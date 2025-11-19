Утренний бухгалтер № 6012. Пониженные ставки УСН будет водить только Правительство

Власти уточнят порядок установления перечня налогоплательщиков, которые могут применять сниженные ставки на УСН.
Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы.
Власти предлагают проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет.
Работодатель может не начислять годовую премию, если в локальном акте есть основания для отказа.
Депутат предлагает ввести для импортеров и производителей табака специальный «сбор совести».
Законопроект: предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск.
Разборы законов
— Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ
Вместо 20% будет ставка НДС 22%. Для ставки 10% сократят список товара, для ставки 0% введут еще одно основание. Ставку 5% разрешат при концессии.
— Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли учесть затраты на использование телефонов в целях налога на прибыль и как подтвердить такие расходы.
— Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как учитывать доходы на УСН при использовании платежного сервиса и нужно ли при этом применять кассу и формировать чеки.
— 13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
— Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример
Налоговой базой для расчета налога на имущество установлена среднегодовая стоимость основных средств. От этого показателя отталкиваются при расчетах, связанных с основными средствами, в том числе налога на имущество. Также среднегодовая стоимость ОС нужна для оценки рентабельности бизнеса.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 ноября 2025 года
2 Григоренко: IT-отрасль вносит в ВВП около 6%
3 🍺 Продажи детям имитирующей алкоголь продукции могут ограничить
4 Налоговики рассказали, сколько стоит получить КЭП
5 📅 В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель – производственный календарь
6 Как вести внешнеэкономическую деятельность в 2026 году: новые правила и проверки
7 С 1 января 2026 вырастут зарплаты у 5 млн человек
8 Минфин: дата признания расходов не связана с датой получения документов
9 Размер маткапитала предлагают привязать к стоимости квадратных метров жилья
10 Предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск
11 Россияне рассказали, как найти работу мечты
12 Кабмин расширит понятие «сезонное производство» в НК РФ
13 ❔ Можно ли перейти на АУСН, если несколько адресов ведения деятельности
14 ❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ
15 В ЛНР продлили на 2026 год льготные ставки налога по УСН
16 🚗 На УСН с НДС лучше продавать свое авто по рыночной цене — и взаимозависимому лицу, и постороннему
17 Набиуллина: стало больше жалоб на необоснованную блокировку счетов — «перегнули палку»
18 🏢 Семейную ипотеку могут расширить на вторичное жилье
19 Депутат рассказал, кто получит 13-ю зарплату, а кому могут отказать
20 Когда можно принять к вычету НДС по услугам перевозки вахтовиков
21 Глава Сбера считает, что маркетплейсы не доплатили 1,5 трлн рублей налогов
22 ФНС: налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости не зависит от ее учета как основного средства
23 🚬 Минфину предлагают установить «сбор совести» для табачных компаний
24 Сальдо ЕНС актуализируют только после проверки уточненной декларации
25 Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы прошел второе чтение
26 ❗ С 2026 года уточнят подсудность налоговых споров
27 Wildberries: скидки маркетплейсов — это не доход площадки, с них не надо платить налоги
28 Для гостиничного бизнеса могут снизить штрафы за миграционный учет
29 🌎 К офшорам приравняли страны и территории, где ставка налога на прибыль 15% и ниже
30 🌊 Из Сочи можно полететь в Аланью уже в декабре 2025 года
31 Переплату на ЕНС можно будет получить по наследству
32 ✅ Использовать для входа на сайты иностранную почту не запрещено
33 Дееспособность продавцов квартир старше 60 лет предлагают проверять
34 В Калининградской области с 1 января 2026 года введут АУСН
35 ❔ Можно ли получить услуги налоговых органов без записи
36 ❗ Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы
37 Компенсацию за утрату жилья предложили распространить на тех, кто купил у якобы невменяемых продавцов
38 До конца недели в Краснодарском крае будет хорошая погода до +23 градусов
39 Россияне оценивают свои профессиональные навыки на 3,56 балла из 5
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6011. Опубликованы новые поправки в НК-2026 на 350 (!) страниц
Лимиты НДС на упрощенке и для патента будут снижаться с 60 млн до 20, потом до 15, и потом до 10 млн рублей.
— Как GPT помогает сократить стоимость найма без потери кандидатов: инструкция для HR-специалиста
В работе рекрутера очень много рутинных задач. И если оценивать единицу времени работы специалиста, то безусловно, ИИ процесс ускоряет, но насколько эффективно? Давайте рассмотрим возможности GPT-сервисов, с какими рисками можно столкнуться в рекрутинге и как найти баланс, чтобы не заиграться.
— Новые правила работы с онлайн-кассами в 2026 году
В 2026 году бизнес ждут серьезные изменения в работе с онлайн-кассами. На БУХ.СОВЕТ 2026 эксперт по ККТ, ЭДО и маркировке Александр Бажин разберет новые требования и расскажет, как подготовиться к обновлениям без штрафов.
— Получение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО: как провести операцию в 1С 8.3
Уставный капитал — это взнос учредителей бизнеса, который необходим для запуска компании после ее регистрации, который одновременно является гарантией перед кредиторами при банкротстве.
— Сальдо ЕНС будет наследоваться. 💰«Ночной бухгалтер» № 2061
Если ИП уплатил фиксированные взносы, но умер, не дожив до конца года, эти деньги отдадут его жене и детям.
Трибуна
АУСН: удобный режим или «ловушка» для малого бизнеса? Разбираем нюансы, о которых молчат
Что важно знать о графике отпусков?
Компенсация за нарушение интеллектуальных прав: три варианта снижения
Как бизнесу пережить налоговые изменения 2026 года
Медвежья услуга вместо поддержки: как налоговая реформа ударит по бизнесу
Почему рынок провалится к минимумам года несмотря на замедление инфляции?
Кубань укрепляет позиции в развитии малого бизнеса: объем поддержки превысил 51 млрд рублей
Могут ли пенсионеры быть в схеме по возврату квартир?
Вопрос монополий и регулирования рынков
Как украсить елку на Новый год 2026: лучшие идеи и тренды
Финансовая подушка безопасности: зачем она нужна и как ее сформировать?
Налоговые итоги за октябрь 2025
Как выиграть в суде / остаться при своих в споре с пенсионерами, обманутыми мошенниками и возвращающими себе квартиры после их продажи — чек-лист действий от юриста
🎄 Дивиденды под елку: топ-7 зимних дивидендов до 16%
Почему деньги на счете могут оказаться заблокированными в самый неподходящий момент: разбор популярной ошибки предпринимателей
Реальность сделки: что доказывать при проверке, и как
