освоить уже сейчас
Главные ФСБУ от «Аренды» до «Доходов» с подробным разбором в новом курсе «Клерка»
Консультации
Трибуна
Контрафактный товар побеждает в конкурсе: как взыскать упущенную выгоду?
О поправках в статью 10 закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и Земельный кодекс
Облигации Амурской области на размещении
Новые правила для ИП на УСН с 2026 года
⚡️ВТБ Мои Инвестиции обновили подборку топ-10 российских акций
Откуда взять больше клиентов [даже в узкой нише]
⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами
Трамп и Путин поставили точку в падении рынка? К чему готовиться инвестору
О расходах в виде стоимости услуг по продвижению товара при УСН
Самозанятых ждут новые ужесточения?
С 1 ноября 2025 года налоговая больше не будет принимать обращения через операторов ЭДО! 🚫💻
Google №1 в мире, Яндекс №1 в РФ
Как выиграть суд: 5 приемов юриста, которые реально работают
Страховые взносы 2026: как бизнесу подготовиться к росту тарифов и отмене льгот
Манифест внесудебному взысканию, калининградские льготы, соленый налог в обзоре
Банки будут уведомлять родителей о картах и счетах детей до 18 лет
Курсы валют стали точнее, игры переехали, а «Избранное» стало умнее. Неделя игр для бухгалтера
