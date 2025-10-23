Утренний бухгалтер № 5995. Комитет ГД по налогам: бизнес не успеет подготовиться к новым правилам-2026

Разборы законов

— Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс

Иногда работодатель вынужден поменять условия труда. Как уведомить об этом сотрудника, и что делать, если он отказывается от новых условий трудового договора — расскажем в мини-курсе.

— Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика

Бухгалтеры, выполняя свои профессиональные обязанности, несут не только административную и материальную ответственность. В самых серьезных случаях не исключена и уголовная ответственность. Разберем некоторые действия и обстоятельства, при которых это возможно.

— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео

Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.

— Что изменится в АУСН с 2026 года

В НК РФ уточнят порядок расчета фиксированных взносов для ИП на АУСН.

— Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Мини-курс

СНИЛС — индивидуальный номер лицевого счета физлица, на котором СФР хранит сведения о стаже, местах работы, уплаченных взносах. Проверить сведения по лицевому счету в СФР можно через портал «Госуслуги». В мини-курсе расскажем, как это сделать.