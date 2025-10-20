ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5992. Налоговая служба: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется!

ИП на патенте постоянно спрашивают налоговиков про грядущие изменения в применении спецрежима с 2026 года.

В своем Телеграм-чате ФНС заверила, что с 01.01.2026 ПСН не отменяется, будет снижен лимит, а применять режим не смогут только две сферы бизнеса.

Эксперты перечислили 10 проблем практического применения ФСБУ 9/2025 «Доходы».

Поправки в законопроект: дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Новое Положение о командировках. Как учитывать командировочные расходы, расскажем здесь.

Предприниматели просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года: открытое письмо.

На портале Госуслуг появилась возможность подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

Роструд: в новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты.

Разборы законов

Когда и как можно аннулировать чеки. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно аннулировать чек и какие реквизиты должны быть в чеке коррекции.

Какие приказы можно не оформлять в 2025 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда можно упростить кадровый документооборот и не составлять приказы, и чем их можно заменить.

Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают

При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.

Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео

Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.

Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс

С 1 января 2026 года при постановке на учет в ФНС будут выдавать новый документ. Подробности в мини-курсе.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 октября 2025 года

2 Полностью доверяют работодателям 32% россиян

3 Получить компенсацию по ОСАГО стало проще

4 Переезд на соседнюю улицу требует изменений в ЕГРЮЛ

5 При нарушении трудовых прав работнику будет положена бесплатная юридическая помощь

6 На создание туристической инфраструктуры выделят еще 4,5 млрд рублей

7 Егоров: приоритет ФНС – прослеживаемость товаров

8 🎄 В новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты

10 Если есть районные коэффициенты – НДФЛ считают раздельно, а в ЕНП-уведомлении ставят отдельные КБК

11 Комиссии при переводе денег со счета юрлица физлицу могут ограничить: законопроект-2025

12 За нелегальные валютные операции предлагают снова ввести уголовную ответственность

13 Как платит налоги ИП на УСН при переезде в другой регион

14 Психолог оценила переход на четырехдневную рабочую неделю

15 В «белый список» сайтов Минцифры просят добавить транспортные сайты

16 Как облагается налогом постоплата на УСН с НДС

17 ❗ ФНС: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется

18 Добавят ограничение по учету затрат прошлых периодов в текущем периоде

20 ❔ «Клерк» проводит два опроса по АУСН

22 Минфин: как облагаются НДС неотделимые улучшения арендованного имущества

23 📝 ФНС ввела возможность подписывать электронные документы с помощью токена

24 ❗ Налоговики назвали преимущества и особенности подачи 3-НДФЛ на вычеты через Госуслуги

25 🙏 Предпринимательские объединения просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года

28 Работодатели рассказали, как соискатели обманывают в резюме

29 Средняя страховая пенсия будет больше 30 тысяч. Но только с 2028 года

30 Дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре

31 Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения

32 Эксперты назвали 10 проблем применения ФСБУ 9/2025 «Доходы» на практике

33 С 2026 года сделки с недвижимостью можно будет заключать удаленно по биометрии

34 💥 Вычеты НДФЛ через Госуслуги, чек-лист самозанятого, отменят ли ПСН с 2026 г., налоговиков сокращают, лимит банковских карт, мало отдохнем в мае. Топ новостей за неделю

35 Число проверок бизнеса за пять лет снизилось более чем в 5 раз. Но нарушения находят в 87% случаев

36 Бухгалтер на аутсорсе: как понять, что за предприниматель перед вами, и зарабатывать больше

Статьи

Утренний бухгалтер № 5991. С 1 ноября ФНС перестанет принимать обращения через операторов ЭДО

Отправить обращение можно будет онлайн и на бумаге другими способами.

Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года, уведомление по ЕНП в октябре и блокировка счетов по 115-ФЗ: обзор для бухгалтера

Росстат планирует изменить формы отчетности. Новшества будут вводить постепенно, но некоторые формы придется сдавать уже с 1 января 2026 года.

Какие документы нужны специалистам для работы в США: пошаговая инструкция по оформлению визы

Работа в США — цель многих профессионалов, которые хотят развиваться и реализовывать крупные проекты в международной среде. Однако путь к американскому рынку труда начинается не с оффера, а с правильно подготовленных документов.

Психология доверия: как построить долгосрочные отношения с клиентом, который привык к лучшему

Сегодня конкуренция усилилась благодаря цифровым технологиям. Теперь главное преимущество компаний — высокое качество обслуживания премиум-клиентов. Разберем, что изменилось на рынке и выделим три ключевых правила, которые позволят завоевать долгосрочное доверие клиентов.

Бухгалтер на аутсорсе: как понять, что за предприниматель перед вами — и заработать больше

Главная сложность аутсорса — не в отчётности, а в людях. Короткий тест помогает бухгалтеру определить тип предпринимателя, спрогнозировать поведение клиента и заранее выстроить формат сотрудничества, который экономит время и увеличивает доход.

