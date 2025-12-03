Утренний бухгалтер № 6022. В ЕГРЮЛ можно будет указать электронный адрес почты вместо физического

В ЕГРЮЛ будет можно указать электронный адрес почты для связи с организацией, а физический адрес скрыть, если юрлицо находится по месту жительства учредителя.
Чтобы преодолеть дефицит кадров, власти с 120 часов до 240 увеличат возможное время сверхурочной работы в год.
Распоряжение Правительства: до 2030 года на подготовку налоговой отчетности должно уходить не более 90 часов.
С 2029 года отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников.
Законопроект: самозанятым таксистам могут отменить предрейсовые медосмотры. Взамен — читать текст на камеру для ИИ.
С 2027 года налоговики начнут рассматривать жалобы на решения в присутствии налогоплательщика, а результаты опубликуют на сайте ФНС.
Разборы законов
— Как провести сверку с военкоматом в 2025-2026 годах. Мини-курс
Сверка с военкоматом должна происходить минимум раз в год. Это поможет актуализировать сведения и вовремя исправлять нарушения. В мини-курсе расскажем, как организации провести сверку с военкоматом.
— Как продлить командировку: порядок и образцы документов
Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.
— Как МРОТ-2026 повлияет на выплаты работникам. Мини-курс
С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составит 27 093 рублей. В мини-курсе расскажем, как увеличение МРОТ повлияет на выплаты работникам.
— Зимняя и летняя «резины»: как отразить в учете
Компания должна переобуть свои автомобили на зимний период (с 1 декабря по конец февраля). Сроки могут двигаться в зависимости от климата региона, но если несколько дней температура не поднимается выше +5 градусов, они вступают в силу.
— Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026
В счете-фактуре меняются два реквизита, а саму форму будет утверждать ФНС, а не Правительство.
Новости
1 💲 Доллар продолжает падать — уже до 77 рублей!
2 С 1 января 2026 предприниматели Алтая смогут применять АУСН
3 С помощью биометрии выявили 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд в Россию
4 📃 Порядок выдачи справки для налоговых вычетов не регламентирован
5 Что изменится в НДС, УСН, налоге на прибыль и взносах в 2026 году — экстренный вебинар уже сегодня!
6 ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
7 💬 Депутат Горелкин обещает ускорение «крайних мер» в отношении WhatsApp1
8 Как бухгалтеру перестать тащить на себе все — расскажут эксперты на BUHPROMPT 2025!
9 💡 Амортизационную премию можно применить при покупке б/у объекта ОС, к которому ее уже применяли
10 ФНС: налоговые вычеты применяются только к основной налоговой базе
11 💸 Россиянам разрешат расплачиваться наличными за границей
12 ❗ К 2028 году власти разрешат использовать электронный адрес как основной для связи госорганов с юрлицом
13 ФНС начнет делиться мотивированным мнением по сделкам бизнеса, но стоить это будет дорого
14 При личной регистрации ККТ не обязательно ходить дважды
15 ❗❗❗ План кабмина: до 2030 года на подготовку налоговой отчетности должно уходить не более 90 часов
16 📄 Из-за снижения лимита на ПСН будет новая форма заявления об утрате права на патент
17 ❗ Жалобы налогоплательщиков будут рассматривать в новом порядке с 2027 года
18 Перейти на АУСН можно без счета в уполномоченном банке
19 Не все суммы, полученные по решению суда, учитывают в доходах на УСН
20 Вкладчики уплатили в три раза больше налогов в 2025 году
21 ФНС: у продавца на маркетплейсе достаточно времени для расчета налога на прибыль и НДС
22 Стало известно, кто получит две пенсии в декабре 2025
23 🔎 Самозанятым таксистам могут отменить предрейсовые медосмотры. Взамен — читать текст на камеру для ИИ
24 Квоту на визовых иностранцев на 2026 год увеличили на 18,7%
25 Ozon не будет вводить комиссии с чаевых
26 Парковки возле дома должны быть бесплатными — этого будут добиваться депутаты Госдумы
27 🙏 Для малых предпринимателей Арктики просят смягчить пороги УСН
28 С 1 января 2026 появится новый вид соцконтракта
29 Многодетным матерям предлагают платить «материнскую зарплату»
30 😮 Отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников
31 Останина: маткапитал на первого ребенка не отменят
32 Производители роботов смогут снизить ставку налога на прибыль с 25% до 3%
33 Набиуллина: не нужно сводить все проблемы бизнеса к ключевой ставке
34 😬 Исследование: большинство МСП считают налоговые изменения 2026 несущественными
35 До апреля 2026 года увеличат годовую норму сверхурочных работ
36 ❔ Можно ли лишить работника премии, если о выплате договорились устно
38 В 2026-2027 годах бизнес сможет получать выплаты от государства в цифровых рублях
Статьи
— Будет ли выплачена 13 пенсия в декабре 2025 года
Ежегодно перед новогодними праздниками обсуждают инициативу выплаты 13-й пенсии в декабре. Рассказываем, что ждать пенсионерам в 2025 году.
— Отчетность за 4 квартал 2025 года: что и когда сдаем
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
— Утренний бухгалтер № 6021. Переходные положения по НДС в 2025-2026 году: таблица
Чтобы предприниматели плавно перешли на уплату НДС по новым правилам, власти предусмотрели переходный период, в течение которого будут действовать особые условия налогообложения.
— Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры: пять разных ситуаций с примерами
Если продать квартиру до истечения минимального срока владения, то будет налог. При этом налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на налоговый вычет. Для жилья он составляет 1 млн рублей. Есть нюансы применения этого вычета. Объясняем на примерах.
— Работник отправился в командировку на личном авто: как оформить компенсацию расходов
Если работники направляются в командировку на своем автомобиле, работодатель может компенсировать им расходы на топливо. Однако это можно сделать только при наличии подтверждающих документов.
— Как отразить продажу юридическим лицам через Ozon
Недавно Ozon добавил возможность продажи товарам юридическим лицам. Разбираемся, с помощью каких документов отразить такие операции.
— Сельхозпроизводитель реализует продукцию после давальческой переработки: какая ставка налога на прибыль
Организация привлекла стороннюю компанию для переработки сельскохозяйственной продукции, а затем реализовала готовый продукт. Можно ли применять нулевую ставку по налогу на прибыль?
— Как уволенной сотруднице продолжать получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Если сотрудница получает пособие по уходу за ребенком, но решает уволиться, она может сохранить выплату. Рассказываем, как это сделать.
— Стратегия удержания ценных кадров на фоне «новогоднего переполоха»
Декабрь и январь — не только про корпоративы и KPI, но и про тихую волну увольнений. Некоторые сотрудники буквально: закрывают год, забирают бонус и идут к новому работодателю. Исследования сервисов поиска работы показывают, что к началу года более половины россиян в принципе готовы сменить работу при хорошем предложении.
— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица
По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.
— Как платить за капитальный ремонт: полный гид
Как платить за капитальный ремонт в 2025 году: тарифы, льготы и последствия неуплаты.
— Возврат и зачет налоговой переплаты в 2026 году: как распорядиться положительным сальдо на ЕНС
Если у налогоплательщика образовалось положительное сальдо ЕНС, то он может зачесть средства в уплату будущих налогов или вернуть их на расчетный счет. Рассказываем, как это сделать.
— Какие налоги и взносы платит работодатель за работника в 2026 году
Каждый работодатель обязан перечислять за своих сотрудников ряд обязательных платежей в бюджет. В 2026 году перечень налогов и взносов останется прежним, однако изменятся ставки НДФЛ и тарифы страховых взносов.
— На отчетность у бухгалтеров будет уходить меньше времени. ⏳«Ночной бухгалтер» № 2071
ФНС сама заполнит вашу декларацию по НДС.
Где открыть виртуальную карту: обзор самых актуальных сервисов в 2025 году
Как и где купить USDT (Tether) в Москве: cписок способов и пошаговое руководство
Что нужно дизайнеру интерьера: знания, навыки и требования к профессии
Топ криптобирж в 2025: обновленный список для россиян
Не только новые лимиты и ставки: что еще изменится с 2026 года
Bitrix GPT в Битрикс24: как искусственный интеллект изменил работу CRM и корпоративных бизнес-процессов
Как правильно совершать оплату самозанятому от бизнеса и организации ООО
Налоги 2026. Гайд «Налоговая реформа 2026 — полный разбор изменений»
Налоговая реформа 2026: пошаговый план выживания для малого бизнеса
Открываем запись на новый курс для бухгалтеров «Налоговая реформа ー 2026»
Трибуна
Частые ошибки предпринимателей при первой закупке в Китае
Путеводитель по НДС-2026: правила, которые больше нельзя игнорировать
💥Обзор новостей: утвердили нацмодель ведения бизнеса, чиновников будут премировать за сообщения о подкупе, Долина расскажет в ГД, как защититься от мошенников
Миллионный иск разбился о коллаж: предприниматель победил «Империю поздравлений»
В преддверии важных решений: анализ рынка и трезвая оценка политических перспектив
💰Мой ноябрь: пассивный доход, тоска по ОФЗ и книга-испытание
🌀Налоговые риски за 2022 год: почему отсидеться не выйдет
🔮 Гороскоп бухгалтера: что говорят вам звезды 2 декабря
ТОП-5 московских налоговых инспекций по количеству споров в Арбитражном суде г. Москвы
После налоговой реформы 2026 бухгалтерия не будет прежней: что на самом деле сказал Егоров и что делать бизнесу
Простой кассы — упущенная прибыль: как страховать ретейл от потерь с помощью управления ИТ-активами
Треть россиян готова к зарплатному демпингу: почему соискатели сдаются и что это значит для рынка труда
Как взыскать с директора убытки в пользу юридического лица?
ТОП-3 акта Конституционного Суда по налогам за ноябрь 2025
Законно и эффективно ли использовать опцион при оформлении скрытого бенефициарного владения бизнесом? Разбор от корпоративного юриста
Нужны ли первичные документы на АУСН
Топ-7 популярных заблуждений, которые мешают вам инвестировать
