Обзоры для бухгалтера
С 1 ноября будут налоговые изменения. 📌«Ночной бухгалтер» № 2042

Изменили порядок взыскания налоговых долгов, разработали новые формы документов по налоговой задолженности.

Сегодня в выпуске:

  • С 01.11.2025 вступают в силу изменения по налогам: новые правила взыскания задолженности, отмена обращений в ФНС по ТКС.

  • Мужчинам хотят добавить 5 дополнительных выходных в год.

  • После сдачи запоздавшей декларации счет разблокируют за 1 рабочий день.

  • С денег, поступивших на залоговый счет, тоже надо платить НДС.

  • В 2026 году минимальная пенсия составит 14 287,49 руб.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Изменения в налогах с 01.11.2025

С ноября 2025:

  • АУСН сможет применять бизнес еще из одного региона (Новгородской области).

  • Вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц.

  • Введут новые формы документов для взыскания налоговой задолженности без суда.

  • Уберут возможность направлять некоторые документы в налоговую по ТКС.

  • На 15 ноября сдвинут срок сдачи заявления о возмещении расходов на оплату предупредительных мер.

Отцам – 5 выходных

В Госдуме предложили ввести 5 дополнительных выходных дней в год для работающих отцов с детьми до 14 лет.

По задумке депутата, использовать эти дни отцы будут для: посещения детских врачей, утренников, школьных праздников, детских спортивных мероприятий.

Наши читатели удивляются, почему аналогичная мера не предложена для работающих матерей.

Разблокировка – за 1 день

За несданную декларацию налоговики заблокируют расчетный счет. После сдачи отчета счет разблокируют.

ФНС напомнила: срок разблокировки – один рабочий день после сдачи декларации.

Аванс на залоговом счете

Деньги, полученные продавцом за недвижимость до даты ее реализации – это предоплата. А предоплата облагается НДС.

И даже если деньги поступили на специальный залоговый счет, НДС с предоплаты все равно будет, поясняет Минфин.

Пенсия-2026 – не менее 14 тыс. рублей

Минимальное количество баллов (ИПК) для пенсии – 30.

30 х стоимость ИПК + фиксированная выплата (ФВ) = минимальная пенсия.

В 2025 году размер минимальной пенсии: 30 х 145,69 + 8 907,70 = 13 278,40 руб.

С 2026 года запланирована индексация на 7,6%. Таким образом, минимальная пенсия в 2026 году составит 14 287,49 руб.

Главред рекомендует

