С 1 ноября будут налоговые изменения. 📌«Ночной бухгалтер» № 2042

Отцам – 5 выходных

В Госдуме предложили ввести 5 дополнительных выходных дней в год для работающих отцов с детьми до 14 лет.

По задумке депутата, использовать эти дни отцы будут для: посещения детских врачей, утренников, школьных праздников, детских спортивных мероприятий.

Наши читатели удивляются, почему аналогичная мера не предложена для работающих матерей.