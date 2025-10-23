Утренний бухгалтер № 5995. Комитет ГД по налогам: бизнес не успеет подготовиться к новым правилам-2026

Комитет Госдумы по бюджету и налогам внес свои предложения по доработке законопроекта ко второму чтению.
Минтруд объяснил, как округлять средние дни и часы для выходного пособия и как считать 2-недельное выходное пособие.
Как бухгалтеру вводить первичку в 1С в 10 раз быстрее, узнаете здесь.
Свыше 60 региональных операторов связи просят изменить требования к маркировке телефонных звонков.
Обсуждают бухгалтеры: если не принимают ЕФС-1, убедитесь в постановке на учет в СФР.
Как ИП доказать налоговой службе связь со льготными регионами, узнаете из статьи.
Власти будут лучше защищать россиян от злоупотреблений коммунальных служб.
Разборы законов
— Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс
Иногда работодатель вынужден поменять условия труда. Как уведомить об этом сотрудника, и что делать, если он отказывается от новых условий трудового договора — расскажем в мини-курсе.
— Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика
Бухгалтеры, выполняя свои профессиональные обязанности, несут не только административную и материальную ответственность. В самых серьезных случаях не исключена и уголовная ответственность. Разберем некоторые действия и обстоятельства, при которых это возможно.
— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.
— Что изменится в АУСН с 2026 года
В НК РФ уточнят порядок расчета фиксированных взносов для ИП на АУСН.
— Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Мини-курс
СНИЛС — индивидуальный номер лицевого счета физлица, на котором СФР хранит сведения о стаже, местах работы, уплаченных взносах. Проверить сведения по лицевому счету в СФР можно через портал «Госуслуги». В мини-курсе расскажем, как это сделать.
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5994. По электронной повестке нужно явиться в военкомат в течение 30 дней
21 октября 2025 года Госдума приняла поправку в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
— Роль юридических служб в обеспечении налоговой безопасности бизнеса
Налоговые проверки, штрафы и пени могут обойтись бизнесу дорого. Чтобы избежать таких проблем, нужна продуманная система налоговой безопасности. Разберемся, почему важно обращаться к специалистам.
— График выплат пенсии в ноябре 2025 года с учетом праздников
В ноябре нас ждут длинные выходные — благодаря Дню народного единства мы будем отдыхать со 2 по 4 ноября. Поэтому СФР переносит графики выплат с учетом отдыха. Рассказываем, когда будут выплачивать пенсию в ноябре 2025 года.
— Подбор бухгалтера: ТОП–5 кадровых агентств
Найти бухгалтера сегодня стало настоящим вызовом для бизнеса. Большинство работодателей начинают с размещения вакансии на работных сайтах, но релевантных откликов становится все меньше. Поэтому все чаще компании обращаются в кадровые агентства, чтобы подбор бухгалтера проходил профессионально и быстро.
