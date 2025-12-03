Утренний бухгалтер № 6022. В ЕГРЮЛ можно будет указать электронный адрес почты вместо физического

В ЕГРЮЛ будет можно указать электронный адрес почты для связи с организацией, а физический адрес скрыть, если юрлицо находится по месту жительства учредителя.

Чтобы преодолеть дефицит кадров, власти с 120 часов до 240 увеличат возможное время сверхурочной работы в год.

Распоряжение Правительства: до 2030 года на подготовку налоговой отчетности должно уходить не более 90 часов.

С 2029 года отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников.

Законопроект: самозанятым таксистам могут отменить предрейсовые медосмотры. Взамен — читать текст на камеру для ИИ.

С 2027 года налоговики начнут рассматривать жалобы на решения в присутствии налогоплательщика, а результаты опубликуют на сайте ФНС.