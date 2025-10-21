С 1 ноября будут налоговые изменения. 📌«Ночной бухгалтер» № 2042

Сегодня в выпуске:
С 01.11.2025 вступают в силу изменения по налогам: новые правила взыскания задолженности, отмена обращений в ФНС по ТКС.
Мужчинам хотят добавить 5 дополнительных выходных в год.
После сдачи запоздавшей декларации счет разблокируют за 1 рабочий день.
С денег, поступивших на залоговый счет, тоже надо платить НДС.
В 2026 году минимальная пенсия составит 14 287,49 руб.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Изменения в налогах с 01.11.2025
АУСН сможет применять бизнес еще из одного региона (Новгородской области).
Вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц.
Введут новые формы документов для взыскания налоговой задолженности без суда.
Уберут возможность направлять некоторые документы в налоговую по ТКС.
На 15 ноября сдвинут срок сдачи заявления о возмещении расходов на оплату предупредительных мер.
24 года — «Клерку», вам — скидка!
🎁Дарим дополнительную скидку 24% по промокоду КЛЕРК24 на топ-курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса — 2025. Это новый курс, где лекции ведут практики, досконально знающие специфику работы бухгалтеров на маркетплейсах. Программа актуальна на 1 октября 2025 года. После курса получите удостоверение на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Акция действует до 25 октября, успевайте!
Отцам – 5 выходных
В Госдуме предложили ввести 5 дополнительных выходных дней в год для работающих отцов с детьми до 14 лет.
По задумке депутата, использовать эти дни отцы будут для: посещения детских врачей, утренников, школьных праздников, детских спортивных мероприятий.
Наши читатели удивляются, почему аналогичная мера не предложена для работающих матерей.
Разблокировка – за 1 день
За несданную декларацию налоговики заблокируют расчетный счет. После сдачи отчета счет разблокируют.
ФНС напомнила: срок разблокировки – один рабочий день после сдачи декларации.
Аванс на залоговом счете
Деньги, полученные продавцом за недвижимость до даты ее реализации – это предоплата. А предоплата облагается НДС.
И даже если деньги поступили на специальный залоговый счет, НДС с предоплаты все равно будет, поясняет Минфин.
Пенсия-2026 – не менее 14 тыс. рублей
Минимальное количество баллов (ИПК) для пенсии – 30.
30 х стоимость ИПК + фиксированная выплата (ФВ) = минимальная пенсия.
В 2025 году размер минимальной пенсии: 30 х 145,69 + 8 907,70 = 13 278,40 руб.
С 2026 года запланирована индексация на 7,6%. Таким образом, минимальная пенсия в 2026 году составит 14 287,49 руб.
Главред рекомендует
Как действует межведомственная комиссия по нелегальной занятости и какими могут быть санкции за неявку.
От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт — вебинар 23 октября в 13:00 мск.
Повышение НДС до 22%: как подготовить свой бизнес и не потерять клиентов.
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
Офлайн-билеты на конференцию Бух.Совет 2026 проданы! У нас полный sold out, но вы можете присоединиться онлайн.
Мем дня
Ваша пока еще не на пенсии редакция
Начать дискуссию